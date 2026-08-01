Milyen lesz az iPhone 20. évfordulójára kiadott okostelefon?

Az Apple 20. évfordulójára készülő iPhone várhatóan 2027 őszén jelenik meg, és a készülék az iPhone X óta a legjelentősebb dizájnátalakításon esik át a várakozások szerint. Mindenki arra számít, hogy az Apple meglépi azt, amit a 2017-ben - a 10. évfordulón - az iPhone X-szel megtett: a Home gomb eltávolításával és a szélétől széléig érő kijelző bevezetésével alapjaiban megváltoztatta az iPhone kinézetét, és a mai napig arra a dizájnra építi évről-évre az okostelefonokat. A várakozások szerint a 2027-ben érkező iPhone teljesen átalakítja azt a formatervet, amely 9 éve meghatározza a készüléket, és kijelöli a design irányát a következő évekre. Nagy valószínűséggel 2027 őszén kerül piacra a készülék, a második generációs hajlítható iPhone mellett.

A mesterséges intelligencia által előállított iPhone-koncepciókép, nem hivatalos grafika - Forrás ChatGPT / Origo

Milyen lesz a 20. évfordulóra kiadott iPhone?

Teljesen üveges kialakítás ívelt kijelzővel

Az újratervezés középpontjában az üveg áll. Az Apple ügyekben bennfentes Mark Gurman, a Bloomberg újságírója egy nagyrészt üvegből készült, ívelt iPhone-ról tud, amelynek kijelzőjén nincsenek kivágások, és amely visszatér az üveg hátlaphoz. Az eszköz mind a négy szélét ívelt üveghez öleli majd körül. Az Apple ellátási láncában szereplő gyárak állítólag befejezték az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket a gyártás megkezdése előtt, és a gyártási minőség állítólag összehasonlítható az első generációs iPhone Air-ével.

Az Apple állítólag olyan, egyenletes mélységű, négy irányban ívelt panelt keres, amelynél az ívelés nagyon sekély marad, az oldalakra történő mély behajlás helyett úgynevezett „mikro-íveléseket” alkalmazva. A lágyabb forma természetesebbé teheti a kijelző széléről történő csúsztatásokat, megakadályozhatja a képernyőn megjelenő tartalom torzulását, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a készülék kézben tartásakor lágyabb érzetet keltsen.

A hatás nem feltétlenül csak a fizikai görbületen múlik. Az „Ice Universe” nevű informátor szerint ez eltér a hagyományos négyoldalú ívelt kijelzőktől vagy az Android-telefonokon látható ívelt képernyőktől, és az optikai törés, a fényvezető struktúrák, valamint egy gondosan megtervezett vizuális illúzió kombinációján alapulhat, amelynek köszönhetően a keret mintha eltűnne a szem elől. Az Apple ezt a témát a márkázásában is tükrözheti: egy jelentés szerint a panelt „Liquid Glass Display” néven hozhatja forgalomba, utalva ezzel a jelenlegi szoftveres tervezési nyelvére. A készüléket várhatóan egy vékony, polírozott keret övezi majd, bár egyelőre nem tudni, milyen anyagból készül, az Apple szakíthat a jelenlegi modelleknél használt alumíniummal.

Face ID és előlapi kamera a kijelző alá rejtve?

Az előlap továbbra is a tervezés legbizonytalanabb eleme. Az Apple állítólag teljesen kivágásmentes elülső felületet szeretne megvalósítani, a Face ID rendszerét és a szelfikamerát egyaránt a kijelző alá rejtve; egy jelentés egy „összeillesztett, mikroátlátszó üveg” ablakot ír le, amely átengedné a ‌Face ID‌ infravörös érzékelőinek sugarait a panelen keresztül. A hírek szerint a technológia valószínűleg nem lesz teljesen kész 2027-re, és bár az Apple még mindig teszteli a képernyő alatti kamerát, valószínűnek tűnik, hogy megmaradhat egy kis lyuk vagy a iPhone 18 Pro modelleknél várható kisebb Dynamic Island kicsinyített változata.

Méretek

Az Apple állítólag két jubileumi modellt tervez, nagyjából 6,3 és 6,9 hüvelykes méretben, amelyek az iPhone 18 Pro és a Pro Max méreteinek felelnek meg, de a nagyobbik modell kissé nagyobb lehet, és egy 7 hüvelykes készülékként kerülhet forgalomba a vékonyabb keretei miatt.

Haptikus gombok

A pletykák szerint az Apple ismét napirendre vette a fizikai mozgó alkatrészek nélküli, haptikus gombok bevezetését is a készüléknél.be. A cél a mechanikus oldalsó gomb, a hangerőgombok, az akciógomb és a kamera vezérlőgombjának helyettesítése a keretbe integrált haptikus megfelelőkkel, amelyek megnyomásakor nincs fizikai elmozdulás.

A mechanikus gombokhoz szükséges fizikai nyílások eltávolítása jól illeszkedne egy olyan készülékhez, amelynek úgy kell kinéznie az elképzelések szerint, mintha egy tömör üvegdarab lenne. A gombok állítólag sikeresen teljesítették a teszteket kesztyűben, nedves kézzel, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint tokban is. Állítólag egy rendkívül alacsony energiafogyasztású mikroprocesszor biztosítja működésüket akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy lemerült az akkumulátor, írja a MacRumors.