Röhejes, milyen könnyen lehetett eddig titokban videókat készíteni a Meta okosszemüvegeivel

Egészen döbbenetes, hogy mennyire nevetségesen könnyen ki lehetett játszani a Meta okosszemüvegein a videózást jelző ledfényt. Eddig a szemüveg ugyan nem kezdett el felvételt készíteni, ha a LED eleve le volt takarva, ezt azonban ki lehetett játszani. A titkos felvételre vágyó felhasználó először elindította a videózást, ezután pedig már eltakarhatta a fényt. Az interneten még útmutatók is terjedtek erről a módszerről. Ennek vége, a Meta okosszemüvege már nem lesz használható titkos felvételekre, egyik típus sem.

Mark Zuckerbeg vezérigazgató és a Meta okosszemüvege - Fotó: Maya Anwar/Bloomberg/Getty Images

A Meta okosszemüvege most már nem lesz átverhető

A Meta olyan szoftverfrissítést kezdett terjeszteni, amely megszünteti ezt a kiskaput. Ha a LED-et felvétel közben eltakarják, a kamera leáll. Kevesebb mint két hónap alatt ez a Meta második olyan szoftverfrissítése, amely a titokban készített felvételekkel kapcsolatos adatvédelmi aggályokra reagál.

A vállalat előző hónapban jelentette be, hogy letiltja a szemüveg kameráit, ha azt érzékeli, hogy a felvételjelző LED-et fizikailag megrongálták.

A Meta egyre komolyabb kritikákkal szembesül az okosszemüvegek miatt. Ezekhez részben azok a felhasználók járultak hozzá, akik

a készülékekkel titokban videóztak

vagy zaklattak másokat nyilvános helyeken,

majd a felvételeket feltöltötték az internetre, főként a közösségi médiába.

Az Instagram az ilyen videók készítői közül többek fiókját nemes egyszerűséggel letiltotta. Az Apple az adatvédelmi aggályok miatt valószínúleg egy év csúszással adja majd ki a saját okosszemüvegét.

Plakátkampányt is indít a Meta

A Meta tájékoztató kampányt is indít, amelynek célja elmagyarázni, hogyan működik és mire szolgál az okosszemüvegek LED-es felvételjelzője.

Los Angelesben már óriásplakátot is kihelyeztek, amely szerint a Meta szemüvegeit „mindenki számára tervezték, nem csak azoknak, akik viselik őket”.

A hirdetésen jól látható a világító felvételjelző LED, és egy adatvédelmi tájékoztató oldalra mutató webcím is szerepel rajta. A Meta hasonló hirdetéseket és videókat tervez azokban a városokban, ahol sok okosszemüveget értékesített.