Magyarok is részesei lehetnek egy óriási európai egészségügyi kutatásnak

A Terve Research nem egyszerűen egy újabb Huawei-alkalmazás lenne. A bemutató eseményen elhangzottak szerint - ahová az Origo egyedüli magyar médiumként kapott meghívást - a platform a Huawei és a Thryve komplex együttműködése: a Huawei biztosítja a viselhető eszközöket és a finanszírozást, a Thryve pedig a kutatási és adatkezelési infrastruktúra üzemeltetésében vesz részt. Friedrich Lämmel, a Thryve vezérigazgatója a müncheni eseményen úgy írta le saját technológiájukat, mint egyfajta operációs rendszert az egészségügyi adatokhoz való hozzáféréshez és azok elemzéséhez. A Thryve több mint egy évtizede foglalkozik egészségügyi adatok valós idejű integrációjával és elemzésével.

Friedrich Lammel, a Thryve vezérigazgatója - A Huawei és a Thryve berlini egészségügyi technológiai startup új európai kutatási platformot jelentett be Terve Research néven Münchenben

Fotó: Szász Tamás - Origo

Huawei & Thryve: így működne egy kutatás

Első lépésként az önként jelentkező felhasználó letölti a Terve alkalmazást, és engedélyezi a hozzáférést a Huawei viselhető eszközéhez. A kutatócsoport előre meghatározhatja, milyen adatokat szeretne gyűjteni, kérdőíveket állíthat össze, résztvevőket vonhat be, és valós időben követheti, teljesülnek-e bizonyos feltételek vagy küszöbértékek.

A rendszer a prezentáció szerint akár

250 különböző mérőszámot kezelhet, köztük aktivitási, alvási, szív- és érrendszeri, valamint vérnyomásadatokat.

Rendezett, egységesen értelmezhető adatállományokkal zajlik majd a munka, a platform ugyanis nemcsak az adatgyűjtést segíti, hanem a kutatáshoz szükséges adatok előkészítését is egyszerűbbé teszi.

Miért csatlakozna bárki?

A rendszer egyik kulcskérdése nyilvánvalóan az, hogyan lehet rávenni a felhasználókat arra, hogy kutatási célra megosszák egészségügyi adataikat. A prezentáció három fő értéket emelt ki a résztvevők számára:

jobban megérthetik saját egészségi állapotukat,

hozzájárulhatnak a jobb egészségügyi ellátáshoz,

és közben kontrollt tarthatnak az adataik fölött.

Lämmel szerint a kutatási részvételnél két különösen fontos tényező a kényelem és a bizalom. Minél egyszerűbb a csatlakozás, annál könnyebb nagy létszámú vizsgálatokat indítani. A felhasználónak tudnia kell, ki végzi a kutatást, mi annak a célja, és hogyan használják fel az adatokat. Lämmel a Thryve egy korábbi példáját is felidézte:

2020 tavaszán a startup mindössze négy hét alatt fejlesztette ki és indította el Németország első koronavírus-alkalmazását, a Corona Datenspende appot. Kezdetben tízezer résztvevővel is elégedettek lettek volna, végül egymillióan csatlakoztak.

A német járványügyi központ számára készített adatadományozási rendszerben gyűjtött adatok hozzájárultak a koronavírus-járvány terjedésének és dinamikájának pontosabb megértéséhez. Lämmel ezt azzal magyarázta, hogy sokan szívesen járulnak hozzá társadalmilag hasznos kutatáshoz, ha ezt egyszerűen megtehetik, és közben megmarad az ellenőrzésük a saját adataik fölött.