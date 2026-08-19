Honor MagicPad 4: Tablet és laptop egyszerre

A Honor javára írható, hogy a gyártó nem adja fel: hiába gyengül világszerte a táblagépek piaca, a vállalat igyekszik minden évben magasabbra emelni a tétet ebben a kategóriában is. A Honor MagicPad 4 az előd MagicPad 3 legjelentősebb gyengeségét – az OLED-ről LCD-re történt visszalépést – kijavította, miközben megtartotta a sorozat erősségeit: a vékony és könnyű kialakítást, a nagy teljesítményt és a jó üzemidőt.

Honor MagicPad 4 - Fotó: Mediaworks

Honor MagicPad 4: extra vékony és extra erős

A MagicPad 4 egyik legfeltűnőbb tulajdonsága szembeötlő: mindössze 4,8 mm vastag (pontosabban vékony) és körülbelül 450 gramm, ami egy 12,3 hüvelykes eszköznél pláne azonnal észrevesz az ember. A méretéhez képest tehát szokatlanul könnyű, ezért kézben tartva és utazáskor kevésbé megterhelő, mint amit a kijelzőméret alapján várnánk. Apropó, kijelző: 12,3 hüvelykes, 3K felbontású OLED panel, amely akár 165 Hz-es képfrissítést támogat. Ez utóbbi persze főként erőfitogtatás, már a 120 Hz is folyamatos animációt és mozgást jelent, de tény, hogy minden görgetés, mozgás és játék vajsimán megy, gyönyörű színek és kivételes fényerő jellemzi a panelt, amely szerintem versenyképes az összes táblagéppel a piacon. A megjelenítést szépen támogatja a hardver: A nyolcmagos Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 rendszerchipet használ, a nálunk járt példány 12 GB RAM-mal és 256 GB tárhellyel rendelkezett. A Homor mérnökei meg tudták oldani azt a mérnöki bravúrt, miszerint a tablet egyszerre vékony és kifejezetten erős. Többalkalmazásos feladatok, videós alkalmazások, nagy hardverigényű játékok sem tudták megakasztani. Ahogy a PC Mode sem.

Honor Külön a tok és a tablet, utóbbi vékonysága itt szembeötlő - Fotó: Mediaworks

A tablet laptoppá alakul

A Honor MagicPad 4 PC Mode a MagicOS 10 speciális kezelőfelülete, amely az Android-alkalmazásokat asztali számítógéphez hasonló ablakos környezetben futtatja. Ez az egyik legjobban sikerült része a tabletnek, nagyon sok esetben simán helyettesítheti a laptopot a mindennapokban. A legfontosabb különbség a tablet osztott képernyőjéhez képest, hogy az alkalmazások alapból ablakokban nyílnak meg. Az ablakokat mozgathatod, átméretezheted, minimalizálhatod, egymásra helyezheted és a képernyő különböző részeire illesztheted. A tálca állandó megjelenése pedig már-már macbookos érzetet ad. Simán futhat egymás mellett a böngésző, a szövegszerkesztő, az email-alkalmazás, és mondjuk egy csevegőapp, a masina nem lassul, a munka folyamatos. Nem kell split screennel vagy alkalmazásváltással foglalkozni. Ez a Honor MagicPad4 egyik óriási előnye. Persze a klasszikus táblagépes osztott képernyővel sincs baj, ha tabletes felhasználásra gondolunk, itt viszont a lényeg, hogy a laptopunkat is tudjuk helyettesíteni. A használhatósága persze erősen függ attól, milyen szoftverekre és/vagy vállalati környeztre van szüksége az embernek, de azért

az egy óriási előny, hogy nem kell eldöntened, hogy tabletet vagy laptopot akarsz használni; ugyanaz az eszköz tud a két szerep között váltani.

A PC Mode-nál jó hír, hogy akár Bluetooth-kapcsolattal egeret is tudsz használni az eszközhöz. A magyar piacon billentyűzettel és tollal kínálják a tabletet (utóbbit nem volt alkalmunk kipróbálni), a billentyűzet pedig kellemes gépelési élményt ad (bár sajnos nincs háttérvilágítás), és az ékezetes betűket is elő tudjuk csalogatni, ahogy anno egy angol kiosztású PC-billentyűzeten. Amit sajnálok, hogy bepattintós a billentyűzet és nem mágneses, ezért nem annyira stabil az érzete, és picit jobban kileng egy-egy érintésnél. Létezik érintőpados billentyűzet is hozzá, de azt a magyar piacra nem hozták be.