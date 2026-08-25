Kamerás AirPods: minden, amit eddig tudni lehet

Az Apple olyan kamerákkal felszerelt AirPodson dolgozik, amely a környezetéről gyűjtött információkat továbbíthatja Sirinek. Az új fülhallgató lehet az Apple első, kifejezetten mesterséges intelligenciára építő viselhető eszköze, és bár korábban még idei megjelenést sem tartottak elképzelhetetlennnek a bennfentesek, várhatóan 2027-ben jelenik meg. Összeszedtük, mi az, amit eddig lehet tudni a kamerás AirPodsról a pletykák alapján.

A kamerás AirPods 2027-ben jelenhet meg, ez az AidPods korábbi kiadása

Fotó: Kavin Pradeep / Pexels

Minden, amit tudni lehet a a kamerás AirPodsról

Kiszivárgott videó

Az Apple augusztus közepén (elvileg véletlenül) benne hagyott egy bemutatóvideót a macOS Tahoe 26.7-ben, amelyben a pletykákban szereplő, kamerás AirPods látható (cikkünk alján megmutatjuk). A videóban egy férfi egy könyvet tart a fülhallgató kamerái elé, hogy azok felismerhessék a címét. A narráció szerint a Visual Intelligence segítségével a felhasználó elmentheti a környezetében látott dolgokat, ha megkéri erre a Sirit. Az AirPods kamerái tehát a Visual Intelligence számára szolgáltatnának adatokat. A Siri ezek alapján válaszolhatna a felhasználó környezetével kapcsolatos kérdésekre, illetve információkat is rögzíthetne. A rendszerben konkrét utalást is találtak a Visual Intelligence AirPodson történő beállítására.

Ha a felhasználó haja eltakarja a kamerákat, az AirPods figyelmeztetést küldhet, hogy a környezet pontos felismeréséhez a fülhallgatót nem szabad eltakarni.

Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.



This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu — Aaron (@aaronp613) August 18, 2026

Két különböző változat készülhet

A kamerás AirPodsról szóló hírek eddig kissé kuszák voltak. A legtöbb korábbi pletyka a B798 kódnevű modellről szólt.

Az Apple-ügyekben bennfentes újságíró, Mark Gurman júniusban azt állította, hogy a Siri mesterséges intelligenciájával kapcsolatos problémák miatt elhalasztották a terméket, így az csak 2027 szeptemberében, a 20. évfordulós iPhone-nal együtt jelenhet meg. Augusztus elején Gurman módosította korábbi értesüléseit, és azt írta, hogy az Apple közel áll egy másik, B790 kódnevű kamerás AirPods bemutatásához. A B790-et állítólag a B798-cal párhuzamosan fejlesztették. Gurman szerint az Apple-nél bevett gyakorlat, hogy ugyanabból a termékből több, egymással versengő változat készül. Augusztus közepén aztán a macOS Tahoe 26.7-ben több utalást is találtak a B790-re. Gurman ezt követően már azt állította a MacRumors összefoglalója szerint, hogy ez a modell sincs az Apple közvetlen megjelenési tervei között, így 2027 előtt nem várható kamerás AirPods.

A beszámoló szerint a B790 lényegében az AirPods Pro 3 kamerákkal felszerelt változata, míg a B798 egy későbbi generációs AirPods Pro kamerás verziója.

Dizájn, kamerák

A kamerás modell várhatóan nagyon hasonlít majd a jelenlegi AirPods Pro 3-ra, a szárába azonban kamerákat építenek. Az Apple egy jelzőfényt is alkalmazhat, amely akkor kapcsol be, amikor az AirPods vizuális adatokat küld a felhőbe. Ez a környezetében lévő emberek számára is jelezné, hogy a kamerák használatban vannak. Kérdés, hogy miért, ha nem készít róluk fotót vagy videót? A fülhallgatók és a töltőtok mérete, kialakítása és illeszkedése várhatóan nagyrészt változatlan marad, a legfontosabb módosítást a kamerákat tartalmazó szár jelenti majd.