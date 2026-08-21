Így ellenőrizd az iPhone akkumulátorának az állapotát és a töltési ciklusok számát

Amikor új iPhone-t vásárolsz, joggal számítasz arra, hogy hosszú ideig használhatod. Az újratölthető akkumulátorok azonban fogyóeszközök: öregszenek, ahogy telik az idő, ennek következtében pedig egyre kevesebb energiát képesek tárolni. Ez idővel a telefon üzemidejére is érezhető hatással lehet. Az Apple beépített eszközökkel segít nyomon követni az akkumulátor állapotát, illetve a ciklusszámot, amely azt mutatja meg, hány teljes töltési cikluson ment keresztül az akkumulátor. Ezek az adatok segíthetnek megállapítani, hogy megfelelően működik-e az akkumulátor, mikor lehet érdemes kicserélni, illetve milyen állapotban van egy megvásárolni kívánt használt iPhone.
Mit jelentenek az iPhone akkumulátorának állapotánál látható adatok?
Az akkumulátor állapotának ellenőrzése egyszerű. Nyisd meg a Beállítások alkalmazást, válaszd az Akkumulátor menüpontot, majd keresd meg az akkumulátor állapotára vonatkozó részt. Egyes régebbi modelleken, például az iPhone 13-on ennek elnevezése eltérhet. Itt többek között azt is láthatod, hogy az akkumulátor jelenlegi maximális kapacitása hogyan viszonyul az újkori állapotához.
A maximális kapacitás százalékos értéke jó támpontot ad az akkumulátor általános állapotáról. Az Apple hivatalos álláspontja szerint az akkumulátorokat úgy tervezik és gyértják, hogy normál használati körülmények között meghatározott számú teljes töltési ciklus után is megőrizzék az eredeti kapacitás 80 százalékát.
- Az iPhone 15 és újabb modelleknél ez 1000 teljes töltési ciklust jelent,
- míg a korábbi készülékeknél 500 ciklust.
Persze lehet jobb állapotú is az aksi, a próbaként megnézett iPhone 16 Pro Maxnál 94%-os kapacitást mutat 489 töltési ciklusnál a telefon. Ha iPhone 15-öt vagy újabb modellt használsz, a ciklusszámot közvetlenül a Beállításokban is ellenőrizheted. Nyisd meg az Akkumulátor - Akku állapota menüpontot, majd görgess le a ciklusszámhoz. A ciklusszám jó képet adhat arról, mennyit használták a készüléket, és milyen mértékű elhasználódásra lehet számítani.
Ha az akkumulátor állapota 80 százalék alá csökken, az iPhone természetesen továbbra is használható marad, de érezhetően kevesebb lesz az üzemidő, vagyis hamarabb lemerül a telefon. Bizonyos esetekben az iOS további teljesítményszabályozási funkciókat is aktiválhat annak érdekében, hogy egy jelentősen elhasználódott akkumulátor miatt a telefon ne kapcsoljon ki váratlanul, hívja fel rá a figyelmet az Endgadget. Ilyenkor figyelmeztetés jelenhet meg. Az akkumulátor élettartamának megőrzésében az Optimalizált akkutöltés bekapcsolása is segíthet. A funkció megtanulja a töltési szokásaidat, és bizonyos helyzetekben 80 százaléknál átmenetileg szünetelteti a töltést, majd csak akkor tölti fel teljesen a készüléket, amikor várhatóan szükséged lesz rá. Az iPhone 15 és újabb modelleken maximális töltési határértéket is beállíthatsz, ami szintén hozzájárulhat az akkumulátor élettartamának meghosszabbításához. Ha az akkumulátor maximális kapacitása 80 százalék alá esett, és az üzemidő már nem megfelelő, érdemes lehet megfontolni az akkumulátor cseréjét.