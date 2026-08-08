Kiszivárogtak a Honor Robot Phone titkai

A Honor régóta várt Robot Phone készülékét augusztus 12-én mutatják be globálisan. Most a Digital Chat Station nevű szivárogtató a kínai mikroblogon, a Weibón közzétette a készülék állítólagos teljes specifikációját. Az értesülések szerint a Robot Phone 6,3 hüvelykes, sík LTPO OLED-kijelzőt kap 1216 × 2640 pixeles felbontással, elképesztő, akár 6800 nites csúcsfényerővel és tükröződéscsökkentő bevonattal.

Honor Robot Phone

Fotó: Honor

A Honor Robot Phone hamarosan bemutatkozik a világnak

A Honor Robot Phone-t korábban több nagy rendezvényen is megmutatták, például a CES 2026-on, az MWC 2026-on és a cannes-i filmfesztiválon. A készülék a 2026-os labdarúgó-világbajnokság döntője után is feltűnt: az ünneplés során Eric García spanyol válogatott játékos is a kezében tartotta. A telefon előrendelése augusztus elején indult el Kínában, és augusztus 12-én, ahogy írtuk is, globálisan is bemutatkozik.

A készülék meghajtásáról a kiszivárgott hírek szerint a Snapdragon 8 Elite Gen 5 rendszerchip gondoskodik, az energiaellátást pedig egy 7060 mAh-s akkumulátor biztosítja, amely támogatja a 120 wattos vezetékes gyorstöltést. A telefonban három, a Honor saját fejlesztésű chipje is helyet kap: a C1 a rádiófrekvenciás kommunikációt javítja, az E2 az energiagazdálkodásért felel, míg a H1 a képfeldolgozást segíti.

A hátlapon egy 200 megapixeles, f/1,6-os rekeszértékű, gimbalos főkamera kap helyet 1/1,28 hüvelykes szenzorral, mellette pedig egy szintén 200 megapixeles, f/2,6-os periszkópos telefotókamera dolgozik, amely 2,7-szeres optikai zoomot kínál, és 1/1,4 hüvelykes szenzort használ.

A Robot Phone két memória- és tárhelyváltozatban lesz elérhető: az alapmodell 12 GB RAM-ot és 512 GB tárhelyet, míg a nagyobb változat 16 GB RAM-ot és 1 TB tárhelyet kínál, írja a GSM Arena.

Honor Robot Phone

Fotó: Honor

Az Honor Robot Phone egyik legérdekesebb különlegessége a robotkarra szerelt, háromtengelyes gimbal kamera. A telefon számos mesterséges intelligenciára épülő funkciót kínál. Ilyen például az AI Object Tracking, amellyel elég kétszer rábökni a követni kívánt tárgyra, a kamera pedig automatikusan gondoskodik róla, hogy az a képen maradjon.