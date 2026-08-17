Az iPhone X, ami meghatározta a jövőt, hivatalosan is a múlt része lett

Semmi nem múlik el olyan gyorsan, mint a jövő - nem egy örökzöld Paulo Coelho-idézetet hoztunk, bár akár az is lehetne. A CNET újságírója fogalmazott így, miután az Apple az "elavult" termékek közé sorolta hivatalosan is a 2017-ben kiadott bombasikerét, az iPhone X okostelefont. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a készülék egyik napról a másikra működésképtelenné válna. Az Apple azokat az eszközöket sorolja ebbe a kategóriába, amelyek forgalmazását több mint hét éve befejezte, és amelyekhez már nem biztosít hivatalos hardveres szervizelést. Ezt megelőzi a "kifutott" kategória, amelybe azok a készülékek tartoznak, amelyek értékesítését az Apple több mint öt, de kevesebb mint hét éve szüntette meg. Az iPhone X tehát elavult lett, hivatalosan is - 2026 nyarán. Pedig a pályafutása az Apple boltjában csak egyetlen évig tartott: a vállalat 2018 szeptemberében megszüntette az iPhone X értékesítését az utód iPhone XS piacra kerülésekor, a készülék azonban egyes viszonteladóknál ezt követően még hosszabb ideig elérhető maradt. A telefon jövőjét pedig hosszú évekre megalapozta.

iPhone X - Fotó: 123RF

Az iPhone X jelentősége és öröksége

„Az iPhone X az iPhone következő tíz évének kezdete” – mondta 2017-ben Philip Schiller, az Apple globális marketingért felelős alelnöke. A jóslata telitalálatnak bizonyult. Emlékszem, hogy mennyire újszerűnek tűnt a telefon a megjelenése idején. A home gomb eltűnése, a kizárólag (némi túlzással persze) kijelzőből álló előlap a minimális kijelzőkávával, a lekerekített sarkok és a gyönyörű OLED-kijelző minden más telefont szinte rögtön elavulttá tett. Rögtön tömegek és tömegek kezdtek vágyni rá, amire természetesen csak ráerősített az akkor még megdöbbentően soknak tűnő 1000 dolláros kezdőár. A hazai árak így alakultak a megjelenéskor:

a 64GB-os változat 379 990 Ft,

a 256GB-os változat pedig 436 990 Ft-ért volt megvásárolható.

iPhone X - Fotó: 123RF

Az elérhetetlennek tűnő eszköznél egyetlen dologba tudtak tudtak a folyton elégedetlenkedők és a titkon irigykedők belekötni: az angolul nem hivatalosan notchnak hívott kameraszigetbe, amelyet többen gúnyoltak, aztán egy éven belül az összes okostelefon átvette a megoldást, miközben a notch az iPhone 14 Próval Dynamic Islanddé fejlődött. (Ma már csak egyetlen iPhone-modell használ szimpla notchot: a belépőszintű iPhone 17E. ) A szinte teljes előlapot elfoglaló kijelző pedig az iPhone-ok következő generációiban is meghatározó maradt, a mai napig.