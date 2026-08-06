Hőkamerát csinál az okostelefonból ez az apró modul

Ha korábban hőveszteséget kellett felkutatni például a nyílászáróknál vagy túlmelegedő vezetékeket kellett ellenőrizni, jó eséllyel egy külön kézi hőkamerát használt az ember vagy erre a célra kialakított strapatelefont, annak minden jó és kevésbé jó tulajdonságával együtt - ilyeneket már 10 éve is lehetett kapni. A RISION most bemutatott két apró hőkamera-modult, amely egyszerűbbé és jóval hordozhatóbbá teszi ezt a feladatot. A Magic és Magic Pro hőkamerák közvetlenül csatlakoztathatók a kompatibilis USB-C-s okostelefonokhoz (iPhone/iOS és Android egyaránt), táblagépekhez és Windows rendszerű számítógépekhez. Mindkét eszköz mindössze 24 gramm a működéshez szükséges energiát pedig a csatlakoztatott készülék biztosítja, így nincs bennük külön akkumulátor.
Hogyan lesz hőkamera az okostelefonunkból?
A RISION az olcsóbbik (139 dolláros, a bevezetéskor 119 dollárért kínált) Magic modellt kifejezetten otthoni felhasználóknak és barkácsolóknak szánja, könnyen használható megoldásként. Az ajánlott felhasználási területek közé tartozik az ablakok és ajtók körüli huzatos pontok felderítése, a szigetelés és a padlófűtés ellenőrzése, az elektromos csatlakozóaljzatok vizsgálata, valamint a háztartási gépek és elektronikai eszközök rendellenes felmelegedésének észlelése. A készülék natív 160 × 120-as hőérzékenységét a RISION QuadIR technológiája segítségével 320 × 240-es képpé alakítja át. Emellett
- 25 Hz-es képfrissítési frekvenciával,
- legfeljebb 40 mK hőérzékenységgel,
- valamint –20 és 600 Celsius-fok közötti mérési tartománnyal rendelkezik.
A kísérő RISION View alkalmazás segítségével a felhasználók nyomon követhetik a hőmérsékletet, hozzáférhetnek a kalibrációs beállításokhoz, valamint 12 színpalettához. Az alapvető funkciók kötelező regisztráció nélkül is működnek, de a felhőalapú biztonsági mentésekhez és a több eszközön való hozzáféréshez fiók létrehozása szükséges lehet. Mindkét kamera ötvözi a hőérzékelésből származó információkat a csatlakoztatott eszköz által rögzített látható részletekkel. A RISION ezt „AI BiSpectrix” néven emlegeti; az így kombinált kép megkönnyíti a hőmérséklet-különbségért felelős alkatrész, nyílás vagy felület azonosítását.
A Magic Pro már a professzionális felhasználókat célozza
A 299 dolláros Magic Pro natív felbontása 256 × 192 pixel, amelyet a rendszer 512 × 384 pixeles képpé dolgoz fel. A készülék egyidejűleg akár öt mérési pontot, öt vonalat és öt területet is képes figyelni, miközben valós idejű grafikonokon követi nyomon a hőmérséklet változását.
A rögzített hőképek megőrzik az eredeti hőmérsékleti adatokat, így azok később is részletesen elemezhetők, a videófelvétel pedig alkalmas a felmelegedési és lehűlési folyamatok, valamint az időszakosan jelentkező hibák dokumentálására
. A felhasználók emellett PDF-jelentéseket is készíthetnek, amelyek tartalmazzák a mérési adatokat, a helyszínt, az időbélyegeket, a megjegyzéseket és az egyedi vízjeleket.
A kamerákat a Rision honlapján és az Amazonon lehet megrendelni, augusztus 24-től kezdődik az értékesítés a Digital Trends összegzése szerint. Sajnos egyelőre csak az Egyesült Államokba, Kanadába, Németországba, Franciaországba és az Egyesült Királyságba szállít a gyártó, de remélhetőleg bővülni fog még a célba vett piacok köre.