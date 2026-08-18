A hajlítható iPhone bemutatója előtt pár héttel súlyos gondok lehetnek a készülékkel

Az ausztrál média szerint az Apple ugyan bemutatja első hajlítható okostelefonját, a sajtóban iPhone Ultraként emlegetett okostelefont a szeptember 8-i globális termékbemutató eseményén, a készülék azonban nem kerül forgalomba az ugyanekkorra várt iPhone 18 Pro és iPhone 18 Pro Max modellekkel együtt A beszámoló szerint ráadásul az iPhone Ultra először csak és kizárólag az Egyesült Államokban jelenik meg, ezt követően pedig néhány másik fontos piacon, köztük Kínában válhat elérhetővé a hajlítható iPhone.

ilyen lehet a hajlítható iPhone: interneten terjedő koncepciókép az iPhone Ultra néven emlegetett okostelefonról - nem tudni, hogy a valósághoz mennyire áll közel

Hajlítható iPhone: gyártási gondok, káosz a bemutató előtt

Érdekesség, hogy beszámolók szerint az Apple a szeptember 8-i eseményen még az iPhone Ultra árát sem jelenti be, csupán magát a készüléket mutatja meg. Az összehajtható modell várhatóan drágább lesz a Pro és Pro Max változatoknál. Ausztráliában állítólag akár 700 ausztrál dollárral is többe kerülhet a Samsung Galaxy Z Fold8-nál, amelyet jelenleg 2999 ausztrál dollárért (2118 amerikai dollár) árulnak. (Összehasonlításképpen Magyarországon a Galaxy Z Fold8 256 GB, illetve 512 GB változatai 759 990 és 829 990, 1TB-os változata pedig 969 990 forintos ajánlott fogyasztói áron érhető el.)

A mostani hírek szerint a késés hátterében gyártási problémák állnak.

Az Apple beszállítói állítólag a vártnál több nehézségbe ütköztek a gyártás ellenőrzési tesztjei során, elsősorban a zsanér és az összehajtható kijelző okoz gondot.

A tömeggyártást eredetileg júniusban kezdték volna meg,

ezt később augusztusra halasztották,

most pedig állítólag ismét későbbre tolták.

A Foxconn még július végén is módosításokat végzett a tömeggyártási terveken,

és bennfentesek szerint a műszaki validálás akár két hónapos késedelmet is okozhat.

A gyártás akadozásáról már korábban is érkeztek hírek, az ausztrál forrást ugyanakkor érdemes komoly fenntartásokkal kezelni a GSM Arena szerint. Arra hívják fel a figyelmet, hogy a cikk megfogalmazása szerint a szerzők mintha azt feltételeznék, hogy az Apple szeptember 8-án négy különböző készüléket, az iPhone 18 Prót, az iPhone 18 Pro Maxot, az iPhone Ultrát és az iPhone Foldot - utóbbira hivatkoznak, mint hajlítható készülék, de a közelmúlt számos pletykája alapján az Ultra és a hajlítható iPhone ugyanaz a készülék, nem létezik külön Ultra és Fold. Vagy igen, és jobban meglepi a világot az Apple, mint vártuk? Szeptember elején kiderül...