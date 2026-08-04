Kánikula és home office: töltők és power bankok segíthetnek az energiakrízisben

Az Európát sújtó extrém hőség miatt egyre több vállalat ösztönzi munkavállalóit az otthoni munkavégzésre, hogy csökkentse a szervezetre és az infrastruktúrára nehezedő terhelést. A home office azonban a nyári forróságban új kihívásokat is jelent az energiakrízis idején: a túlmelegedő elektronikai eszközök, az energiafogyasztás csúcsideje és az esetleges áramszünetek mind befolyásolhatják a munkanap hatékonyságát a kánikula során.
Otthoni munkavégzés a kánikula és energiakrízis kihívásaival
A megfelelő energiaellátás és az eszközök védelme ezért kiemelten fontos lehet az otthoni munkavégzés során. A mobileszközök töltési megoldásainak vezető márkája, az Anker összeállított egy listát, ami megkönnyítheti az otthoni munkavégzést a kánikulában. A globális vállalat otthoni, autós és hordozható töltési megoldásaival megbízható és biztonságos energiaellátást nyújt az elektronikai eszközök számára. Töltői és power bankjai segítenek fenntartani a folyamatos működést még a legnagyobb hőség idején is, így valóban szakértőként állították össze az alábbi tanácsokat:
- Használjuk ki a hűvösebb órákat
A munkanap korábbi kezdése segíthet abban, hogy a legfontosabb feladatokat még a délutáni csúcshőmérséklet előtt elvégezzük. A természetes fény és a hűvösebb reggeli órák nemcsak a komfortérzetet javítják, hanem az energiafelhasználást is optimalizálhatják.
- Védjük eszközeinket a túlmelegedéstől
A laptopok, okostelefonok és egyéb elektronikai eszközök teljesítményét és élettartamát is befolyásolhatja a nagy meleg. Érdemes kerülni, hogy a készülékeket közvetlen napfény érje, biztosítani kell a megfelelő szellőzést, és nem ajánlott forró helyen, például ablakpárkányon vagy zárt autóban hagyni őket.
- Tervezzük meg előre az energiaellátást
A megnövekedett energiaigény miatt több országban – Magyarországon is – arra kérik a lakosságot, hogy lehetőség szerint csökkentse az áramfogyasztást a kritikus időszakokban, például 17 és 22 óra között. Érdemes ezért a laptopokat, telefonokat és egyéb eszközöket már korábban feltölteni, hogy a csúcsidőszakban kevesebb energiára legyen szükség.
- Legyen kéznél tartalék energia
Egy hosszabb online meeting, váratlan áramszünet vagy hálózati probléma könnyen megszakíthatja a munkát. Egy nagy kapacitású power bank biztosíthatja, hogy a legfontosabb eszközök továbbra is működjenek, amikor a legnagyobb szükség van rájuk.
- Figyeljünk a biztonságos töltésre
A nyári hőségben különösen fontos a megfelelő töltési gyakorlat: használjunk megbízható, minőségi töltőket, kerüljük az eszközök túlterhelését, és mindig jól szellőző helyen töltsük készülékeinket. A megfelelő energiaellátás nemcsak kényelmi kérdés, hanem az elektronikai eszközök biztonságának megőrzésében is szerepet játszik.
Az Anker megoldásai kánikula esetén (is)
Az Anker 140 W-os töltőadaptere praktikus megoldást kínál az otthoni munkavégzéshez és a mindennapi használathoz: kompakt kialakításának köszönhetően könnyen magunkkal is vihetjük, miközben nagy teljesítményével gyors és hatékony töltést biztosít. A többportos kialakításnak köszönhetően egyszerre több eszköz – például laptop, okostelefon vagy tablet – is tölthető, a 100 W-os, 45 W-os és 35 W-os USB-C kimenetek pedig a különböző töltési igényekhez igazodnak. A GaN technológiának köszönhetően a töltő nagyobb teljesítmény mellett is hatékony működést és jobb hőkezelést biztosít, míg a túlfeszültség- és feszültségcsökkenés elleni védelem hozzájárul az eszközök biztonságos töltéséhez. A mellékelt 1,5 méteres USB-C kábel pedig kényelmesebb használatot tesz lehetővé akár otthoni irodai környezetben is.
A hőség idején fontos, hogy a munkához szükséges eszközeink akkor is rendelkezésre álljanak, amikor nincs elérhető konnektor a közelben. Az Anker 25 000 mAh kapacitású power bankja megbízható tartalék energiaforrást biztosít útközben vagy akár egy hosszabb munkanap során is,
miközben a töltött eszközök hőmérsékletét és folyamatosan monitorozza. A 100 W-os gyorstöltési teljesítménynek köszönhetően okostelefonok, tabletek és akár laptopok töltésére is alkalmas, miközben egyszerre akár négy készülék energiaellátását is képes biztosítani
USB-C és USB-A csatlakozóin keresztül. Kompakt mérete és mindössze 595 grammos kialakítása miatt könnyen hordozható, így ideális társ otthoni munkavégzéshez, utazáshoz vagy olyan helyzetekhez, amikor a folyamatos kapcsolattartás elengedhetetlen.