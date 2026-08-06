A Facebookot is működtető Meta gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló hirdetéseket tett közé

A Meta az elmúlt kilenc hónapban több tucat olyan fizetett hirdetést tett közzé, amelyek kifejezetten mesterséges intelligenciával generált, gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló képeket tartalmaztak; ezek közül néhány akkor is látható maradt, miután a vállalatot közvetlenül szembesítették velük. A Meta saját hirdetési adatbázisában kilenc hónapig folyamatosan szerepeltek gyermekbántalmazást ábrázoló képek.

Nem ez az első gyermekvédelmi botrány a Meta történetében (illusztráció) - forrás: Julio Lopez / Pexels

A Tech Transparency Project (TTP) kutatói a Meta saját, nyilvános hirdetési adatbázisában bukkantak rá a hirdetésekre, írta meg a Wired. A vállalat ezt a felületet kifejezetten a hirdetések átláthatóságának biztosítására hozta létre. A hirdetések 2025 novembere és 2026 augusztusának eleje között futottak, és az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, valamint több mint egy tucat európai országban jelentek meg. Európában legalább egy ilyen hirdetés több mint 2500 felhasználói fiókhoz jutott el. Katie Paul, a TTP igazgatója a Wirednek elmondta, hogy a képek semmilyen módon nem próbálták leplezni, mit ábrázolnak vagy népszerűsítenek. Hangsúlyozta, hogy nem olyan felhasználói bejegyzésekről volt szó, amelyek valahogy átcsúsztak a platform szűrőin, hanem olyan hirdetésekről, amelyeket a Meta saját ellenőrzési folyamata során felülvizsgált és jóváhagyott, majd hirdetési bevételt is szerzett utánuk.

Nem felhasználói tartalom volt, hanem a Meta által jóváhagyott hirdetés

Több hirdetés is közvetlenül olyan alkalmazásokra mutatott, amelyek meztelenítő funkcióval rendelkeznek, köztük egy olyanra, amit az Apple akkor távolított el az App Store-ból, miután a Wired szólt nekik. A kutatók kezdetben körülbelül két tucat szabálysértő hirdetést találtak, de a Wired-cikk publikálása előtti órákban további mintegy 30-at fedeztek fel, amelyek közül több csak azután jelent meg, hogy a lap már megkereste a Metát a problémával kapcsolatban. Katie Paul azt is megjegyezte, hogy egyes hirdetések

pontosan olyan szabályszegést tartalmaztak, amiért a Meta korábban már eltávolított tartalmakat, ami komoly kétségeket vet fel azzal kapcsolatban, hogy a vállalat rendszerei valóban képesek-e felismerni az ismételt szabályszegőket.

A hirdetéseket futtató fiókok közül soknak alig voltak követői, vagy egyáltalán nem voltak, és ahol a hirdető adatai láthatóak voltak, több esetben is kiderült, hogy kínai cégek állnak mögöttük, köztük egy olyan is, amelyet a Meta korábbi hirdetés-viszonteladójaként azonosítottak. A Meta hivatalos válasza a már jól ismert retorikára támaszkodott: a tartalmat borzalmasnak nevezték, kiemelték, hogy a legtöbb hirdetés elérése korlátozott volt, és egy új, mesterséges intelligencián alapuló felismerő rendszerre hivatkoztak, miközben azt állították, hogy tavaly 36 millió darab gyermekeket kizsákmányoló tartalmat távolított el.

Mások mellett az alábbi platformok tartoznak a Metához: Facebook: az egyik legnagyobb közösségi oldal.

Instagram: fotó- és videómegosztó közösségi oldal

WhatsApp: titkosított üzenetküldő alkalmazás.

Messenger: a Facebook csevegőalkalmazása.

Threads: mikroblog, az X, korábbi nevén Twitter ellenfelének szánják

Nem ez az első gyermekvédelmi botrány a Meta történetében

A Meta gyermekvédelmi kudarcai jóval korábbra nyúlnak vissza, mint a mostani ügy. Néhány példa a Digital Trendstől:

A Facebook már 2017-ben havonta több mint 50 000 bosszúpornóval és szexuális visszaéléssel kapcsolatos bejelentést kezelt, ezért a vállalat több ezer új tartalommoderátort vett fel, hogy lépést tudjon tartani a beérkező esetekkel.

2019-ben később bírósági eljárások során nyilvánosságra került belső üzenetekből derült ki, hogy a Meta megváltoztatta a Messenger és a bűnüldöző szervek közötti információmegosztás módját. A módosítás hozzávetőleg 7,5 millió, gyermekekkel szembeni szexuális visszaéléssel kapcsolatos bejelentést érintett.

2021-ben Frances Haugen volt alkalmazott kiszivárogtatta a Meta belső kutatásait, amelyek szerint a vállalat saját vizsgálatai is arra jutottak, hogy az Instagram káros hatással van a tinédzser lányok mentális egészségére. Ugyanebben az évben Arturo Bejar mérnök személyesen írt Mark Zuckerbergnek arról, hogy saját lánya szexuális zaklatás áldozata lett az Instagramon.

A jelenlegi formájában káros hatása miatt egyébként egyre több ország foglalkozik a közösségi média betiltásával vagy a hozzáférés korlátozásával 18 év alatt. Miközben Minden eddiginél nagyobb és átfogóbb intézkedést hozhat Európai Unió annak érdekében, hogy a gyerekeket távol tartsa a közösségi médiától. Egy szakértői testület a közelmúltban átadott az Európai Bizottságnak egy jelentést, amelyben új korhatár-korlátozásokat javasolnak. A 13 év alatti gyerekeket kizárnák a közösségi médiából, a 18 év alattiak elérését korlátoznák. Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke várhatóan szeptemberben hivatalos jogalkotási javaslattá alakítja ezeket az ajánlásokat.