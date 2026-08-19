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honor magicpad 4

Honor MagicPad 4: Tablet és laptop egyszerre

58 perce
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Innovatív megoldásokat, gyönyörű kijelzőt és remek teljesítményt nyújt a Honor táblagépe. A Honor MagicPad 4 jó választás lehet, és lesz, akinél tényleg kiváltja a laptopot.
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honor magicpad 4táblagép-piactabletHonor

A Honor javára írható, hogy a gyártó nem adja fel: hiába gyengül világszerte a táblagépek piaca, a vállalat igyekszik minden évben magasabbra emelni a tétet ebben a kategóriában is. A Honor MagicPad 4 az előd MagicPad 3 legjelentősebb gyengeségét – az OLED-ről LCD-re történt visszalépést – kijavította, miközben megtartotta a sorozat erősségeit: a vékony és könnyű kialakítást, a nagy teljesítményt és a jó üzemidőt. 

Honor MagicPad 4
Honor MagicPad 4 - Fotó: Mediaworks

Honor MagicPad 4: extra vékony és extra erős

A MagicPad 4 egyik legfeltűnőbb tulajdonsága szembeötlő: mindössze 4,8 mm vastag (pontosabban vékony) és körülbelül 450 gramm, ami egy 12,3 hüvelykes eszköznél pláne azonnal észrevesz az ember. A méretéhez képest tehát szokatlanul könnyű, ezért kézben tartva és utazáskor kevésbé megterhelő, mint amit a kijelzőméret alapján várnánk. Apropó, kijelző: 12,3 hüvelykes, 3K felbontású OLED panel, amely akár 165 Hz-es képfrissítést támogat. Ez utóbbi persze főként erőfitogtatás, már a 120 Hz is folyamatos animációt és mozgást jelent, de tény, hogy minden görgetés, mozgás és játék vajsimán megy, gyönyörű színek és kivételes fényerő jellemzi a panelt, amely szerintem versenyképes az összes táblagéppel a piacon.  A megjelenítést szépen támogatja a hardver: A nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 rendszerchipet használ, a nálunk járt példány 12 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel rendelkezett. A Homor mérnökei meg tudták oldani azt a mérnöki bravúrt, miszerint a tablet egyszerre vékony és kifejezetten erős. Többalkalmazásos feladatok, videós alkalmazások, nagy hardverigényű játékok sem tudták megakasztani. Ahogy a PC Mode sem.

Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Külön a tok és a tablet, utóbbi vékonysága itt szembeötlő - Fotó: Mediaworks

A tablet laptoppá alakul

A Honor MagicPad 4 PC Mode a MagicOS 10 speciális kezelőfelülete, amely az Android-alkalmazásokat asztali számítógéphez hasonló ablakos környezetben futtatja. Ez az egyik legjobban sikerült része a tabletnek, nagyon sok esetben simán helyettesítheti a laptopot a mindennapokban. A legfontosabb különbség a tablet osztott képernyőjéhez képest, hogy az alkalmazások alapból ablakokban nyílnak meg. Az ablakokat mozgathatod, átméretezheted, minimalizálhatod, egymásra helyezheted és a képernyő különböző részeire illesztheted. A tálca állandó megjelenése pedig már-már macbookos érzetet ad. Simán futhat egymás mellett a böngésző, a szövegszerkesztő, az email-alkalmazás, és mondjuk egy csevegőapp, a masina nem lassul, a munka folyamatos. Nem kell split screennel vagy alkalmazásváltással foglalkozni. Ez a Honor MagicPad4 egyik óriási előnye. Persze a klasszikus táblagépes osztott képernyővel sincs baj, ha tabletes felhasználásra gondolunk, itt viszont a lényeg, hogy a laptopunkat is tudjuk helyettesíteni. A használhatósága persze erősen függ attól, milyen szoftverekre és/vagy vállalati környeztre van szüksége az embernek, de azért 

az egy óriási előny, hogy nem kell eldöntened, hogy tabletet vagy laptopot akarsz használni; ugyanaz az eszköz tud a két szerep között váltani.

A PC Mode-nál jó hír, hogy akár Bluetooth-kapcsolattal egeret is tudsz használni az eszközhöz. A magyar piacon billentyűzettel és tollal kínálják a tabletet (utóbbit nem volt alkalmunk kipróbálni), a billentyűzet pedig kellemes gépelési élményt ad (bár sajnos nincs háttérvilágítás), és az ékezetes betűket is elő tudjuk csalogatni, ahogy anno egy angol kiosztású PC-billentyűzeten. Amit sajnálok, hogy bepattintós a billentyűzet és nem mágneses, ezért nem annyira stabil az érzete, és picit jobban kileng egy-egy érintésnél. Létezik érintőpados billentyűzet is hozzá, de azt a magyar piacra nem hozták be. 

  • A Tablet Mode akkor jobb, amikor fogyasztod a tartalmat: kézben tartod a gépet, böngészel, filmet nézel, olvasol, játszol, képeket nézegetsz.
  • A PC Mode akkor jobb, amikor létrehozol valamit: írsz, e-mailezel, táblázatot szerkesztesz, kutatsz, fájlokat kezelsz és több alkalmazásból dolgozol egyszerre.
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Lesz, akinél ki tudja váltani a laptopot - Fotó: Mediaworks

A 12,3 hüvelykes OLED panelhez nyolchangszórós audiorendszert kapunk, amely kiváló élményt nyújt.  A nagy és színekben gazdag OLED-kijelző, a 165 Hz képfrissítés, a 2400 nites HDR-csúcsfényerőt és az erős hangrendszer erős kombináció,  ráadásul az ultrakönnyű ház ellenére 10 100 mAh-s akkumulátor került bele, 66 W-os vezetékes gyorstöltéssel. 

Az üzemidő kiváló, 14 óra valós használatra képes nagyjából, a gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a legintenzívebb használat mellett sem kell töltőt vinnünk, átlagosan napokon pedig otthon sem feltétlenül kerül elő minden este. Ez különösen figyelemre méltó a rendkívül vékony, 4,8 mm-es készülékház miatt.

 Bár abszolút nem kameraközpontú az eszköz (ki az, aki tablettel fotózgat, most komolyan), említésre érdemes, hogy az előlapi 9MP-s kamera a legfontosabb feladatra, videóhívásokra tökéletes, éles, kiegyensúlyozott, természetes képet ad, egyetlen komolyabb technikai korlátja, hogy fix fókuszos. A 13 MP f/2.0 autofókuszos hátlapi kamera jóval kevésbé érdekes, dokumentumok szkenneléséhez megfelelő, ha kell, értékelhető fotókat tudunk vele készíteni, főleg dokumentáláshoz, de egészen biztosan jobb képeket készít a telefonunk.

Fotók a készülékről - kattintás után nagy méretben is megnézheti:

Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Honor Magic Pad 4, Honor MagicPad 4, HonorMagicPad4
Galéria: Fotókon a Honor MagicPad 4 tablet
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Fotókon a Honor MagicPad 4 tablet

Összegzés

A Honor MagicPad 4 kiváló kijelzővel, remek multimédiás teljesítménnyel és üzemidővel, alapszintű kamerával és egy innovatív, PC-kiváltó szoftveres megoldással érkezik a kezünkbe. A már korábban említett kettősség komoly fegyvertény, a billentyűzettel - amely nem tökéletes, de kényelmes és jól használható a mindennapokban - és a tollal kiegészítve pedig jó vétel lehet. E sorok írásakor kb. 330 ezer forintot kell kifizetni érte, szerintem az ár-érték arány rendben van, pláne, ha tényleg ki tudjuk váltani vele a laptopot, és csak ezt a pehelykönnyű eszközt kell magunkkal vinnünk mindenhová. Csak nehogy ne vegyük észre a könnyű súlya miatt, hogy elfelejtettük betenni a hátizsákba reggel.

 

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