A Nokia 3210 2026-ban: érintőképernyővel, ujjlenyomatolvasóval, 5G-vel

Nokia 3210. Te jó ég! Már ahogy kiejtem vagy leírom, egy kellemes borzongás fut át rajtam. Ha az Apple iPhone-t iparágat megváltoztató készüléknek, generációs technológiának szokás nevezni, akkor a Nokia 3210-et egész nyugodtan emlegethetjük a nagy elődként. Legendás telefon lett, és bár talán a közvetlen utód, a szintén legendás Nokia 3310 talán még jobban elterjedt itthon, a Nokia 3210 volt A Telefon, amely eltüntette az antennát, amelyen lehet, hogy most mosolygunk, de akkor technológiai forradalomnak és nagyon praktikus változnak számított, már csak az antennás telefonok sérülékenysége és persze a sokkal menőbb dizájn miatt. A Nokia 3210 (és persze a Nokia 3310) számított a vágy titkos tárgyának, az egyik bank még azzal is próbált fiatal ügyfeleket szerezni, hogy 3210-est adott az újonnan nyitott bankszámla mellé.

Ez volt az eredeti Nokia 3210 - a készüléket sírjuk vissza, vagy azt az időszakot, amikor megjelent? Forrás: Nokia

Milyen lenne egy frissen kiadott Nokia 3210 2026-ban?

A retro hódít, ez vitán felül áll. Rengeteg tárolóból kerültek elő újra a bakelitlemezek, a lemezlejátszót, a magnók és a kazetták. Sokan pedig gyakran visszasírják a régi idők telefonjait, mert "akkor még volt bennük anyag" - tény, hogy a 3210-es strapabírósága számtalan Chuck Norrisi vicc témája volt -, és "akkor még arra lehetett használni, amire való: telefonálni!". A valóság persze más. A retro, a nosztalgia azért népszerű, mert valójában az elveszített fiatalságunkat, a reményeinket, az álmainkat, a még-minden-lehetséges időszakát sírjuk vissza, ezekre az időkre vágyunk titkon, szeretnénk újra átélni azt az osztálykirándulást, azt a sétát, azt az utazást, azt a fesztiváléjszakát, azokat a vissza nem hozható élményeket, amelyek színei már fakulnak, és csak a kontúrokba tudunk kapaszkodni.

A lemezjátszók és a magnók viszont - ebben nagy az egyetértés a tapasztalataim szerint - régen sokkal jobb minőségben látták el a funkciót, amire kitalálták őket,

mint a mai utángyártások. A telefonok viszont rövid idő alatt elképzelhetetlen sokat fejlődtek, a zsebben hordott, mindenre alkalmas számítógép még a 90-es években, de akár a 2000-es évek elején is sci-finek tűnt. Egy régi bakelitlejátszó még akár ma is működhet, és zenét hallgathatunk vele, a Nokia 3210-es viszont mostanra már tényleg csak egy darabka történelem. De annyira jó visszagondolni azokra az időkre, amikor erre vágytunk! Éppen ezért megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyan képzelné el a telefont, ha idén jelenne meg.