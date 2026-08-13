Honor Robot Phone: itt a világ első robotikus okostelefonja

A Honor hivatalosan is bemutatta a mobilpiac legújabb, kategóriateremtő eszközét, a Honor Robot Phone-t. A készülék egy teljesen integrált, motorizált háromtengelyes mechanikus gimbalt és az ARRI professzionális filmes képalkotó technológiáját ötvözi, így nem csupán egy okostelefon, hanem egy mozgásvezérelt, önálló produkciós asszisztens a tartalomgyártók számára.

Honor Robot Phone - forrás: Honor

Robotkarra szerelt, háromtengelyes gimballal érkezik a Honor Robot Phone

A Honor Robot Phone lelke egy ultrakompakt, négy szabadságfokú (4DoF) mechanikus rendszer, a Honor Titanium Agile Gimbal. A mérnökök a piacon elérhető hagyományos gimbalok méretét 65 százalékkal csökkentették, miközben a szerkezet szilárdságát a duplájára növelték. A mindössze 2,6 grammos, fémötvözetből készült motor másodpercenként 360 fokos sebességű mozgásvezérlésre képes. Ez a technológia garantálja a gyors, hajszálpontos mozgást és a professzionális, rázkódásmentes felvételeket, miközben ez továbbra is egy zsebben is elférő, fémházas csúcsmobil.

Honor Robot Phone - forrás: Honor

A hátlapi kamerarendszer alapját egy dupla 200 megapixeles szenzor adja:

a gimbalon egy 1/1,28 hüvelykes, f/1.6 rekeszértékű főkamera kapott helyet,

amelyet egy szintén 200 megapixeles, 2,7-szeres optikai zoommal felszerelt periszkópos telefotó kamera,

valamint egy 122 fokos látószögű, 50 megapixeles ultraszéles lencse egészít ki.

A hardvert a dedikált Honor H1 képalkotó chip és a mesterséges intelligencia támogatja, amely a nyers (RAW) adatok feldolgozásánál 8 dB-lel javítja a videók jel-zaj arányát, és akár 14 fényértéknyi dinamikatartományt biztosít, derül ki a Honor közleményéből. Az együttműködés révén a mobil képes 10 bites ARRI LogC3 formátumban is rögzíteni, az ARRI Wide Gamut 3 és az ARRI Looks funkciók pedig professzionális mozis színvilágot biztosítanak.