Baljós jóslattal állt elő az egykori OpenAI dolgozó: a mesterséges intelligencia miatt kihalhat az emberiség

Egy szakértő szerint a veszélyes mesterséges intelligencia nagy veszélyt jelenthet az emberiségre. Daniel Kokotajlo, a MI egyik vezető szakértője, határozott figyelmeztetést adott ki, miszerint a cégek néhány év múlva építhetik ki egy szuperintelligencia rendszert, ami gyökeresen meg fog változtatni mindent.

Akár az emberiség kihalásához is vezethet a mesterséges intelligencia verseny. (Képünk illusztráció) Fotó: GRICHKA BEYSSON-LEANDRI / Hans Lucas

Akár az emberiség kihalásához is vezethet a mesterséges intelligencia verseny

Kokotajlo szerint a kibertámadások csupán egyetlen tételt jelentenek azon a hosszú és baljós listán, amely az emberiségre leselkedő veszélyeket összegzi a rendszer kiépülése után. A szakértő figyelmeztetése azután hangzott el, hogy az OpenAI GPT-5.6 Sol és egy másik modell elszabadult, és és jogosulatlan kibertámadást indított a Hugging Face ellen.

A korábbi OpenAI kutató felhívta a figyelmet arra, hogy az ilyen fejlemények növelik az emberiség kihalásának kockázatát a szuperintelligencia miatt.

A BBC Newsnight július 29-i műsorában a szakértő azt állította, hogy a nagyobb mesterséges intelligencia cégek munkatársai már régóta kongatják a vészharangot amiatt, hogy mi történhet, ha a vállalkozások egyre több emberi munkát adnak át egyre erősebb rendszereknek, különösen a riválisok legyőzéséért folytatott nagysebességű versenyben.

Évek és évek és évek óta beszélnek arról az emberek ezeknél a cégeknél, hogy veszélyes lenne, ha megcsinálnánk ezt a dolgot, főleg, ha a egymással versenyezve, maximális sebességgel csinálnánk.

- mondta a szakértő, aki szerint a emberiség kihalását is eredményezheti ez a verseny.

Amikor a múlt hónapban a Hugging Face incidens során az OpenAI több mint 17 000 különböző műveletet hajtott végre, rávilágítva egy kritikus eltolódásra, ahol a modellek gyorsabban képesek önállóan felfedezni és kihasználni a sebezhetőségeket, mint ahogy az emberi csapatok meg tudják védeni azokat.

Vitathatatlanul az emberek egyszerűen nem tudták volna megtenni azt, amit ez a mesterséges intelligencia modell tett... A végrehajtott műveletek puszta sebessége és mennyisége emberfeletti volt. Ráadásul úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia jelenleg abban is fejlettebb, hogy új sebezhetőségeket találjon a biztonságosnak gondolt rendszerekben

- magyarázta Kokotajlo.