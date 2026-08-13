Honor Robot Phone: itt a világ első robotikus okostelefonja

A Honor hivatalosan is bemutatta a mobilpiac legújabb, kategóriateremtő eszközét, a Honor Robot Phone-t. A készülék egy teljesen integrált, motorizált háromtengelyes mechanikus gimbalt és az ARRI professzionális filmes képalkotó technológiáját ötvözi, így nem csupán egy okostelefon, hanem egy mozgásvezérelt, önálló produkciós asszisztens a tartalomgyártók számára.
Robotkarra szerelt, háromtengelyes gimballal érkezik a Honor Robot Phone
A Honor Robot Phone lelke egy ultrakompakt, négy szabadságfokú (4DoF) mechanikus rendszer, a Honor Titanium Agile Gimbal. A mérnökök a piacon elérhető hagyományos gimbalok méretét 65 százalékkal csökkentették, miközben a szerkezet szilárdságát a duplájára növelték. A mindössze 2,6 grammos, fémötvözetből készült motor másodpercenként 360 fokos sebességű mozgásvezérlésre képes. Ez a technológia garantálja a gyors, hajszálpontos mozgást és a professzionális, rázkódásmentes felvételeket, miközben ez továbbra is egy zsebben is elférő, fémházas csúcsmobil.
A hátlapi kamerarendszer alapját egy dupla 200 megapixeles szenzor adja:
- a gimbalon egy 1/1,28 hüvelykes, f/1.6 rekeszértékű főkamera kapott helyet,
- amelyet egy szintén 200 megapixeles, 2,7-szeres optikai zoommal felszerelt periszkópos telefotó kamera,
- valamint egy 122 fokos látószögű, 50 megapixeles ultraszéles lencse egészít ki.
A hardvert a dedikált Honor H1 képalkotó chip és a mesterséges intelligencia támogatja, amely a nyers (RAW) adatok feldolgozásánál 8 dB-lel javítja a videók jel-zaj arányát, és akár 14 fényértéknyi dinamikatartományt biztosít, derül ki a Honor közleményéből. Az együttműködés révén a mobil képes 10 bites ARRI LogC3 formátumban is rögzíteni, az ARRI Wide Gamut 3 és az ARRI Looks funkciók pedig professzionális mozis színvilágot biztosítanak.
A valós időben is előnézhető felvételeket a felhasználók a későbbiekben közvetlenül, kompromisszumok nélkül fényelhetik az olyan professzionális szoftverekben, mint a DaVinci Resolve. A Honor és az ARRI filmes képalkotási partnerségéből született technológiák tovább fejlődnek, és a jövőben érkező Honor Magic9 szériában is bemutatkoznak majd.
Az operatőr: a mesterséges intelligencia
A MagicOS rendszeren futó YOYO Robot Mode teljesen új szintre emeli a tartalomgyártást. A hangforrás-érzékelés és az AI által vezérelt témakövetés révén a motorizált kamerakar képes automatikusan pásztázni és dőlni, így folyamatosan a képkivágás közepén tartja a felhasználót – legyen szó vlogolásról, élő közvetítésről vagy egy mozgás közben folytatott videohívásról.
A zavartalan működésről a Snapdragon 8 Elite Gen 5 processzor és egy egyedi tervezésű hűtőrendszer gondoskodik, amely a hosszú videófelvételek alatt is stabilan tartja a hőmérsékletet a gyártó ígérete szerint. A készülék egy hatalmas, 7060 mAh kapacitású szilícium-szén akkumulátort kapott, amely támogatja a 120 W-os vezetékes és 50 W-os vezeték nélküli Honor SuperCharge töltést. Az androidos piacon elsőként alkalmazott, egybefüggő, R3 lekerekítésű peremmel rendelkező fém unibody házban egy 6,31 hüvelykes LTPO OLED panel kapott helyet, amely 1-120 Hz közötti adaptív képfrissítést, extrém, 6800 nites maximális fényerőt és 4320 Hz-es PWM szemkímélő sötétítést kínál.
A kamerakar érintésmentesen, kézmozdulatokkal is irányítható, a beépített szoftveres módok (Tilt Lock, FPV, AI SpinShot) pedig különleges, dinamikus felvételek elkészítését teszik lehetővé manuális beavatkozás nélkül is.