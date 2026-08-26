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heroes 3

Heroes 3: vadonatúj, 3D-s változatot készít az Ubisoft, sokan szidják őket

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
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Az első reakciók alapján a rajongók nincsenek elragadtatva a látványvilágtól. A Heroes 3 egy legendás játék, emiatt persze várható volt, hogy elsőre vegyes fogadtatás kap a remake.
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heroes 3heroes of might and magic iiiremakeUbisoft

Az Ubisoft bejelentette a Gamescom videójátékos rendezvényen, hogy friss verzió készül a legendás stratégiai játékból, a Heroes 3-ból. Az eredeti játék kötött, izometrikus 2D-s nézetét teljesen háromdimenziós világra cseréli, amelyben a kamera szabadon mozgatható. A remake-et az alapoktól kezdve a Ubisoft Snowdrop motorjára építik. 

Heroes 3
Így néz majd ki a csata a Heroes 3 modern változatában - Fotó: https://www.youtube.com/@Ubisoft

Heroes 3: készül a remake, vegyesek a reakciók

A látványt többek között 4K-s grafika, dinamikus megvilágítás, valós idejű időjárási effektek és változó évszakok teszik modernebbé. Emellett egy új, bevezető prológuskampány, több teljesen új átvezető jelenet és átdolgozott online mód is készül. A Ubisoft szerint a cél a klasszikus játék modern újragondolása, amely megőrzi a Heroes Of Might And Magic III időtálló játékmenetet, miközben mai szintre emeli a körítést. Így továbbra is fontos szerepet kap 

  • a körökre osztott stratégia, 
  • a hősök szerepjátékos fejlődése 
  • és a négyzetrácsos pályákon zajló taktikai harc.

Az elsőként bemutatott trailer:

A remake emellett számos kényelmi fejlesztést és új funkciót kínál majd a gyártó ígérete szerint. Ezek között továbbfejlesztett tervezési és döntéshozatali eszközök is szerepelnek, amelyek intuitívabbá tehetik a játékot anélkül, hogy túlságosan eltávolodna az eredetitől.

A bejelentéssel együtt egy új játékmenet-bemutató is megjelent:

A Heroes of Might and Magic III sok játékos számára különösen fontos klasszikus, így várható volt, hogy az új változatot rendkívül szigorúan fogják megítélni, így talán nem meglepő, hogy az első reakciók meglehetősen vegyesek. A bemutatóvideók alatti hozzászólásokban különösen a grafikai stílust éri sok kritika a 80 Level összegzése szerint. Egyes játékosok „generikus AI-maszlaghoz”, mások „műanyaghoz”, „ingyenesen játszható mobiljátékhoz” vagy éppen „Disneyhez” hasonlítják a látványt. 

Volt olyan komment, amely szerint nem értették meg, miért szerették annyira az eredeti játékot a rajongók.

A Heroes of Might and Magic III Remake 2027-ben jelenik meg PlayStation 5-re, Xbox Series X/S-re és PC-re.

Az első trailernek e sorok írásakor 61 665 megtekintése és 2326 lájkja van:

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