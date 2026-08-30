Figyelem! Hogyan változott a mesterséges intelligencia szabályozása Európában?

A mesterséges intelligencia ma már a mindennapjaink része, mégis sokszor nehéz felismerni az AI-val készült tartalmakat. Az Európai Unió ezért új szabályokat vezetett be: megmutatjuk, milyen változásokra számíthatunk, és mire érdemes figyelni - írja a Fanny magazin.

Mesterséges intelligencia szabályozása az EU-ban Fotó: Pixabay

Az AI szabályozás legújabb változásai az EU-ban

Kötelező AI jelölések: képek, videók és hangfelvételek

Augusztus 2-ától egyértelműen fel kell tüntetni, ha egy valósághű képet, videót vagy hangfelvételt mesterséges intelligencia készített vagy módosított. A cél, hogy könnyebb legyen felismerni a megtévesztő tartalmakat.

AI-alapú ügyfélszolgálatok és kommunikáció

Ettől az időponttól tájékoztatni kell a felhasználókat, ha egy ügyfélszolgálaton vagy online felületen nem emberrel, hanem mesterséges intelligenciával kommunikálnak. Így mindenki tudhatja, mikor chatbot, MI-ügynök vagy avatár válaszol.

Kivételes esetek az AI tartalmak jelölésében

Nemcsak a képeket, videókat, hanem bizonyos esetekben az AI által készített szövegeket is jelölni kell. Ha azonban a tartalmat egy szerkesztő átnézi, ellenőrzi és vállalja érte a felelősséget, nem szükséges a külön jelölés.

Az AI-val módosított tartalmak sem maradhatnak jelölés nélkül

Ha egy AI-val készült vagy módosított kép, videó vagy hangfelvétel valósnak tűnik – például egy meghamisított személyt vagy eseményt ábrázol –, azt egyértelműen fel kell tüntetni. Ugyanez vonatkozik a mesterségesen létrehozott beszédekre, hírfelvételekre és reklámokra.

Ezeket a jeleket keressük

Az Európai Unió három ikont vezetett be ezeknek a tartalmaknak a jelölésére: külön címke utal a teljes egészében ezáltal létrehozott, a részben módosított, valamint az MI közreműködésével készült tartalmakra. A jelölésnek jól láthatónak kell lennie.

Kivételes esetek az AI tartalmak jelölésében

A művészeti, szatirikus és fikciós tartalmaknál nem kötelező feltűnő jelölést alkalmazni. A mesterséges intelligencia használatáról azonban ezeknél is tájékoztatni kell a közönséget, a leírásban vagy a stáblistában.

Milyen szankciókra számíthatnak a szabályszegők?

Komoly bírság is kiszabható azokra a vállalatokra, amelyek nem teljesítik az előírásokat. A szabályszegés akár 15 millió eurós vagy a vállalat előző évi globális árbevételének 3 százalékáig terjedő pénzbírságot is eredményezhet.