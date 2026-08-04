Karcolások nélkül megúszta az iPhone a zuhanást a repülőgépből

Egy iPhone 17 Pro elképesztő módon túlélt egy nagyjából 1,1 kilométeres zuhanást, miután egy Kanada felett szálló kisrepülőből kiszippantotta a légáramlat. A tulajdonosok a Find My (magyarul Lokátor) funkció segítségével követték a készüléket, amelyet végül egy repceföldön találtak meg – gyakorlatilag sértetlen állapotban.
Az iPhone, amely karc nélkül túlélte a zuhanást a repülőgépből
Az elmúlt néhány évben az okostelefonok néhány igazán abszurd helyzetet is túléltek, az iPhone-ok meg aztán igazán jók ebben a kategóriában, tómederben és folyóban is képesek voltak hónapokat túlélni. A legújabb történet a levegőből származik, egyenesen a kanadai Saskatchewan felől, ahol Heather Cline egy kis Cessna repülőgépről fényképezte a tájat, miközben férje, David Stanchuk vezette a gépet. Amikor Cline a repülőgép fényképezőablakához hajolt, egy légáramlat elkapta az új iPhone 17 Pro-ját, és egyenesen kirántotta a nyakpántos tokjából.
Pár másodperc alatt a telefon körülbelül 1,1 kilométert (3 600 láb) zuhant a föld felé. A földet érés után a pár az Apple Lokátor funkcióját használta, hogy nagyjából be tudják lőni a telefon helyét, majd autóval elindultak egy közeli repceföldre. Cline arra számított, hogy a termés között eltemetve találja majd a összetört telefont.
Ehelyett az iPhone 17 Pro a képernyőjével felfelé, szinte teljesen érintetlenül feküdt. Ami még ennél is figyelemre méltóbb, hogy a készülék továbbra is teljes mértékben működőképes volt.
Bármennyire hihetetlenül is hangzik az eredmény, meglepően egyszerű magyarázata van:
- Nagy zuhanások során a lapos tárgyak – például az okostelefonok – hajlamosak stabilizálódni, mivel a légellenállás lelassítja őket.
- A puha leszállási felület – például a termés vagy a talaj – szintén sokkal jobban elnyeli az ütközés erejét, mint a beton vagy az aszfalt, ami jelentősen növeli a túlélés esélyét. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy a legtöbb telefon túlélne egy hasonló balesetet, de időnként felbukkan egy ilyen történet, és emlékeztet bennünket arra, hogy a modern okostelefonok sokkal ellenállóbbak lehetnek, mint amit a műszaki adatlapjaik sugallnak. Míg a laboratóriumi tesztekkel alátámasztott IP-besorolások és a strapabíró kerámia burkolat műszaki adatai papíron remekül mutatnak, de laboratóriumi körülmények között készítik őket. Az ilyen, nem megrendezett, valós túlélési történetek sokkal jobban megérintik az embereket. De azért ne csináljuk utánuk.