Így viheted át a legkönnyebben az adataidat a régi iPhone-ról az újra

Néhány éve még egy új iPhone beállítása még gyakran azzal járt, hogy valami tuti elveszett a költözés során. Egyes beállításokat újra el kellett végezni, bizonyos alkalmazásokat ismét telepíteni kellett, és előfordult, hogy csak jóval később derült ki, mi maradt le. Az Apple a Gyors kezdés (angolul Quick Start, de mi a magyar elnevezésnél maradunk) funkcióval nagyrészt megoldotta ezeket a problémákat. A költözés a régi iPhone-ról az újra sokkal egyszerűbb lett, alapból vezeték sem kell hozzá. Elég egymás mellé helyezni a két telefont, majd követni a képernyőn megjelenő utasításokat. Így átvihetők többek között a névjegyek, fényképek, üzenetek és az alkalmazások beállításai is. Ha pedig a vezeték nélküli kapcsolat valami miatt problémába ütközik, a két iPhone persze kábellel is összeköthető.

Pofonegyszerű a költözés a régi iPhone-ról az újra (illusztráció) - Fotó: 123RF

Költözés a régi iPhone-ról az újra a Gyors kezdés segítségével

A folyamat egyszerű:

Kapcsoljuk be az új iPhone-t a régi készülék közelében, majd erősítsük meg, hogy az Apple-fiókunkkal szeretnénk beállítani. Ezután a Gyors kezdés végigvezet a szükséges lépéseken. Az új telefonon megjelenik egy animáció, amelyet a régi iPhone kamerájával kell beolvasni. Ezzel a két készülék párosítása megtörténik, és megkezdődhet a költözés. Ezután következnek az iPhone szokásos beállításai: meg kell adni például a jelenlegi jelkódot, valamint beállítani a Face ID-t vagy Touch ID-t. Az új készülék ezután felajánlja, hogy egy friss iCloud-biztonsági mentésből állítsuk helyre az adatokat, vagy közvetlenül a régi iPhone-ról vigyünk át mindent.

Ha minél hamarabb használatba szeretnénk venni az új telefont, az iCloud a legjobb választás, mivel először a legfontosabb adatokat tölti le, a többit pedig később, a háttérben. Nagy mennyiségű fénykép és videó esetén a teljes helyreállítás így is sokáig tarthat, sebessége pedig jelentősen függ az internetkapcsolattól.

Mi a teendő, ha megakad az adatátvitel?

A Gyors kezdés általában problémamentesen működik, de előfordulhat, hogy az átvitel például a gyenge Wi-Fi-jel vagy a nagy adatmennyiség miatt megakad.

Az iPhone újraindításával biztonságosan megszakítható a folyamat, majd újrakezdhető.

Ha a vezeték nélküli adatátvitel nem működik megfelelően, vezetékes kapcsolatra is van lehetőség. Ehhez az iPhone-ok típusától függően USB-C- vagy Lightning-kábelre lehet szükség.

Problémát okozhat az is, ha az új készüléken nincs elegendő szabad tárhely, ha például az új telefonnak kisebb a tárhelye. Ilyenkor érdemes a nagyobb fájlok egy részét eltávolítani vagy máshová menteni a költözés előtt.

Arra is érdemes ügyelni, hogy mindkét iPhone az iOS legfrissebb elérhető verzióját használja.

Ha már nincs nálad a régi iPhone

Előfordulhat, hogy az új készülék érkezésekor a régi iPhone már nincs nálunk, például azért, mert beszámíttattuk vagy eladtuk a használtpiacon. Ilyenkor még a búcsú előtt érdemes iCloud-biztonsági mentést készíteni.