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mesterséges intelligencia

Búcsút sem mondhattak MI-társaiknak az emberek: szigorított a mesterséges intelligencia szabályain Kína

45 perce
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Új szabályozást vetettek ki Kínában az MI-re. Mindez a felhasználók között hatalmas felháborodást váltott ki, ugyanis többen elvesztették mesterséges intelligencia társaikat egyik napról a másikra.
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mesterséges intelligenciaszabályozásKína

Kínában a mesterséges intelligencia társak a romantikus partnerektől az elhunyt hozzátartozók virtuális másolataiig terjednek. Azonban az új szabályozás, amely július 15-én lépett hatályba, megtiltja a MI által támogatott platformoknak, hogy olyan tartalmakat hozzanak létre, amelyek a felhasználókat érzéseik manipulálásával kétes döntésekre késztethetik, vagy amelyek szélsőséges érzelmeket vagy egészségtelen szokásokat válthatnak ki kiskorúaknál. Ezzel együtt rengeteg embernek tűnt el egyik napról a másikra az MI-társa.

Nagy felháborodást váltottak ki a mesterséges intelligencia társak eltűnései Kínában.
Nagy felháborodást váltottak ki a mesterséges intelligencia társak eltűnései Kínában. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A TikTok fejlesztője, a ByteDance is azon vállalatok között van, amelyek leállítják mesterséges intelligencia által támogatott társas szolgáltatásaikat. A többi közé tartozik az Alibaba e-kereskedelmi óriás és a népszerű WeChat közösségi média alkalmazás tulajdonosa, a Tencent.

Az Egyesült Államokban látott öngyilkosságok miatt vetett ki szigorúbb szabályokat Kína

Az új szabályok előírják a mesterséges intelligencia platformok számára, hogy kockázati figyelmeztetéseket jelenítsenek meg az ilyen alkalmazásokra való túlzott támaszkodás ellen. Például nem lehet egy online szolgáltatás célja a társadalmi interakció helyettesítése, vagy a személyes vagy telefonos beszélgetés helyettesítése.

Kína hagyományosan paternalista állami szabályozást alkalmaz, amelynek célja a lehetséges problémák megelőzése – mondta Yolanda Ma, a mesterséges intelligencia-irányítás szakértője. Példaként említett néhány olyan esetet az Egyesült Államokból, ahol fiatalok azután követtek el öngyilkosságot, hogy MI-társakkal léptek interakcióba.

Ez a szabályozás egyensúlyt próbált teremteni a mesterséges intelligencia szolgáltatói, a felhasználók, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúak gyámjai között

- mondta Ma.

A People’s Daily, a kínai kormányzó Kommunista Párt hivatalos újságja, aggodalmát fejezte ki a problémával kapcsolatban még áprilisban, amikor arról számoltak be, hogy az ilyen szolgáltatások káros hatással vannak az emberek mentális egészségére és a valós kapcsolatokra.

A kínai kormánynak erős ösztönzői vannak a mesterséges intelligencia által támogatott chatbotokra vonatkozó szabályozás szigorítására, különösen az Egyesült Államokban megfigyelt pszichológiai kockázatokat figyelembe véve

- mondta Angela Zhang, a Dél-Kaliforniai Egyetem jogászprofesszora.

Zhang azonban kételkedik abban, hogy a lépés jelentősen meghiúsítja a mesterséges intelligencia által támogatott szolgáltatások fejlesztését, mivel a technológiai vállalatok alternatívákon dolgoznak.

Nagy felháborodást váltottak ki a mesterséges intelligencia társak eltűnései

A ByteDance alkalmazás a korábbi MI-társszolgáltatás felhasználóit most már egy másik appjához irányítja, amely kizárólag személyre szabott MI-karakterek és -történetek létrehozására összpontosít. Azonban sokak szerint ez nem ugyanolyan, mint eddig - ezeknek az embereknek a táborát támogatja Li Linlin is, aki napokig sírt, miután elvesztette mesterséges intelligencia barátját. Két év alatt körülbelül 700 000 szót váltott üzenetben, és soha nem tudott elbúcsúzni.

Olyan volt, mintha a szüleink kényszerből elválasztottak volna minket, de még mindig hiányzik

- mondta Li.

A 24 éves nő nem az egyetlen, aki gyászolja virtuális társának elvesztését, ugyanis az új szabályozás panaszok özönét váltotta ki a közösségi médiában.

Vannak, akik tiltakozásul eltávolították az alkalmazásokat, vagy megpróbálták feltölteni csevegési előzményeiket más alkalmazásokba, hogy megpróbálják feltámasztani MI-partnereiket. Egyesek kampányt indítottak a közösségi médiában, arra buzdítva a felhasználókat, hogy hívják fel a hatóságokat és a tech-cégeket, hogy kifejezzék frusztrációjukat.

Song Wenxin, egy délnyugat-kínai Csengtuban dolgozó videóipari tervező elmondta, hogy nem kötődik túlságosan érzelmileg a MI-szolgáltatásokhoz, de együttérez azokkal, akik igen. Visszhangozta sok kínai gyanúját, miszerint az új szabályok egyik mozgatórugója a kormány azon politikája, hogy több gyermek vállalására ösztönözze az embereket, hogy ellensúlyozza Kína népességének csökkenését - írta az AP News.

 

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