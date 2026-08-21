Így ellenőrizd az iPhone akkumulátorának az állapotát és a töltési ciklusok számát

Amikor új iPhone-t vásárolsz, joggal számítasz arra, hogy hosszú ideig használhatod. Az újratölthető akkumulátorok azonban fogyóeszközök: öregszenek, ahogy telik az idő, ennek következtében pedig egyre kevesebb energiát képesek tárolni. Ez idővel a telefon üzemidejére is érezhető hatással lehet. Az Apple beépített eszközökkel segít nyomon követni az akkumulátor állapotát, illetve a ciklusszámot, amely azt mutatja meg, hány teljes töltési cikluson ment keresztül az akkumulátor. Ezek az adatok segíthetnek megállapítani, hogy megfelelően működik-e az akkumulátor, mikor lehet érdemes kicserélni, illetve milyen állapotban van egy megvásárolni kívánt használt iPhone.

Vásárlók az új iPhone 15 Pro és 15 Pro Max, valamint az új Apple Watch-modellek ausztráliai bemutatóján az Apple Store-ban 2023. szeptember 22-én, Sydneyben, Ausztráliában. Fotó: James D. Morgan / Getty Images

Mit jelentenek az iPhone akkumulátorának állapotánál látható adatok?

Az akkumulátor állapotának ellenőrzése egyszerű. Nyisd meg a Beállítások alkalmazást, válaszd az Akkumulátor menüpontot, majd keresd meg az akkumulátor állapotára vonatkozó részt. Egyes régebbi modelleken, például az iPhone 13-on ennek elnevezése eltérhet. Itt többek között azt is láthatod, hogy az akkumulátor jelenlegi maximális kapacitása hogyan viszonyul az újkori állapotához.

A maximális kapacitás százalékos értéke jó támpontot ad az akkumulátor általános állapotáról. Az Apple hivatalos álláspontja szerint az akkumulátorokat úgy tervezik és gyértják, hogy normál használati körülmények között meghatározott számú teljes töltési ciklus után is megőrizzék az eredeti kapacitás 80 százalékát.

Az iPhone 15 és újabb modelleknél ez 1000 teljes töltési ciklust jelent,

míg a korábbi készülékeknél 500 ciklust.

Persze lehet jobb állapotú is az aksi, a próbaként megnézett iPhone 16 Pro Maxnál 94%-os kapacitást mutat 489 töltési ciklusnál a telefon. Ha iPhone 15-öt vagy újabb modellt használsz, a ciklusszámot közvetlenül a Beállításokban is ellenőrizheted. Nyisd meg az Akkumulátor - Akku állapota menüpontot, majd görgess le a ciklusszámhoz. A ciklusszám jó képet adhat arról, mennyit használták a készüléket, és milyen mértékű elhasználódásra lehet számítani.