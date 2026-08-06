Netflixen érkezik a GTA VI eddigi leghosszabb előzetese, mutatjuk mikor

Különleges együttműködést jelentett be a Rockstar Games és a Netflix: a streamingóriás előfizetői augusztus 27-én, magyar idő szerint 21 órától elsőként láthatják a GTA VI kibővített bemutatóját - írja a Netflix.

A GTA VI harmadik előzetes Netflixen érkezik - Fotó: Netflix

A két vállalat szerint ez az első alkalom, hogy a Rockstar egy ilyen jelentőségű játékleleplezést egy streamingplatformon mutat be.

A bemutató Grand Theft Auto VI: An Extended Look címmel érkezik, és a készítők ígérete szerint minden eddiginél részletesebb betekintést nyújt a minden idők egyik legjobban várt videójátékába.

A Netflix alelnöke, Brandon Riegg szerint a GTA-sorozat új részeinek bemutatói mára önálló kulturális eseménnyé váltak.

A Grand Theft Auto VI körüli várakozás példátlan, ezért megtiszteltetés számunkra, hogy a Rockstar Games a Netflixet választotta a játék következő nagy bemutatójának helyszínéül. Ez is azt mutatja, hogy a Netflix olyan platform szeretne lenni, ahol a legambiciózusabb történetek – bármilyen médiumból érkezzenek is – a lehető legnagyobb közönséghez juthatnak el

– fogalmazott.

Erről szól a GTA VI

A Rockstar korábban már ismertette a történet alapjait. A játék két főszereplője Jason és Lucia, akik egy balul elsült bűncselekmény után Leonida állam kiterjedt bűnügyi összeesküvésének közepén találják magukat. Ahhoz, hogy életben maradjanak, minden eddiginél jobban egymásra kell támaszkodniuk.

A GTA VI története a napsütötte, Floridát idéző Leonida államban játszódik, amely a sorozat eddigi egyik legnagyobb és legrészletesebb nyílt világát ígéri.

Novemberben érkezik a játék

A Grand Theft Auto VI 13 évvel a Grand Theft Auto V megjelenése után, november 19-én debütál PlayStation 5-re, valamint Xbox Series X és Xbox Series S konzolokra.

Az Origo arról is beszámolt korábban, hogy mennyibe kerül Magyarországon a játék.