Az iPhone 20 androidos megoldást másol majd?

Az Apple jelentős dizájnváltással készülhet az iPhone 20. évfordulójára, ami jövőre lesz. Egy új szivárgás olyan látványterveket mutat, amelyeken az eddigiektől jelentősen eltérő készülék látható: az elő- és hátlap szélein ívelt üveget, vízszintesen elhelyezett hátlapi kamerákat és a kijelzőbe vágott apró szelfikamerát kapott.
Az iPhone 20. évfordulóján radikális változás jöhet?
Már az idei év is komoly változást hozhat az iPhone-ok történetében, hiszen az Apple várhatóan a következő hónapban mutatja be első hajlítható telefonját. Ennél is fontosabb mérföldkő következik azonban 2027-ben, amikor húsz éve lesz annak, hogy Steve Jobs 2007-ben bemutatta az első iPhone-t.
Yogesh Brar hivatásos szivárogtató az X-en több képet is közzétett, amelyek állítólag a jubileumi iPhone-t mutatják különböző szögekből. (Hozzá kell tenni, hogy senki nem erősítette ezt meg!) A látványtervek alapján az előlapon mind a négy széle felé ívelő kijelző jelenhet meg, és hasonlóan ívelt kialakítást kaphat a hátlap üvege is. A hátoldalon két kamera látható, amelyeket az iPhone 17 függőleges elrendezésével szemben vízszintesen helyeztek el.
Eltűnhet a Dynamic Island?
A képek egyik legérdekesebb részlete az előlapi kamera. A látványtervek szerint az Apple akár teljesen elhagyhatja a Dynamic Islandet, és helyette egy hagyományos, a kijelzőbe vágott kameranyílást alkalmazhat.
Ez a megoldás régóta megszokott az androidos telefonokon, így ha az Apple valóban ebbe az irányba indulna, a jubileumi iPhone egyik legszembetűnőbb dizájneleme éppen az Android világából lehet ismerős.
Nagy kérdés ugyanakkor, hogy ebben az esetben hová kerülnének a Face ID működéséhez szükséges érzékelők. A kiszivárgott képek erre nem adnak választ. A Dynamic Island jelenlegi szerepét és funkcióját figyelembe véve meglepő lenne, ha teljesen eltűnne.
A szivárgást érdemes persze fenntartásokkal kezelni, a látványterveket akár generatív mesterséges intelligenciával is készíthették, esetleg az ellátási láncból származó információk vagy egyszerű szöveges leírás alapján. Se erre, se az ellenkezőjére nincs bizonyíték.
iPhone 19 helyett rögtön iPhone 20?
Az Apple a jubileum miatt akár teljesen kihagyhatja az iPhone 19 elnevezést az Android Authority szerint, és 2027-ben rögtön iPhone 20 – esetleg római számmal iPhone XX – néven mutathatja be az új generációt.Nem ez lenne az első ilyen húzás a cupertinói vállalattól. Az Apple 2017-ben, az iPhone tizedik évfordulóján az iPhone 8 és 8 Plus mellett mutatta be az iPhone X-et, kihagyva az iPhone 9 elnevezést.