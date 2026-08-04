Karcolások nélkül megúszta az iPhone a zuhanást a repülőgépből

Egy iPhone 17 Pro elképesztő módon túlélt egy nagyjából 1,1 kilométeres zuhanást, miután egy Kanada felett szálló kisrepülőből kiszippantotta a légáramlat. A tulajdonosok a Find My (magyarul Lokátor) funkció segítségével követték a készüléket, amelyet végül egy repceföldön találtak meg – gyakorlatilag sértetlen állapotban.

iPhone 17 Pro - illusztráció - Fotó: Shutterstock

Az iPhone, amely karc nélkül túlélte a zuhanást a repülőgépből

Az elmúlt néhány évben az okostelefonok néhány igazán abszurd helyzetet is túléltek, az iPhone-ok meg aztán igazán jók ebben a kategóriában, tómederben és folyóban is képesek voltak hónapokat túlélni. A legújabb történet a levegőből származik, egyenesen a kanadai Saskatchewan felől, ahol Heather Cline egy kis Cessna repülőgépről fényképezte a tájat, miközben férje, David Stanchuk vezette a gépet. Amikor Cline a repülőgép fényképezőablakához hajolt, egy légáramlat elkapta az új iPhone 17 Pro-ját, és egyenesen kirántotta a nyakpántos tokjából.

Pár másodperc alatt a telefon körülbelül 1,1 kilométert (3 600 láb) zuhant a föld felé. A földet érés után a pár az Apple Lokátor funkcióját használta, hogy nagyjából be tudják lőni a telefon helyét, majd autóval elindultak egy közeli repceföldre. Cline arra számított, hogy a termés között eltemetve találja majd a összetört telefont.

Ehelyett az iPhone 17 Pro a képernyőjével felfelé, szinte teljesen érintetlenül feküdt. Ami még ennél is figyelemre méltóbb, hogy a készülék továbbra is teljes mértékben működőképes volt.

Bármennyire hihetetlenül is hangzik az eredmény, meglepően egyszerű magyarázata van: