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Huawei

Megújult a Huawei 18 hüvelykes táblagépe, amely laptoppá hajlítható

20 órája
Olvasási idő: 6 perc
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A Huawei 18 hüvelykes OLED-képernyővé kinyitható laptopja már a tavalyi bemutatásakor is elég futurisztikusnak tűnt. A 2026-os frissítés azonban még jobbá tette a készüléket. A Huawei növelte a teljesítményt és javított a kijelző tartósságán is. A Huawei MateBook Fold Ultimate Design bámulatos és méregdrága. De nem ez a gond vele.
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Huaweitabletinnovációlaptop

A megújult Huawei MateBook Fold Ultimate Design kinyitva egy 18 hüvelykes, 3296 x 2472 felbontású, kétrétegű OLED-kijelzős tabletté alakul, amely 4:3 képaránnyal, 1600 nit csúcsfényerővel és 92%-os kijelző-előlapi aránnyal rendelkezik. Ha laptop formájúra hajtjuk össze, mindkét fele egy-egy 13 hüvelykes, 3:2 képarányú kijelzővé válik. A hatalmas kijelző ellenére a készülék súlya csupán l 1,16 kg. Vastagsága nyitott állapotban a legvékonyabb pontján 7,3 mm, zárt állapotban pedig 14,9 mm.

Huawei
Huawei MateBook Fold Ultimate Design
Fotó:  Huawei

A Huawei 18 hüvelykes tablete, amelyből egy hajlítással laptop lesz

A Huawei áttervezte az OLED-et borító védőszerkezetet. Az új, kompozit anyagból készült, ultravékony üvegréteg most már támogatja a Huawei M-Pen 3 használatát, és a gyártó állítása szerint 

90%-kal jobb ütésállóságot biztosít az előző MateBook Foldhoz képest. A Huawei új összecsukható notebookja emellett SGS ötcsillagos tanúsítványt kapott a készülék teljes képernyőjének esés- és ütésállóságára vonatkozóan.

 Persze hozzá kell tenni, hogy ezek az adatok a Huawei belső tesztjeiből származnak.

Az érintőtoll támogatása jelentősen kibővíti a kihajtott kijelző felhasználási lehetőségeit. A Huawei szerint az M-Pen 3 

  • kézzel írt jegyzetek készítésére, 
  • dokumentumok annotálására, 
  • rajzolásra, 
  • prezentációk vezérlésére 
  • és grafikai tervezésre is használható. 
  • A támogatott alkalmazásokban az érintőtoll távirányítóként is működhet: lézermutatóként használható, valamint a diák és dokumentumoldalak lapozását is lehetővé teszi.

Ez az újdonság valóban kiaknázza a hatalmas, 18 hüvelykes kijelzőben rejlő lehetőségeket. Az érintőtoll támogatásának köszönhetően a Huawei sokoldalúbbá tette a készüléket, jelentősen bővítve annak felhasználási módjait. Az egyéb finomítások mellett ez tűnik a legfontosabb fejlesztésnek. Az M-Pen 3 az alapcsomag része, így a vásárlás után nincs szükség további kiadásokra, ahogy egy tok és a töltő is.

Huawei MateBook Fold Ultimate Design
Fotó:  Huawei

Az új Kirin chip hajtja

A készülék szívében a Huawei új Kirin X90 Plus processzora dolgozik. A vállalat állítása szerint az új lapka és a HarmonyOS 6.1 együttesen 25%-kal nagyobb rendszer-teljesítményt nyújt az előző generációs MateBook Foldhoz képest, írja a Digital Trends.

A HarmonyOS 6.1 emellett számos, kifejezetten hajlítható eszközökre szabott funkcióval érkezik. Ilyen például 

  • a fejlett többfeladatos munkavégzés, 
  • a vágólap tartalmának megosztása különböző eszközök között, 
  • a telefonokkal és táblagépekkel való szorosabb integráció, 
  • az internetkapcsolat nélküli értekezlet-átírás, 
  • valamint egy mesterséges intelligenciára épülő funkció, amely a videóhívások során képes felismerni a deepfake-et.

A megújult MateBook Fold kínai kezdőára 24 999 jüan (nagyjából 3700 dollár, átszámítva 1,1 millió forint). A készülék Streaming Gold, Sky White és Phantom Black (vagyis sárga, fehér és fekete) színekben lesz elérhető. A Huawei egyelőre nem árulta el, hogy Kínán kívül tervezik-e még forgalmazni a Huawei MateBook Fold Ultimate Design-t - jelenleg ez tűnik az eszköz egyetlen gyenge pontjának.

Galéria: Ilyen lett a megújult Huawei MateBook Fold Ultimate Design
Fotó: Huawei
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Huawei MateBook Fold Ultimate Design

 

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