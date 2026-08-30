Figyelem! Hogyan változott a mesterséges intelligencia szabályozása Európában?

A mesterséges intelligencia ma már a mindennapjaink része, mégis sokszor nehéz felismerni az AI-val készült tartalmakat. Az Európai Unió ezért új szabályokat vezetett be: megmutatjuk, milyen változásokra számíthatunk, és mire érdemes figyelni - írja a Fanny magazin.
Az AI szabályozás legújabb változásai az EU-ban
Kötelező AI jelölések: képek, videók és hangfelvételek
Augusztus 2-ától egyértelműen fel kell tüntetni, ha egy valósághű képet, videót vagy hangfelvételt mesterséges intelligencia készített vagy módosított. A cél, hogy könnyebb legyen felismerni a megtévesztő tartalmakat.
AI-alapú ügyfélszolgálatok és kommunikáció
Ettől az időponttól tájékoztatni kell a felhasználókat, ha egy ügyfélszolgálaton vagy online felületen nem emberrel, hanem mesterséges intelligenciával kommunikálnak. Így mindenki tudhatja, mikor chatbot, MI-ügynök vagy avatár válaszol.
Kivételes esetek az AI tartalmak jelölésében
Nemcsak a képeket, videókat, hanem bizonyos esetekben az AI által készített szövegeket is jelölni kell. Ha azonban a tartalmat egy szerkesztő átnézi, ellenőrzi és vállalja érte a felelősséget, nem szükséges a külön jelölés.
Az AI-val módosított tartalmak sem maradhatnak jelölés nélkül
Ha egy AI-val készült vagy módosított kép, videó vagy hangfelvétel valósnak tűnik – például egy meghamisított személyt vagy eseményt ábrázol –, azt egyértelműen fel kell tüntetni. Ugyanez vonatkozik a mesterségesen létrehozott beszédekre, hírfelvételekre és reklámokra.
Ezeket a jeleket keressük
Az Európai Unió három ikont vezetett be ezeknek a tartalmaknak a jelölésére: külön címke utal a teljes egészében ezáltal létrehozott, a részben módosított, valamint az MI közreműködésével készült tartalmakra. A jelölésnek jól láthatónak kell lennie.
Kivételes esetek az AI tartalmak jelölésében
A művészeti, szatirikus és fikciós tartalmaknál nem kötelező feltűnő jelölést alkalmazni. A mesterséges intelligencia használatáról azonban ezeknél is tájékoztatni kell a közönséget, a leírásban vagy a stáblistában.
Milyen szankciókra számíthatnak a szabályszegők?
Komoly bírság is kiszabható azokra a vállalatokra, amelyek nem teljesítik az előírásokat. A szabályszegés akár 15 millió eurós vagy a vállalat előző évi globális árbevételének 3 százalékáig terjedő pénzbírságot is eredményezhet.
Nemzetközi kitekintés: AI szabályozás a világban
A mesterséges intelligencia szabályozása világszerte egyre szigorúbb. Olaszország már büntetőjogi szankciókat is kilátásba helyezett a technológiával való visszaélések miatt, Kína pedig az érzelmileg manipuláló vagy veszélyes tanácsokat adó chatbotokat korlátozza.
Hogyan ismerhetjük fel az AI által készített tartalmakat?
Nem mindig könnyű első pillantásra megállapítani, hogy valódi vagy mesterséges intelligencia által létrehozott tartalommal van dolgunk. Az apró részletek, a furcsa arcvonások, az anatómiai hibák, a természetellenes mozgások, a fizika szabályait figyelmen kívül hagyó képek vagy éppen a hibás feliratok azonban sokszor elárulhatják, hogy az AI keze van a háttérben.
Az AI által generált képek, videók ma is gyakran az apró részleteken buknak el. Ha egy profilképen az arc hibátlan, a bőr porcelánsima, a fogak vakítóan fehérek, és a környezet túl ideális, érdemes gyanakodnunk. Videóknál figyeljük a kiegészítőket: előfordulhat, hogy a szemüveg, a fülbevaló, az óra vagy a táska egyik képkockáról a másikra megváltozik, eltűnik vagy elmozdul. Árulkodó jel lehet az is, ha a haj vagy a ruházat megváltozik mozgás közben.
Tipikus hibák és részletek, amik lebuktatják az AI-t
Bár a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, még mindig gyakran hibázik apróságokban. Figyeljük meg a szemeket: gyanús lehet, ha a pupillák nem egy irányba néznek, eltérő méretűek, vagy a tükröződések természetellenesek. Árulkodó jel lehet a torz fül, a furcsa hajvonal, az elmosódó ékszerek vagy az ismétlődő mintázatok is.
Anatómiai eltérések és furcsaságok az AI műveiben
Az emberi test ábrázolása továbbra is kihívást jelent a mesterséges intelligenciának. Az összefolyó vagy plusz ujjak, a természetellenes kéztartás, a furcsa testtartás vagy a lehetetlen szögben álló végtagok AI-ra utalhatnak. Érdemes tehát külön a kezeket és a lábakat is megnézni, mert itt jelennek meg leggyakrabban a torzulások. Videóknál árulkodó lehet a darabos mozgás vagy a hirtelen megváltozó testtartás.
Fizikai törvények megsértése az AI képeken
Az AI által létrehozott képeken olykor a fizika törvényei is felborulnak. Árulkodó jel lehet például, ha a tárgyak lebegnek, az árnyékok nem a fényforrás irányába esnek, hiányoznak vagy hibásak a tükröződések, a folyadékok természetellenesen merevek, vagy valaki egy tárgyat furcsa módon tart a kezében.
AI ügyfélszolgálat felismerése: Milyen jelekre figyeljünk?
Telefonos vagy online ügyintézés során egyre gyakrabban fordul elő, hogy nem ügyintézővel, hanem MI-vel beszélgetünk, amit néhány jelből felismerhetünk: ha egy ügyfélszolgálat válaszai szinte azonnal érkeznek, túl udvariasak, sablonosak, ugyanazokat a fordulatokat ismétlik, és ritkán poénkodnak, vagy reagálnak úgy, mint egy valódi ember. Gyanús lehet az is, ha néhány másodperc alatt nagyon hosszú, részletes és összetett válaszokat kapunk.
Az AI által generált képek esetében a részletekre is érdemes figyelni
A mesterséges intelligencia által készített képeken és videókon a feliratok még mindig gyakran hibásak. Előfordulhatnak értelmetlen szavak, hiányzó vagy felcserélt betűk, elmosódott feliratok vagy olyan szövegek, amelyek első pillantásra valódinak tűnnek, közelebbről nézve azonban olvashatatlanok vagy nyelvtanilag hibásak. Az MI nem ellenség, hanem egy hasznos eszköz lehet – a kérdés csak az, hogy miként használjuk.
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