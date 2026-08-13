Búcsút sem mondhattak MI-társaiknak az emberek: szigorított a mesterséges intelligencia szabályain Kína

Kínában a mesterséges intelligencia társak a romantikus partnerektől az elhunyt hozzátartozók virtuális másolataiig terjednek. Azonban az új szabályozás, amely július 15-én lépett hatályba, megtiltja a MI által támogatott platformoknak, hogy olyan tartalmakat hozzanak létre, amelyek a felhasználókat érzéseik manipulálásával kétes döntésekre késztethetik, vagy amelyek szélsőséges érzelmeket vagy egészségtelen szokásokat válthatnak ki kiskorúaknál. Ezzel együtt rengeteg embernek tűnt el egyik napról a másikra az MI-társa.

Nagy felháborodást váltottak ki a mesterséges intelligencia társak eltűnései Kínában. (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay

A TikTok fejlesztője, a ByteDance is azon vállalatok között van, amelyek leállítják mesterséges intelligencia által támogatott társas szolgáltatásaikat. A többi közé tartozik az Alibaba e-kereskedelmi óriás és a népszerű WeChat közösségi média alkalmazás tulajdonosa, a Tencent.

Az Egyesült Államokban látott öngyilkosságok miatt vetett ki szigorúbb szabályokat Kína

Az új szabályok előírják a mesterséges intelligencia platformok számára, hogy kockázati figyelmeztetéseket jelenítsenek meg az ilyen alkalmazásokra való túlzott támaszkodás ellen. Például nem lehet egy online szolgáltatás célja a társadalmi interakció helyettesítése, vagy a személyes vagy telefonos beszélgetés helyettesítése.

Kína hagyományosan paternalista állami szabályozást alkalmaz, amelynek célja a lehetséges problémák megelőzése – mondta Yolanda Ma, a mesterséges intelligencia-irányítás szakértője. Példaként említett néhány olyan esetet az Egyesült Államokból, ahol fiatalok azután követtek el öngyilkosságot, hogy MI-társakkal léptek interakcióba.

Ez a szabályozás egyensúlyt próbált teremteni a mesterséges intelligencia szolgáltatói, a felhasználók, valamint a szolgáltatásokat igénybe vevő kiskorúak gyámjai között

- mondta Ma.

A People’s Daily, a kínai kormányzó Kommunista Párt hivatalos újságja, aggodalmát fejezte ki a problémával kapcsolatban még áprilisban, amikor arról számoltak be, hogy az ilyen szolgáltatások káros hatással vannak az emberek mentális egészségére és a valós kapcsolatokra.

A kínai kormánynak erős ösztönzői vannak a mesterséges intelligencia által támogatott chatbotokra vonatkozó szabályozás szigorítására, különösen az Egyesült Államokban megfigyelt pszichológiai kockázatokat figyelembe véve

- mondta Angela Zhang, a Dél-Kaliforniai Egyetem jogászprofesszora.