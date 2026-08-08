Ingyen javítja a földrengésben megsérült konzolokat a Nintendo

A japán Nintendo ingyenes javítási programot hirdetett a 2026-os kumamotói földrengés károsultjai számára, emellett 50 millió jenes, vagyis mintegy 96,8 millió forintos adománnyal támogatja a mentési és helyreállítási munkálatokat. A vállalat a Japán Vöröskereszten keresztül juttatja el a támogatást a rászorulóknak. Az átváltás a jelenlegi árfolyam alapján készült – adta hírül a Dexerto.

A japán Nintendo új Nintendo Switch 2 videojáték-konzoljának levehető Joy-con kontrollerei

Fotó: DIMITAR DILKOFF / AFP

A Nintendo adományt is küld

A Nintendo közleménye szerint minden olyan ügyfél jogosult az ingyenes javításra, aki a japán katasztrófavédelmi törvény hatálya alá vont, földrengés sújtotta területen él, és a terméke a természeti katasztrófában sérült meg. A program 2027. február 1-jéig vehető igénybe.

A vállalat egyúttal részvétét fejezte ki az érintetteknek.

Őszinte részvétünket fejezzük ki mindazoknak, akiket a 2026-os kumamotói földrengés sújtott. Az érintett területeken élők számára 2027. február 1-jéig ingyenes javítási szolgáltatást biztosítunk termékeinkre. Emellett a Japán Vöröskereszten keresztül 50 millió jen segélyt adományozunk a károsultak támogatására

– közölte a Nintendo.

A cég arra is felhívta a figyelmet, hogy az érintettek a hivatalos ügyfélszolgálati oldalon találhatnak részletes tájékoztatást az ingyenes javítás feltételeiről.

A Pokémon Company is jelentős összeget ajánlott fel

A Nintendo nincs egyedül a segítségnyújtásban. Korábban a The Pokémon Company is bejelentette, hogy

100 millió jent, vagyis csaknem 193,5 millió forintot ajánl fel a földrengés áldozatainak megsegítésére.

Az összeget Kumamoto prefektúra, a Japán Vöröskereszt, valamint a mentési és újjáépítési munkálatokban részt vevő szervezetek között osztják szét.