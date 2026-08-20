Így változott meg az iPhone az elmúlt öt évben

Az iOS 27 2026 őszén a Siri régóta várt, átfogó AI-fejlesztését is elhozza. Bizonyos Apple Intelligence-funkciók ugyanakkor csak a csúcskategóriás készülékeken lesznek elérhetők: az iPhone 17 Pro, 17 Pro Max és iPhone Air például néhány exkluzív képességet is kap, de a magyar nyelv támogatásáról továbbra sincs info, sőt, az újdonságok egy része az EU-ban kezdetben egyáltalán nem lesz elérhető. Mindezektől függetlenül az iPhoneok az AI területén is rengeteget fejlődtek, ez tény. Csak nem mindenhol és minden nyelvterületen lehet ezt érzékelni.

Az iPhone 17 Pro Max a mindenki által keresett narancs színben - Fotó: Shutterstock

Rengeteget fejlődtek a kamerák

Szinte minden új iPhone-generáció hoz kamerás fejlesztéseket, ezért az iPhone 13 és az iPhone 17 között már jelentős különbségek vannak. Az iPhone 13 fő- és ultraszéles kamerája egyaránt 12 megapixeles volt, míg az iPhone 17-ben mindkettő 48 megapixeles felbontást kínál, hívja fel a figyelmet az Endgadget. Az újabb modell már makrófotózásra is képes, ami az iPhone 13-ból még hiányzott. Az előlapi kamera felbontása szintén 12-ről 18 megapixelre nőtt.

A Pro modelleknél még látványosabb a fejlődés. Az iPhone 17 Pro 0,5×, 1×, 2×, 4× és 8× nagyítási lehetőségeket kínál, míg az iPhone 13 Pro esetében 0,5×, 1× és 3× állt rendelkezésre. Az iPhone 17 Pro emellett akár 120 képkocka/másodperces 4K Dolby Vision-videók rögzítésére is képes, míg az iPhone 13 Pro ezen a felbontáson legfeljebb 60 fps-t támogatott.

Teljesen új kamerás funkciók is megjelentek az elmúlt években. Az iPhone 14 széria hozta el a mozgás közben készült felvételeket stabilizáló Akció módot, az iPhone 17 családdal – az iPhone Airt is beleértve – pedig megérkezett a Center Stage, amely automatikusan úgy módosítja a képkivágást, hogy az emberek a kép közepén maradjanak. Szintén újdonság a Dual Capture, amellyel egyszerre lehet felvételt készíteni az előlapi és a hátlapi kamerával.