Megújult a Huawei 18 hüvelykes táblagépe, amely laptoppá hajlítható

A megújult Huawei MateBook Fold Ultimate Design kinyitva egy 18 hüvelykes, 3296 x 2472 felbontású, kétrétegű OLED-kijelzős tabletté alakul, amely 4:3 képaránnyal, 1600 nit csúcsfényerővel és 92%-os kijelző-előlapi aránnyal rendelkezik. Ha laptop formájúra hajtjuk össze, mindkét fele egy-egy 13 hüvelykes, 3:2 képarányú kijelzővé válik. A hatalmas kijelző ellenére a készülék súlya csupán l 1,16 kg. Vastagsága nyitott állapotban a legvékonyabb pontján 7,3 mm, zárt állapotban pedig 14,9 mm.
A Huawei 18 hüvelykes tablete, amelyből egy hajlítással laptop lesz
A Huawei áttervezte az OLED-et borító védőszerkezetet. Az új, kompozit anyagból készült, ultravékony üvegréteg most már támogatja a Huawei M-Pen 3 használatát, és a gyártó állítása szerint
90%-kal jobb ütésállóságot biztosít az előző MateBook Foldhoz képest. A Huawei új összecsukható notebookja emellett SGS ötcsillagos tanúsítványt kapott a készülék teljes képernyőjének esés- és ütésállóságára vonatkozóan.
Persze hozzá kell tenni, hogy ezek az adatok a Huawei belső tesztjeiből származnak.
Az érintőtoll támogatása jelentősen kibővíti a kihajtott kijelző felhasználási lehetőségeit. A Huawei szerint az M-Pen 3
- kézzel írt jegyzetek készítésére,
- dokumentumok annotálására,
- rajzolásra,
- prezentációk vezérlésére
- és grafikai tervezésre is használható.
- A támogatott alkalmazásokban az érintőtoll távirányítóként is működhet: lézermutatóként használható, valamint a diák és dokumentumoldalak lapozását is lehetővé teszi.
Ez az újdonság valóban kiaknázza a hatalmas, 18 hüvelykes kijelzőben rejlő lehetőségeket. Az érintőtoll támogatásának köszönhetően a Huawei sokoldalúbbá tette a készüléket, jelentősen bővítve annak felhasználási módjait. Az egyéb finomítások mellett ez tűnik a legfontosabb fejlesztésnek. Az M-Pen 3 az alapcsomag része, így a vásárlás után nincs szükség további kiadásokra, ahogy egy tok és a töltő is.
Az új Kirin chip hajtja
A készülék szívében a Huawei új Kirin X90 Plus processzora dolgozik. A vállalat állítása szerint az új lapka és a HarmonyOS 6.1 együttesen 25%-kal nagyobb rendszer-teljesítményt nyújt az előző generációs MateBook Foldhoz képest, írja a Digital Trends.
A HarmonyOS 6.1 emellett számos, kifejezetten hajlítható eszközökre szabott funkcióval érkezik. Ilyen például
- a fejlett többfeladatos munkavégzés,
- a vágólap tartalmának megosztása különböző eszközök között,
- a telefonokkal és táblagépekkel való szorosabb integráció,
- az internetkapcsolat nélküli értekezlet-átírás,
- valamint egy mesterséges intelligenciára épülő funkció, amely a videóhívások során képes felismerni a deepfake-et.
A megújult MateBook Fold kínai kezdőára 24 999 jüan (nagyjából 3700 dollár, átszámítva 1,1 millió forint). A készülék Streaming Gold, Sky White és Phantom Black (vagyis sárga, fehér és fekete) színekben lesz elérhető. A Huawei egyelőre nem árulta el, hogy Kínán kívül tervezik-e még forgalmazni a Huawei MateBook Fold Ultimate Design-t - jelenleg ez tűnik az eszköz egyetlen gyenge pontjának.