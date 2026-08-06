Megújult a Huawei 18 hüvelykes táblagépe, amely laptoppá hajlítható

A megújult Huawei MateBook Fold Ultimate Design kinyitva egy 18 hüvelykes, 3296 x 2472 felbontású, kétrétegű OLED-kijelzős tabletté alakul, amely 4:3 képaránnyal, 1600 nit csúcsfényerővel és 92%-os kijelző-előlapi aránnyal rendelkezik. Ha laptop formájúra hajtjuk össze, mindkét fele egy-egy 13 hüvelykes, 3:2 képarányú kijelzővé válik. A hatalmas kijelző ellenére a készülék súlya csupán l 1,16 kg. Vastagsága nyitott állapotban a legvékonyabb pontján 7,3 mm, zárt állapotban pedig 14,9 mm.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Fotó: Huawei

A Huawei 18 hüvelykes tablete, amelyből egy hajlítással laptop lesz

A Huawei áttervezte az OLED-et borító védőszerkezetet. Az új, kompozit anyagból készült, ultravékony üvegréteg most már támogatja a Huawei M-Pen 3 használatát, és a gyártó állítása szerint

90%-kal jobb ütésállóságot biztosít az előző MateBook Foldhoz képest. A Huawei új összecsukható notebookja emellett SGS ötcsillagos tanúsítványt kapott a készülék teljes képernyőjének esés- és ütésállóságára vonatkozóan.

Persze hozzá kell tenni, hogy ezek az adatok a Huawei belső tesztjeiből származnak.

Az érintőtoll támogatása jelentősen kibővíti a kihajtott kijelző felhasználási lehetőségeit. A Huawei szerint az M-Pen 3

kézzel írt jegyzetek készítésére,

dokumentumok annotálására,

rajzolásra,

prezentációk vezérlésére

és grafikai tervezésre is használható.

A támogatott alkalmazásokban az érintőtoll távirányítóként is működhet: lézermutatóként használható, valamint a diák és dokumentumoldalak lapozását is lehetővé teszi.

Ez az újdonság valóban kiaknázza a hatalmas, 18 hüvelykes kijelzőben rejlő lehetőségeket. Az érintőtoll támogatásának köszönhetően a Huawei sokoldalúbbá tette a készüléket, jelentősen bővítve annak felhasználási módjait. Az egyéb finomítások mellett ez tűnik a legfontosabb fejlesztésnek. Az M-Pen 3 az alapcsomag része, így a vásárlás után nincs szükség további kiadásokra, ahogy egy tok és a töltő is.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Fotó: Huawei

Az új Kirin chip hajtja

A készülék szívében a Huawei új Kirin X90 Plus processzora dolgozik. A vállalat állítása szerint az új lapka és a HarmonyOS 6.1 együttesen 25%-kal nagyobb rendszer-teljesítményt nyújt az előző generációs MateBook Foldhoz képest, írja a Digital Trends.