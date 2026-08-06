Az Apple kamerás AirPods fülhallgatói már idén megérkezhetnek

Az AirPods hamarosan új módszert kínálhat arra, hogy a Siri jobban megértse a környezetét. A Bloomberg Apple-ügyekben bennfentes újságírója Mark Gurman szerint az Apple még ebben az évben piacra dobhatja a kamerával felszerelt AirPods-t. Egy évvel korábban, mint várták. Mivel már augusztus van, ez azt jelenti, hogy a következő néhány hónapban megjelenhetnek a kamerás AirPods-ok, valószínűleg az őszi globális termékbemutatóján mutatja be az eszközt az Apple.
Érkezik a kamerás AirPods, de fotózni nem lehet majd vele
A kamerával felszerelt AirPods-ok az Apple első, mesterséges intelligenciára fókuszáló viselhető okoseszközei lesznek a várakozások szerint. A kamerák nem fotók vagy videók rögzítésére szolgálnának, hanem vizuális érzékelőként működnének, így több kontextust adva a Siri-nek arról, hogy mi történik a felhasználó környezetében. Az AirPods kamerái elemeznék a képeket, a Siri pedig ez alapján kínálna asszisztenciát a viselőjének. Persze még mindig rengeteg megválaszolatlan kérdés merül fel a készülékkel kapcsolatban.
Az AirPods-okat a kompakt, könnyű kialakításuk miatt kedvelik, a kamerák hozzáadása észrevehetően terjedelmesebbé teheti a fülhallgatókat. Ha túl nagyok lesznek, biztonságosan a helyükön maradnak-e olyan tevékenységek során, mint a futás vagy az edzés?
Felmerül az is, hogy a kamerák a gyakorlatban hogyan fognak működni:
- A felhasználóknak egy bizonyos irányba kell majd fordítaniuk a fejüket ahhoz, hogy a kamerák rögzítsék azt, amit a Siri-nek látnia kell,
- vagy az Apple széles látószögű vagy panorámakamerákat fog használni, amelyek a fej pozíciójától függetlenül felismerik a felhasználó környezetét?
Ez utóbbi valószínűleg sokkal zökkenőmentesebb élményt nyújtana, míg az előbbi minden bizonnyal kényelmetlennek és korszerűtlennek érződne.
Továbbá: a felhasználók meg tudják-e nézni egy másik eszközön, például egy iPhone-on vagy iPaden, amit az AirPods lát? A funkció felveti azt a kérdést is, hogy szükség lesz-e egy kijelzővel rendelkező kiegészítő eszközre. Kijelző nélkül a viselőknek nehéz lehet pontosan ellenőrizni, hogy mit látnak a kamerák, pláne, ha nem panorámakamerák.
Már az okossszemüvegek is kiverték a biztosítékot
Az adatvédelem egy másik kérdés, amellyel az Apple-nek foglalkoznia kell. A beépített kamerával rendelkező hordható eszközök, beleértve a Meta okos szemüvegét is, óriási cirkuszt váltottak ki az Egyesült Államokban. A bírálók arrtól félnek, hogy az embereket tudtuk és beleegyezésük nélkül fényképezhetik vagy rögzíthetik. Pont Mark Gurman írt arról korábban, hogy az adatvédelmi aggodalmak miatt az Apple egy évvel elhalasztotta a saját okoszemüvegének a piacra dobását. Bár a kamerával felszerelt AirPods különbözne az okosszemüvegektől, hasonló kritika érheti, mivel szintén
olyan eszközbe építenek kamerákat, amelyet egész nap viselnek, az utcán, közterületen is. Egyelőre nem világos, hogy az Apple hogyan tervezi kezelni ezeket az adatvédelmi aggályokat.
Ha az Apple még ebben az évben piacra dobja a kamerás AirPods-t, akkor a szeptemberi bemutató lenne a legvalószínűbb forgatókönyv. A vállalat eddig is az őszi iPhone-eseményeit használta az AirPods jelentős frissítéseinek bemutatására, ideértve az AirPods 4-et 2024-ben és az AirPods Pro frissítéseit 2025-ben. Az Apple azonban a szeptemberi eseményein kívül is bejelentett már audio-termékeket, így egy másik időpont is lehetséges a CNET szerint.