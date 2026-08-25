Kamerás AirPods: minden, amit eddig tudni lehet

Az Apple olyan kamerákkal felszerelt AirPodson dolgozik, amely a környezetéről gyűjtött információkat továbbíthatja Sirinek. Az új fülhallgató lehet az Apple első, kifejezetten mesterséges intelligenciára építő viselhető eszköze, és bár korábban még idei megjelenést sem tartottak elképzelhetetlennnek a bennfentesek, várhatóan 2027-ben jelenik meg. Összeszedtük, mi az, amit eddig lehet tudni a kamerás AirPodsról a pletykák alapján.
Minden, amit tudni lehet a a kamerás AirPodsról
- Kiszivárgott videó
Az Apple augusztus közepén (elvileg véletlenül) benne hagyott egy bemutatóvideót a macOS Tahoe 26.7-ben, amelyben a pletykákban szereplő, kamerás AirPods látható (cikkünk alján megmutatjuk). A videóban egy férfi egy könyvet tart a fülhallgató kamerái elé, hogy azok felismerhessék a címét. A narráció szerint a Visual Intelligence segítségével a felhasználó elmentheti a környezetében látott dolgokat, ha megkéri erre a Sirit. Az AirPods kamerái tehát a Visual Intelligence számára szolgáltatnának adatokat. A Siri ezek alapján válaszolhatna a felhasználó környezetével kapcsolatos kérdésekre, illetve információkat is rögzíthetne. A rendszerben konkrét utalást is találtak a Visual Intelligence AirPodson történő beállítására.
Ha a felhasználó haja eltakarja a kamerákat, az AirPods figyelmeztetést küldhet, hogy a környezet pontos felismeréséhez a fülhallgatót nem szabad eltakarni.
- Két különböző változat készülhet
A kamerás AirPodsról szóló hírek eddig kissé kuszák voltak. A legtöbb korábbi pletyka a B798 kódnevű modellről szólt.
- Az Apple-ügyekben bennfentes újságíró, Mark Gurman júniusban azt állította, hogy a Siri mesterséges intelligenciájával kapcsolatos problémák miatt elhalasztották a terméket, így az csak 2027 szeptemberében, a 20. évfordulós iPhone-nal együtt jelenhet meg.
- Augusztus elején Gurman módosította korábbi értesüléseit, és azt írta, hogy az Apple közel áll egy másik, B790 kódnevű kamerás AirPods bemutatásához. A B790-et állítólag a B798-cal párhuzamosan fejlesztették. Gurman szerint az Apple-nél bevett gyakorlat, hogy ugyanabból a termékből több, egymással versengő változat készül.
- Augusztus közepén aztán a macOS Tahoe 26.7-ben több utalást is találtak a B790-re. Gurman ezt követően már azt állította a MacRumors összefoglalója szerint, hogy ez a modell sincs az Apple közvetlen megjelenési tervei között, így 2027 előtt nem várható kamerás AirPods.
A beszámoló szerint a B790 lényegében az AirPods Pro 3 kamerákkal felszerelt változata, míg a B798 egy későbbi generációs AirPods Pro kamerás verziója.
- Dizájn, kamerák
A kamerás modell várhatóan nagyon hasonlít majd a jelenlegi AirPods Pro 3-ra, a szárába azonban kamerákat építenek. Az Apple egy jelzőfényt is alkalmazhat, amely akkor kapcsol be, amikor az AirPods vizuális adatokat küld a felhőbe. Ez a környezetében lévő emberek számára is jelezné, hogy a kamerák használatban vannak. Kérdés, hogy miért, ha nem készít róluk fotót vagy videót? A fülhallgatók és a töltőtok mérete, kialakítása és illeszkedése várhatóan nagyrészt változatlan marad, a legfontosabb módosítást a kamerákat tartalmazó szár jelenti majd.
Az AirPods kamerái a viselő környezetéről továbbítanának adatokat a Sirinek, így pontosabban tudhatná, hol van a viselője és mi található körülötte, mi van a környezetében, így például válaszolhatna a felhasználó által éppen nézett tárgyakkal kapcsolatos kérdésekre. A kamerás AirPods emellett hasznos lehetne pontosabb gyalogos navigációhoz is.
Az iPhone már rendelkezik Visual Intelligence funkcióval, amely mesterséges intelligencia segítségével többek között növényeket, állatokat, nevezetességeket, műalkotásokat és könyveket képes felismerni. A kamerás AirPods ugyanehhez szolgáltathatna vizuális információkat anélkül, hogy elő kellene venni az iPhone-t és megnyitni a Kamera alkalmazást.
- Új H3 chip
Az Apple egy új H3 chipen is dolgozik, amely először akár a kamerás AirPodsban jelenhet meg. Az új lapka várhatóan kisebb késleltetést és jobb hangminőséget biztosít.
- Technikai részletek
A macOS Tahoe 26.7 kódja több részletet is elárul a kamerák működéséről. A korábbi pletykák ellenére infravörös érzékelőre nem találtak utalást.
- Két kamera: a bal és a jobb fülhallgató is saját kameraérzékelőt kap.
- Szinkronizált színes képek: a két kamera egyszerre készíthet legfeljebb 1 megapixeles RGB-fotókat. A Visual Intelligence így ugyanazt a jelenetet két különböző szögből láthatja.
- Nincs videórögzítés: a kamerák képsorozatokat készíthetnek a Visual Intelligence számára, de videofelvételre nem lesz lehetőség.
- Felbontás: aktív módban – feltehetően Siri használatakor – 640 × 640 pixeles képek készülnek, míg passzív módban 320 × 320 pixeles felvételek.
- Passzív képrögzítés: a háttérben működő környezetfelismerést például közeli beszéd, hangváltozások, testtartás-változás vagy a fej elfordítása aktiválhatja.
- Fejmozgás kezelése: a rendszer korrigálhatja a fejmozgásból eredő képtorzulást, a túlságosan bemozdult képeket pedig figyelmen kívül hagyhatja.
- Helyi feldolgozás: bizonyos feladatokat, például az emberek felismerését, közvetlenül az AirPods végezheti, nem felhőben zajlik a folyamat.
- Jelzőfény: a kód hardveres visszajelző fényre utal, amely jelezheti a környezetnek, amikor a fülhallgató képeket készít.
- AirPods Pro vagy AirPods Ultra?
Korábban olyan pletykák is felmerültek, hogy az új fülhallgató AirPods Ultra néven jelenhet meg. A macOS Tahoe 26.7-ben talált fájlok azonban AirPods Próként hivatkoznak rá.
Ez persze lehet ideiglenes elnevezés is, így az AirPods Ultra név továbbra sem zárható ki. Az is elképzelhető, hogy az AirPods Pro elnevezés egy olyan kamerás prototípushoz tartozott, amely végül nem kerül piacra.
Mark Gurman márciusban arról számolt be, hogy az Apple több terméknél is fontolgatja az Ultra elnevezést, köztük a hajlítható iPhone Ultra, az AirPods Ultra és egy OLED-kijelzős MacBook Ultra esetében.
- Ár és kompatibilitás
Az árról egyelőre nincs megbízható információ. A jelenlegi AirPods Pro 3 ára 109 990 Ft, a kamerás hardver azonban nyilván emelni fogja a az új modell árát.
Mivel az AirPods Sirinek és az Apple Intelligence-nek továbbítja majd az adatokat, a funkciók használatához várhatóan Apple Intelligence-kompatibilis iPhone-ra lesz szükség. Az Apple Intelligence az iPhone 15 Pro és az annál újabb kompatibilis modelleken érhető el.
- Mikor jelenhet meg?
Annak ellenére, hogy a kamerás AirPods nyomai már megtalálhatók a macOS Tahoe 26.7-ben, a jelenlegi információk szerint 2027 előtt nem kerül piacra. A legvalószínűbb időpont 2027 szeptembere, amikor az Apple várhatóan a 20. évfordulós iPhone-t is bemutatja.