A kánikula az okostelefonoknak sem tesz jót

Ismét jön vissza a brutális kánikula, már közelíti a 40 fokot a hőmérséklet. A hőség mindenkit és mindent megvisel, különös tekintettel az olyan használati tárgyakra, amelyeket folyamatosan magunknál tartunk és használunk. Ilyenek az okostelefonok, amelyek ugyan egyre ellenállóbbak, rendkívüli meleg azért nem tesz jót nekik. Mutatjuk, mi árt nekik a legjobban, és hogyan védhetjük meg az eszközeinket.
Kánikula és technológia: mi árt a leginkább az okostelefonnak a nyári hőségben?
- Ha a napon hagyjuk - a közvetlen napsütés
A telefonunknak is a napsütés a legnagyobb ellenség nyáron. Néhány perc alatt is veszélyesen felmelegedhet a készülék. Ha túlmelegszik, leállhatnak bizonyos funkciói, és végül használhatatlanra lassul, vagy még rosszabb. Ha véletlenül kint hagytuk a kertben, és felforrósodott, tegyük árnyékba, vagy klimatizált szobába. Viszont hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba semmiképpen, a hirtelen hőmérsékletváltás és a páralecsapódás csak fokozna a problémáinkat...
- Ha autóban hagyjuk
Az autóban hagyott telefont gyakorlatilag egy szauna veszi körül. Egy idő után a parkoló autó utastere akár 50-60, de akár 70 fok fölé is melegedhet, ami már simán maradandó károsodást okozhat a készüléknek. Ha mindenáron kell a navigáció, akkor kiemelten figyeljünk rá, hogy ne hagyjuk a műszerfalon érkezés után.
- Ha nagy melegben töltjük a telefont
Nyár van, jó esetben nyári élményekkel gazdagodunk, nyaralunk, kirándulunk, strandolunk, lángozunk, fagyizunk a parton. Folyamatosan a kezünkben van a telefon, fotózunk, videózunk, streamelünk a nagyszülőknek. Értelemszerűen ilyenkor gyakrabban is kell tölteni a telefont. Bár ma már számtalan gyorstöltést és vezeték nélküli töltést kínáló kiváló eszköz létezik, érdemes talán a hagyományos, kábeles töltést választani, a vezetékmentes töltéshez képest mindenképp. Utóbbi ugyanis még több hőt termel, ami extrém melegekben még jobban felforrosíthatja az eszközt. Fontos persze megjegyezni, hogy egy átlagos napon az égvilágon semmi baja nem lesz a telefonnak egy megbízható gyártó vezetékmentes megoldásától, most kifejezetten a kánikulai időszakról beszélünk.
- Ha nagy energiaigényű alkalmazásokat használunk
A részletes, amúgy lenyűgöző grafikájú játékok, a 4k videózás, a navigáció használata egyes telefonokat még úgy is felforrosít egy idő után, ha éppen nem a kánikula miatt izzad az ország. Arról nem is beszélve, hogy a mesterséges intelligenciát használó alkalmazások is mindennaposak lettek, amelyek szintén meghajtják rendesen a telefonunkat. Érdemes ezeket az applikációkat nem a legnagyobb melegben használni.
- Ha rosszul szellőző tokban kínozzuk
Igen, tisztában vagyunk vele mi is, hogy a több százezer forintba kerülő készülékeket nem szívesen használja már senki védelem nélkül. A tokok vásárlása szinte már külön szeánsz, ha új telefont veszünk. A kánikulában viszont nem a leesések jelentik a legnagyobb veszélyt. Egyes tokok bent tartják a hőt, érdemes legalább időszakosan levenni a hatalmas, gyarkan duplarétegű védőtokokat.
- Ha maximumra állítotott fényerőn izzasztjuk a kijelzőt
Nyáron, erős napsütésben hajlamosak vagyunk a csúcsra járatni a telefonunk fényerejét. A tükröződést általában a kijelző fényerejének automatikus növelésével próbáljuk ellensúlyozni. Ne tegyük. Inkább keressünk árnyékos, napvédett helyet. A tartósan maximális fényerő jelentős hőt termel a készülékben. Állítsuk manuálisra a fényerő-szabályozást, és kapcsoljuk be a telefonon a sötét módot. Ezzel kétféle módon is óvjuk az aksit: kisebb az energiafogyasztás és a telefon hőtermelése is csökken.