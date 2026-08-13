A Huawei új tablete vékonyabb a legtöbb okostelefonnál - galéria

A nagyképernyős tabletek esetében a hordozhatóság és a teljesítmény gyakran egymással versengő szempontok. A Huawei MatePad Pro Max fejlesztésénél a vállalat arra törekedett, hogy a két terület között ne kelljen választani. Az új belső szerkezeti kialakításnak köszönhetően a PaperMatte Edition változat mindössze 509 grammot nyom, vastagsága pedig csupán 4,7 milliméter. A vékony kialakítás ugyanakkor nem ment a tartósság rovására, ígéri a vállalat. A készülék alumíniumötvözet házat, megerősített belső szerkezetet és új teherhordó kialakítást kapott, amely az előző generációhoz képest nagyobb hajlítási ellenállást biztosít. Ezt a TÜV Rheinland Ultra-thin Bending Resistance tanúsítványa is igazolja a Huawi tájékoztatása szerint.

A Huawei MatePad Pro Max mindössze 509 grammot nyom, vastagsága pedig csupán 4,7 milliméter - forrás: Huawei

Huawei MatePad Pro Max: egyetlen eszköz mindenhez

A Huawei MatePad Pro Max 13,2 hüvelykes, 3K felbontású Flexible OLED PaperMatte kijelzőt kapott. A speciális, nanoméretű maratási technológiával készült felület csökkenti a tükröződéseket és kényelmesebb használatot biztosít különböző fényviszonyok mellett. A 94 százalékos kijelző-készülékház arány és a keskeny kávák révén a készülék a méretéhez képest is kompakt marad, miközben nagy munkafelületet biztosít jegyzeteléshez, dokumentumkezeléshez vagy kreatív feladatokhoz. A kijelző emellett megszerezte a TÜV Rheinland Full Care Display 5.0 minősítését is.

Huawei MatePad Pro Max - forrás: Huawei

A Huawei MatePad Pro Max kialakításának célja nem csupán a hordozhatóság volt, hanem az is, hogy a felhasználók akár hosszabb munkafolyamatokat is egyetlen eszközön végezhessenek el.

A Huawei Glide Keyboard teljes méretű billentyűzetkiosztással,

nagyméretű érintőpaddal

és integrált tolltárolóval egészíti ki a tabletet,

míg a Live Multitask funkció egyszerűbb többablakos munkavégzést tesz lehetővé.

A GoPaint alkalmazás a digitális alkotást támogatja,

a Huawei Notes pedig a jegyzetelést és az ötletek rendszerezését segíti.

Az M-Pencil Pro tollal kiegészítve a készülék egyaránt használható tartalomkészítésre, tanulásra vagy üzleti feladatokra.

A teljesítményről optimalizált hőkezelési rendszer gondoskodik, míg a 9760 mAh kapacitású akkumulátor hosszabb használati időt biztosít. A hat hangszóróból álló audiorendszer és a Huawei True-to-Color kameratechnológiája tovább bővíti a készülék felhasználási lehetőségeit, legyen szó videóhívásról, tartalomfogyasztásról vagy kreatív munkáról, ígéri a Huawei közleménye a készülék magyarországi megjelenéséről. A Huawei MatePad Pro Max PaperMatte Edition 2026. augusztus 10. óta érhető el Magyarországon a hivatalos csatornákon.