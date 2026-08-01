A kánikula az okostelefonoknak sem tesz jót

Ismét jön vissza a brutális kánikula, már közelíti a 40 fokot a hőmérséklet. A hőség mindenkit és mindent megvisel, különös tekintettel az olyan használati tárgyakra, amelyeket folyamatosan magunknál tartunk és használunk. Ilyenek az okostelefonok, amelyek ugyan egyre ellenállóbbak, rendkívüli meleg azért nem tesz jót nekik. Mutatjuk, mi árt nekik a legjobban, és hogyan védhetjük meg az eszközeinket.

Kánikula és okostelefon: nincs is jobb, mint megosztani az élményeinket már a tengerparton, de azt érdemes elkerülni, hogy hosszú időn át közvetlen napfény érje a telefonunkat (illusztráció) - Fotó: Andrea Piacquadio / Pexels

Kánikula és technológia: mi árt a leginkább az okostelefonnak a nyári hőségben?

Ha a napon hagyjuk - a közvetlen napsütés

A telefonunknak is a napsütés a legnagyobb ellenség nyáron. Néhány perc alatt is veszélyesen felmelegedhet a készülék. Ha túlmelegszik, leállhatnak bizonyos funkciói, és végül használhatatlanra lassul, vagy még rosszabb. Ha véletlenül kint hagytuk a kertben, és felforrósodott, tegyük árnyékba, vagy klimatizált szobába. Viszont hűtőszekrénybe vagy fagyasztóba semmiképpen, a hirtelen hőmérsékletváltás és a páralecsapódás csak fokozna a problémáinkat...

Ha autóban hagyjuk

Az autóban hagyott telefont gyakorlatilag egy szauna veszi körül. Egy idő után a parkoló autó utastere akár 50-60, de akár 70 fok fölé is melegedhet, ami már simán maradandó károsodást okozhat a készüléknek. Ha mindenáron kell a navigáció, akkor kiemelten figyeljünk rá, hogy ne hagyjuk a műszerfalon érkezés után.

Ha nagy melegben töltjük a telefont

Nyár van, jó esetben nyári élményekkel gazdagodunk, nyaralunk, kirándulunk, strandolunk, lángozunk, fagyizunk a parton. Folyamatosan a kezünkben van a telefon, fotózunk, videózunk, streamelünk a nagyszülőknek. Értelemszerűen ilyenkor gyakrabban is kell tölteni a telefont. Bár ma már számtalan gyorstöltést és vezeték nélküli töltést kínáló kiváló eszköz létezik, érdemes talán a hagyományos, kábeles töltést választani, a vezetékmentes töltéshez képest mindenképp. Utóbbi ugyanis még több hőt termel, ami extrém melegekben még jobban felforrosíthatja az eszközt. Fontos persze megjegyezni, hogy egy átlagos napon az égvilágon semmi baja nem lesz a telefonnak egy megbízható gyártó vezetékmentes megoldásától, most kifejezetten a kánikulai időszakról beszélünk.