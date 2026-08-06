Hőkamerát csinál az okostelefonból ez az apró modul

Ha korábban hőveszteséget kellett felkutatni például a nyílászáróknál vagy túlmelegedő vezetékeket kellett ellenőrizni, jó eséllyel egy külön kézi hőkamerát használt az ember vagy erre a célra kialakított strapatelefont, annak minden jó és kevésbé jó tulajdonságával együtt - ilyeneket már 10 éve is lehetett kapni. A RISION most bemutatott két apró hőkamera-modult, amely egyszerűbbé és jóval hordozhatóbbá teszi ezt a feladatot. A Magic és Magic Pro hőkamerák közvetlenül csatlakoztathatók a kompatibilis USB-C-s okostelefonokhoz (iPhone/iOS és Android egyaránt), táblagépekhez és Windows rendszerű számítógépekhez. Mindkét eszköz mindössze 24 gramm a működéshez szükséges energiát pedig a csatlakoztatott készülék biztosítja, így nincs bennük külön akkumulátor.

A hőkamera-modul USB-C-n keresztül csatlakozik (A macOS és a Linux nem támogatott) forrás: Rision

Hogyan lesz hőkamera az okostelefonunkból?

A RISION az olcsóbbik (139 dolláros, a bevezetéskor 119 dollárért kínált) Magic modellt kifejezetten otthoni felhasználóknak és barkácsolóknak szánja, könnyen használható megoldásként. Az ajánlott felhasználási területek közé tartozik az ablakok és ajtók körüli huzatos pontok felderítése, a szigetelés és a padlófűtés ellenőrzése, az elektromos csatlakozóaljzatok vizsgálata, valamint a háztartási gépek és elektronikai eszközök rendellenes felmelegedésének észlelése. A készülék natív 160 × 120-as hőérzékenységét a RISION QuadIR technológiája segítségével 320 × 240-es képpé alakítja át. Emellett

25 Hz-es képfrissítési frekvenciával,

legfeljebb 40 mK hőérzékenységgel,

valamint –20 és 600 Celsius-fok közötti mérési tartománnyal rendelkezik.

A kísérő RISION View alkalmazás segítségével a felhasználók nyomon követhetik a hőmérsékletet, hozzáférhetnek a kalibrációs beállításokhoz, valamint 12 színpalettához. Az alapvető funkciók kötelező regisztráció nélkül is működnek, de a felhőalapú biztonsági mentésekhez és a több eszközön való hozzáféréshez fiók létrehozása szükséges lehet. Mindkét kamera ötvözi a hőérzékelésből származó információkat a csatlakoztatott eszköz által rögzített látható részletekkel. A RISION ezt „AI BiSpectrix” néven emlegeti; az így kombinált kép megkönnyíti a hőmérséklet-különbségért felelős alkatrész, nyílás vagy felület azonosítását.