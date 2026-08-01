Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új szabályok léptek életbe az energiafogyasztás csökkentéséről

Apple

Milyen lesz az iPhone 20. évfordulójára kiadott okostelefon?

13 perce
Olvasási idő: 8 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Mutatjuk a legizgalmasabb pletykákat! Az biztos, hogy az Apple különleges, a következő évek formatervét erősen meghatározó készülékkel jön jövőre, az iPhone 20. születésnapja kapcsán.
Link másolása
Vágólapra másolva!
AppleiPhone XiPhoneApple iPhoneévforduló

Az Apple 20. évfordulójára készülő iPhone várhatóan 2027 őszén jelenik meg, és a készülék az iPhone X óta a legjelentősebb dizájnátalakításon esik át a várakozások szerint. Mindenki arra számít, hogy az Apple meglépi azt, amit a 2017-ben - a 10. évfordulón - az iPhone X-szel megtett: a Home gomb eltávolításával és a szélétől széléig érő kijelző bevezetésével alapjaiban megváltoztatta az iPhone kinézetét, és a mai napig arra a dizájnra építi évről-évre az okostelefonokat. A várakozások szerint a 2027-ben érkező iPhone teljesen átalakítja azt a formatervet, amely 9 éve meghatározza a készüléket, és kijelöli a design irányát a következő évekre. Nagy valószínűséggel 2027 őszén kerül piacra a készülék, a második generációs hajlítható iPhone mellett.

iPhone
A mesterséges intelligencia által előállított iPhone-koncepciókép, nem hivatalos grafika - Forrás ChatGPT / Origo

Milyen lesz a 20. évfordulóra kiadott iPhone?

  • Teljesen üveges kialakítás ívelt kijelzővel

Az újratervezés középpontjában az üveg áll. Az Apple ügyekben bennfentes Mark Gurman, a Bloomberg újságírója egy nagyrészt üvegből készült, ívelt iPhone-ról tud, amelynek kijelzőjén nincsenek kivágások, és amely visszatér az üveg hátlaphoz. Az eszköz mind a négy szélét ívelt üveghez öleli majd körül. Az Apple ellátási láncában szereplő gyárak állítólag befejezték az ehhez kapcsolódó fejlesztéseket a gyártás megkezdése előtt, és a gyártási minőség állítólag összehasonlítható az első generációs iPhone Air-ével.

Az Apple állítólag olyan, egyenletes mélységű, négy irányban ívelt panelt keres, amelynél az ívelés nagyon sekély marad, az oldalakra történő mély behajlás helyett úgynevezett „mikro-íveléseket” alkalmazva. A lágyabb forma természetesebbé teheti a kijelző széléről történő csúsztatásokat, megakadályozhatja a képernyőn megjelenő tartalom torzulását, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a készülék kézben tartásakor lágyabb érzetet keltsen.

A hatás nem feltétlenül csak a fizikai görbületen múlik. Az „Ice Universe” nevű informátor szerint ez eltér a hagyományos négyoldalú ívelt kijelzőktől vagy az Android-telefonokon látható ívelt képernyőktől, és az optikai törés, a fényvezető struktúrák, valamint egy gondosan megtervezett vizuális illúzió kombinációján alapulhat, amelynek köszönhetően a keret mintha eltűnne a szem elől. Az Apple ezt a témát a márkázásában is tükrözheti: egy jelentés szerint a panelt „Liquid Glass Display” néven hozhatja forgalomba, utalva ezzel a jelenlegi szoftveres tervezési nyelvére.  A készüléket várhatóan egy vékony, polírozott keret övezi majd, bár egyelőre nem tudni, milyen anyagból készül, az Apple szakíthat a jelenlegi modelleknél használt alumíniummal.

  • Face ID és előlapi kamera a kijelző alá rejtve?

Az előlap továbbra is a tervezés legbizonytalanabb eleme. Az Apple állítólag teljesen kivágásmentes elülső felületet szeretne megvalósítani, a Face ID rendszerét és a szelfikamerát egyaránt a kijelző alá rejtve; egy jelentés egy „összeillesztett, mikroátlátszó üveg” ablakot ír le, amely átengedné a ‌Face ID‌ infravörös érzékelőinek sugarait a panelen keresztül. A hírek szerint a technológia valószínűleg nem lesz teljesen kész 2027-re, és bár az Apple még mindig teszteli a képernyő alatti kamerát, valószínűnek tűnik, hogy megmaradhat egy kis lyuk vagy a iPhone 18 Pro modelleknél várható kisebb Dynamic Island kicsinyített változata.

  • Méretek

Az Apple állítólag két jubileumi modellt tervez, nagyjából 6,3 és 6,9 hüvelykes méretben, amelyek az iPhone 18 Pro és a Pro Max méreteinek felelnek meg, de a nagyobbik modell kissé nagyobb lehet, és egy 7 hüvelykes készülékként kerülhet forgalomba a vékonyabb keretei miatt.

  • Haptikus gombok

A pletykák szerint az Apple ismét napirendre vette a fizikai mozgó alkatrészek nélküli, haptikus gombok bevezetését is a készüléknél.be. A cél a mechanikus oldalsó gomb, a hangerőgombok, az akciógomb és a kamera vezérlőgombjának helyettesítése a keretbe integrált haptikus megfelelőkkel, amelyek megnyomásakor nincs fizikai elmozdulás.
A mechanikus gombokhoz szükséges fizikai nyílások eltávolítása jól illeszkedne egy olyan készülékhez, amelynek úgy kell kinéznie az elképzelések szerint, mintha egy tömör üvegdarab lenne. A gombok állítólag sikeresen teljesítették a teszteket kesztyűben, nedves kézzel, szélsőséges hőmérsékleti viszonyok között, valamint tokban is. Állítólag egy rendkívül alacsony energiafogyasztású mikroprocesszor biztosítja működésüket akkor is, ha a készülék ki van kapcsolva, vagy lemerült az akkumulátor, írja a MacRumors.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!