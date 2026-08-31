Az iPhone 18 biztosan nem jelenik meg idén

Az Apple szeptember 9-én, szerdán tartja hagyományos őszi bemutatóját, amelyen várhatóan bemutatkozik az iPhone 18 Pro és 18 Pro Max, az első hajlítható iPhone, az Apple Watch Series 12 és a negyedik generációs Apple Watch Ultra, de akár az AirPods 5 is megérkezhet. A „Surprise and Shine” eseményen ezek mellett további újdonságok is felbukkanhatnak, akad azonban néhány régóta pletykált termék, amelyek bemutatására szeptemberben még nem kerül sor.

iPhone 17 Pro (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

iPhone 18

Bármilyen furcsán is hangzik, az idei szeptemberi Apple-eseményről várhatóan hiányzik majd az új iPhone-alapmodell. Az iPhone 17 utódja a hírek szerint csak 2027 tavaszán jelenik meg, az Apple új, kettébontott iPhone-bemutatási stratégiájának részeként.

A tervek szerint a vállalat a jövőben a szeptemberi eseményeit a drágább Pro modelleknek és a hajlítható iPhone új generációinak szenteli, míg az olcsóbb modellek tavasszal érkezhetnek.

Az iPhone 18 megkaphatja az Apple új, 2 nanométeres gyártástechnológiával készülő A20 chipjét. A memória mennyiségéről egyelőre ellentmondásosak az értesülések: 9 és 12 GB RAM-ról szóló hírek egyaránt terjednek. Ha előbbi az igaz, a készülék nem támogatná az Apple Intelligence valamennyi funkcióját. Az iPhone 18 modellek 24 megapixeles előlapi kamerát kaphatnak a jelenlegi 18 megapixeles helyett, emellett továbbfejlesztett kijelzőről és kisebb Dynamic Islandről is szólnak hírek.

iPhone Air 2

A 2025 szeptemberében, az iPhone 17 családdal együtt bemutatott iPhone Air állítólag nem fogyott olyan jól, mint az Apple várta, ezért utódja sem érkezik meg 2026 szeptemberében. Bár korábban kérdésessé vált az Air termékvonal jövője, a legfrissebb értesülések szerint az Apple továbbra is dolgozik a második generáción. Az iPhone Air 2 várhatóan 2027 tavaszán, az iPhone 18 és iPhone 18e társaságában jelenhet meg. Az Apple állítólag egy második hátlapi kamerával próbálja vonzóbbá tenni a telefont, írja a MacRumors. Az akkumulátoros üzemidő javítása szintén cél, bár a jelenlegihez hasonló vékony kialakítás miatt

nem biztos, hogy fizikailag nagyobb akkumulátornak is jut hely. Viszont a készülék várhatóan a 2 nm-es A20 Pro chipet használja majd, amely jobb energiahatékonyságával önmagában is hozzájárulhat a hosszabb üzemidőhöz.

Apple Watch SE 4

A jelenlegi Apple Watch SE 3 az Apple legolcsóbb okosórája. Mivel ezt a modellt csak 2025 szeptemberében frissítették, 2026-ban ne számítsunk új generációra.Egyelőre arról sincs megbízható információ, hogy mikor jelenhet meg az Apple Watch SE 4.