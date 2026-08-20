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iPhone

Így változott meg az iPhone az elmúlt öt évben

56 perce
Olvasási idő: 11 perc
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Még hogy semmi nem fejlődik az Apple okostelefonja! Az iPhone óriási fejlődésen ment keresztül 2021 óta.
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iPhoneAppleokostelefon

Rengeteget fejlődött az iPhone az elmúlt fél évtizedben, még akkor is, ha két egymást követő modellnél nem feltétlenül veszünk észre kiugró újításokat. A 2021-ben bemutatott iPhone 13 széria óta megváltozott többek között a kijelző, a fizikai gombok, a kamerarendszer, a töltőcsatlakozó, az operációs rendszer és a szoftveres felület is. Több, korábban kizárólag a Pro modelleken elérhető funkció idővel az alapmodellekbe is bekerült. Az ősszel várható iPhone 18 széria pedig további változásokat hozhat a 2020-as évek elejének készülékeihez képest, és akkor a jövőre érkező évfordulós kiadásról még nem is beszéltünk. Ott a várakozások szerint az iPhone X-hez hasonló metamorfózis jöhet.

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Idén lesz ötéves az iPhone 13 Pro - Fotó: 123RF

Így változtak meg a gombok és a csatlakozók az iPhone-on

  • A 2012-ben megjelent iPhone 5-től kezdve minden generáció az Apple saját Lightning csatlakozóját használta töltéshez és a kiegészítők csatlakoztatásához. Bár ez komoly előrelépés volt a régi, mára szinte őskövületnek tűnő 30 tűs csatlakozóhoz képest, legfeljebb USB 2.0-s adatátviteli sebességet kínált. Miközben a konkurens telefonok sorra USB-C-re váltottak, a Lightning egyre elavultabbnak hatott. Miután az Európai Unió előírta az USB-C használatát, az Apple 2023-ban, az iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro és 15 Pro Max megjelenésével elkezdte kivezetni a Lightningot.
  • Az iPhone 15 Pro és Pro Max egy másik régi kapcsolót is lecserélt: az oldalt lévő némító helyére a Művelet gomb került. A némítókapcsoló az első, 2007-es iPhone óta a készülékek része volt, és lehetővé tette a csengőhang gyors elnémítását a Beállítások megnyitása nélkül. A Művelet gomb ugyanezt is tudja, de személyre szabható: többek között bekapcsolhatja a zseblámpát, elindíthatja a kamerát, vagy más műveletekhez is hozzárendelhető. Az iPhone 16-tól kezdve már minden fő modell ezt a megoldást használja.
  • Az iPhone 16 és iPhone 17 szériával – az olcsóbb „e” modelleket leszámítva – egy teljesen új kezelőszerv is megjelent: a Kameravezérlő. Ezzel gyorsan elindítható a kamera és elkészíthető egy fénykép, az érintésre érzékeny felületén pedig további módosításokat is lehet végezni, például zoomolni is tudunk, stb.
Bangkok Thailand SEP 21 2025: Presentation of the new Apple iPhone 17 Pro max inside an Apple store Central World. Show many color of iPhone 17 Pro Max.
iPhone 17 Pro Max tavalyról - Fotó: Shutterstock

Fejlődtek a kijelzők

Az iPhone kijelzője az elmúlt öt évben több kisebb fejlesztésen is átesett: vékonyabbá váltak például a kávák, miközben nőtt a maximális fényerő. Ennél látványosabb változás a ProMotion, vagyis az Apple adaptív képfrissítési technológiájának terjedése.

  • Az iPhone 13 Pro és Pro Max modellektől az iPhone 16 Pro szériáig, majd az iPhone 17 család minden tagjánál a kijelző akár 120 Hz-es képfrissítésre is képes például görgetés vagy játék közben. Ha nincs szükség magas képfrissítésre, az érték akár 1 Hz-re is csökkenhet az energiatakarékosság érdekében. A technológiát nem támogató iPhone-ok 60 Hz-en működnek, ami kevésbé folyamatos megjelenítést eredményez. A 120 Hz az egyik leginkább érzékelhető fejlesztés az elmúlt évekből, és mára szerencsére az alap iPhone-okba is eljutott a 17-es szériával, 2025-ben.
  • Az iPhone X 2017-ben vezette be a kijelző tetején található szenzorszigetet, amelynek alapvető kialakítása egészen az iPhone 13-ig változatlan maradt, ekkor azonban kisebb lett. Egy évvel később az iPhone 14 Pro és Pro Max már a Dynamic Islanddel érkezett, amely azóta – az „e” modellek kivételével – minden iPhone-on megjelent. A Dynamic Island nem egyszerűen egy statikus kivágás: képes megjeleníteni a háttérben futó alkalmazások aktuális tevékenységeit, például az időzítőt, a navigációt vagy a zenelejátszást. Így például anélkül követheted a futár vagy egy taxi érkezését, hogy ki kellene lépned az éppen használt alkalmazásból.
  • Az Always-On kijelző az iPhone 14 Pro és Pro Max óta érhető el a Pro modelleken, az iPhone 17 családban pedig már minden készülék – az iPhone Airt is beleértve – támogatja. A funkció elsötétítve tartja a zárolási képernyőt, miközben továbbra is látható maradhat például az idő, néhány widget és az értesítések.
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iPhone 14 Pro Max 2022-ből - Fotó: 123RF

Megérkezett a mesterséges intelligencia

A mai értelemben vett generatív AI 2021-ben még nem állt széles körben a felhasználók rendelkezésére, így nem meglepő, hogy ezen a területen is sokat változott az iPhone. Az Apple viszonylag későn lépett be az AI-versenybe: az Apple Intelligence csak 2024 októberében jelent meg. Az iPhone 15 Pro és Pro Max, valamint az ezeket követő kompatibilis modellek számos AI-alapú funkciót kínálnak, bár sajnos a magyar nyelv továbbra sem támogatott. 

Az iOS 27 2026 őszén a Siri régóta várt, átfogó AI-fejlesztését is elhozza. Bizonyos Apple Intelligence-funkciók ugyanakkor csak a csúcskategóriás készülékeken lesznek elérhetők: az iPhone 17 Pro, 17 Pro Max és iPhone Air például néhány exkluzív képességet is kap, de a magyar nyelv támogatásáról továbbra sincs info, sőt, az újdonságok egy része az EU-ban kezdetben egyáltalán nem lesz elérhető. Mindezektől függetlenül az iPhoneok az AI területén is rengeteget fejlődtek, ez tény. Csak nem mindenhol és minden nyelvterületen lehet ezt érzékelni.

Bangkok Thailand SEP 19 2025: Hand holding a new iPhone 17 Pro Max in a Store.
Az iPhone 17 Pro Max a mindenki által keresett narancs színben - Fotó: Shutterstock

Rengeteget fejlődtek a kamerák

Szinte minden új iPhone-generáció hoz kamerás fejlesztéseket, ezért az iPhone 13 és az iPhone 17 között már jelentős különbségek vannak. Az iPhone 13 fő- és ultraszéles kamerája egyaránt 12 megapixeles volt, míg az iPhone 17-ben mindkettő 48 megapixeles felbontást kínál, hívja fel a figyelmet az Endgadget. Az újabb modell már makrófotózásra is képes, ami az iPhone 13-ból még hiányzott. Az előlapi kamera felbontása szintén 12-ről 18 megapixelre nőtt. 

A Pro modelleknél még látványosabb a fejlődés. Az iPhone 17 Pro 0,5×, 1×, 2×, 4× és 8× nagyítási lehetőségeket kínál, míg az iPhone 13 Pro esetében 0,5×, 1× és 3× állt rendelkezésre. Az iPhone 17 Pro emellett akár 120 képkocka/másodperces 4K Dolby Vision-videók rögzítésére is képes, míg az iPhone 13 Pro ezen a felbontáson legfeljebb 60 fps-t támogatott.

Teljesen új kamerás funkciók is megjelentek az elmúlt években. Az iPhone 14 széria hozta el a mozgás közben készült felvételeket stabilizáló Akció módot, az iPhone 17 családdal – az iPhone Airt is beleértve – pedig megérkezett a Center Stage, amely automatikusan úgy módosítja a képkivágást, hogy az emberek a kép közepén maradjanak. Szintén újdonság a Dual Capture, amellyel egyszerre lehet felvételt készíteni az előlapi és a hátlapi kamerával.

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