A Snapchat a legújabb olyan techplatform, amely hadat üzent az AI-tartalmaknak. A közösségi médiaplatform ezentúl nem fogja ajánlani a teljes egészében mesterséges intelligenciával generált videókat, mivel a valódi emberek által készített tartalmakat akarják előtérbe helyezni. A vállalat a rendszereit úgy módosítja, hogy csak a valódi emberek által készített videók kerülhessenek be a Spotlight ajánlásai közé.

A közösségi média ember által készített kreatív tartalmakat vár el (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

A közösségi média elutasítaná a teljes egészében AI által készített tartalmakat

A Snapchat a blogbejegyzésében, amelyet a TechCrunch szúrt ki, kifejtette, hogy azt szeretné, ha a Spotlight olyan felület maradna, ahol a felhasználók valódi emberek hiteles és eredeti alkotásaival találkozhatnak. A cég úgy véli, hosszú távon is értéket képvisel

az eredeti látásmód,

a személyes történetmesélés

és azok a pillanatok, amelyeket az emberek saját maguk hoznak létre és osztanak meg.

A Snapchat azonban tisztázta, hogy nem utasítja el teljesen a mesterséges intelligenciát. A tartalomkészítők továbbra is használhatják a vállalat AI-alapú kreatív eszközeit tartalmuk javítására vagy szerkesztésére.

Mivel az alacsony minőségű, mesterséges intelligenciával generált tartalmak iránti kritika egyre erősödik, számos vállalat felülvizsgálja irányelveit, hogy algoritmusaikban háttérbe szorítsák az ilyen anyagokat. Például a LinkedIn nemrég elindított egy funkciót, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy jelentsék az AI által generáltnak tűnő bejegyzéseket. A Substack szintén bevezetett egy eszközt, amely segít a felhasználóknak azonosítani az AI által írt hírleveleket.

Az eredeti látásmód, a személyes történetmesélés és a saját, személyes pillanatok számítanak (illusztráció) - Fotó: Shutterstock

A hónap elején hatalmas botrány lett a Meta egyik új AI-szolgáltatásából, egy mesterséges intelligencián alapuló képgenerátorból. Szerkesztett képeket lehet készíteni vele, ami önmagában nem lett volna baj, de lehetővé tette a felhasználók számára, hogy mesterséges intelligenciával manipulálják egy másik Instagram-felhasználó képeit, ha az adott profil nyilvánosra volt állítva. Végül teljes egészében törölték ezt a botrány hatására.

A YouTube is visszaszorítaná a gyengécske minőségű, mesterséges intelligenciával létrehozott tartalmakat: nem fog fizetni értük.

A „nem hiteles tartalmak” – ideértve az általános, ismétlődő vagy sablonalapú tartalmakat, valamint minden olyan tartalmat, amelyben mesterséges intelligencia által létrehozott személyiségek érzékeny témákról, például egészségről és pénzügyekről beszélgetnek – nem hozhatnak bevételt a készítőiknek.