Az Apple kamerás AirPods fülhallgatói már idén megérkezhetnek

Az AirPods hamarosan új módszert kínálhat arra, hogy a Siri jobban megértse a környezetét. A Bloomberg Apple-ügyekben bennfentes újságírója Mark Gurman szerint az Apple még ebben az évben piacra dobhatja a kamerával felszerelt AirPods-t. Egy évvel korábban, mint várták. Mivel már augusztus van, ez azt jelenti, hogy a következő néhány hónapban megjelenhetnek a kamerás AirPods-ok, valószínűleg az őszi globális termékbemutatóján mutatja be az eszközt az Apple.

Egy Apple AirPods Pro - a kamerás AirPods is úton van a hírek szerint (illusztráció) - Fotó: Heráclito Rollemberg / Unsplash

Érkezik a kamerás AirPods, de fotózni nem lehet majd vele

A kamerával felszerelt AirPods-ok az Apple első, mesterséges intelligenciára fókuszáló viselhető okoseszközei lesznek a várakozások szerint. A kamerák nem fotók vagy videók rögzítésére szolgálnának, hanem vizuális érzékelőként működnének, így több kontextust adva a Siri-nek arról, hogy mi történik a felhasználó környezetében. Az AirPods kamerái elemeznék a képeket, a Siri pedig ez alapján kínálna asszisztenciát a viselőjének. Persze még mindig rengeteg megválaszolatlan kérdés merül fel a készülékkel kapcsolatban.

Az AirPods-okat a kompakt, könnyű kialakításuk miatt kedvelik, a kamerák hozzáadása észrevehetően terjedelmesebbé teheti a fülhallgatókat. Ha túl nagyok lesznek, biztonságosan a helyükön maradnak-e olyan tevékenységek során, mint a futás vagy az edzés?

Felmerül az is, hogy a kamerák a gyakorlatban hogyan fognak működni:

A felhasználóknak egy bizonyos irányba kell majd fordítaniuk a fejüket ahhoz, hogy a kamerák rögzítsék azt, amit a Siri-nek látnia kell,

vagy az Apple széles látószögű vagy panorámakamerákat fog használni, amelyek a fej pozíciójától függetlenül felismerik a felhasználó környezetét?

Ez utóbbi valószínűleg sokkal zökkenőmentesebb élményt nyújtana, míg az előbbi minden bizonnyal kényelmetlennek és korszerűtlennek érződne.

Továbbá: a felhasználók meg tudják-e nézni egy másik eszközön, például egy iPhone-on vagy iPaden, amit az AirPods lát? A funkció felveti azt a kérdést is, hogy szükség lesz-e egy kijelzővel rendelkező kiegészítő eszközre. Kijelző nélkül a viselőknek nehéz lehet pontosan ellenőrizni, hogy mit látnak a kamerák, pláne, ha nem panorámakamerák.