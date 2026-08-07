A Nokia 3210 2026-ban: érintőképernyővel, ujjlenyomatolvasóval, 5G-vel

Nokia 3210. Te jó ég! Már ahogy kiejtem vagy leírom, egy kellemes borzongás fut át rajtam. Ha az Apple iPhone-t iparágat megváltoztató készüléknek, generációs technológiának szokás nevezni, akkor a Nokia 3210-et egész nyugodtan emlegethetjük a nagy elődként. Legendás telefon lett, és bár talán a közvetlen utód, a szintén legendás Nokia 3310 talán még jobban elterjedt itthon, a Nokia 3210 volt A Telefon, amely eltüntette az antennát, amelyen lehet, hogy most mosolygunk, de akkor technológiai forradalomnak és nagyon praktikus változnak számított, már csak az antennás telefonok sérülékenysége és persze a sokkal menőbb dizájn miatt. A Nokia 3210 (és persze a Nokia 3310) számított a vágy titkos tárgyának, az egyik bank még azzal is próbált fiatal ügyfeleket szerezni, hogy 3210-est adott az újonnan nyitott bankszámla mellé.
Milyen lenne egy frissen kiadott Nokia 3210 2026-ban?
A retro hódít, ez vitán felül áll. Rengeteg tárolóból kerültek elő újra a bakelitlemezek, a lemezlejátszót, a magnók és a kazetták. Sokan pedig gyakran visszasírják a régi idők telefonjait, mert "akkor még volt bennük anyag" - tény, hogy a 3210-es strapabírósága számtalan Chuck Norrisi vicc témája volt -, és "akkor még arra lehetett használni, amire való: telefonálni!". A valóság persze más. A retro, a nosztalgia azért népszerű, mert valójában az elveszített fiatalságunkat, a reményeinket, az álmainkat, a még-minden-lehetséges időszakát sírjuk vissza, ezekre az időkre vágyunk titkon, szeretnénk újra átélni azt az osztálykirándulást, azt a sétát, azt az utazást, azt a fesztiváléjszakát, azokat a vissza nem hozható élményeket, amelyek színei már fakulnak, és csak a kontúrokba tudunk kapaszkodni.
A lemezjátszók és a magnók viszont - ebben nagy az egyetértés a tapasztalataim szerint - régen sokkal jobb minőségben látták el a funkciót, amire kitalálták őket,
mint a mai utángyártások. A telefonok viszont rövid idő alatt elképzelhetetlen sokat fejlődtek, a zsebben hordott, mindenre alkalmas számítógép még a 90-es években, de akár a 2000-es évek elején is sci-finek tűnt. Egy régi bakelitlejátszó még akár ma is működhet, és zenét hallgathatunk vele, a Nokia 3210-es viszont mostanra már tényleg csak egy darabka történelem. De annyira jó visszagondolni azokra az időkre, amikor erre vágytunk! Éppen ezért megkérdeztem a mesterséges intelligenciát, hogyan képzelné el a telefont, ha idén jelenne meg.
A ChatGPT nem tudott teljesen elvonatkoztatni a 2024-es rosszemlékű utánlövéstől, de azért mindenképpen érdekes koncepciót vázolt fel. Kb. 5,0–5,5" OLED, de nem teljesen káva nélküli kijelző lenne a telefon megjelenítője, a formavilágot pedig az eredetihez hasonló ívelt felső és alsó rész határozná meg, hátul matt polikarbonát, cserélhető hátlapokkal, és így sokak örömére 5000 mAh kapacitású, cserélhető akkumulátorral. A hátlapon egy kameraszenzor lenne, nem 3-4, és mindenféle hálózati és kapcsolódási mód rendelkezésre állna:
- 5G
- NFC
- eSIM + fizikai SIM
- Wi-Fi
- Bluetooth
- USB-C
Emellett, bár a vízállósági besorolásokkal szkeptikusak lehetünk, azért a telefon az IP68 szabványnak felelne meg a mesterséges intelligencia szerint, ami a levehető hátlap és a cserélhető aksi miatt kérdéseket vet fel, de mivel most álmodozunk, ebbe inkább nem is kötünk bele. Vezeték nélküli töltéssel is tölthetnénk a Nokia 3210-et, amit ujjlenyomat-olvasóval tudnánk feloldani. Na jó, mutatom is a mesterséges intelligencia által generált reklámplakátot:
És akkor a kis csavar: megtartaná a fizikai Nokia-gombokat az AI. Sajnos nem a klasszikust, hanem a 2024-es utánlövést, de így is érdekes a koncepció: a telefon felső 70%-a érintőkijelző, alatta pedig ott lenne a klasszikus hívás / menü-navigáció / bontás gombsor. Nem teljes T9 billentyűzet, mert az már túl sok helyet venne el, hanem 3–5 nagyon jó, mechanikailag kellemes gomb.
Így ránézésre azonnal egyedi lenne, nem pedig egy újabb fekete téglalap. Persze ergonomilailag rémálomnak tűnik, de mivel úgysem lesz a kezünkben, hunyjunk szemet felette.
A legfontosabb a szoftver lenne az AI szerint, úgy képzelné el a Nokia 3210 Prót, mint egy menekülési utat a manapság zsúfolt okostelefonos világból. Egy Androidra épülő, minimalista Nokia OS használná a hardvert, limitált előretelepített alapalkalmazásokkal: Telefon, Üzenetek, WhatsApp/Signal, Google Maps, Spotify, kamera, banki appok, Wallet. Arra nem tért ki, hogy alkalmazásbolt elérhető lenne-e, de mivel 2026-ot írunk, bízunk benne, hogy igen. Természetesen a Snake is ott lenne a telefonon, gyárilag,
Valószínűleg mindannyian ugyanarra gondolunk a koncepcióképek láttán: hát...
Vannak dolgok, amiket jobb nem bolygatni. Egy időben a HMD Global próbálozott felülni a nosztalgiavonatra, 2016 és 2024 között Nokia márkajelzéssel dobtak piacra okostelefonokat és feature phone-okat (magyarul butatelefonokat), de a márka régi nagy hírét már meg sem tudták közelíteni. Remélem, megbocsátanak a vállalat képviselői, ha azt írom: nincs ezzel baj. A Nokia egy adott korszak slágere volt, valószínűleg mindannyiunkban élénken él, hogy milyen volt az élet 1999-ben, amikor a Nokia 3210 megjelent és milyen 2007-ben, amikor az első iPhone. Hogy mi a következő mérföldkő, az jó kérdés. A lényeg, hogy a képek láttán mindannyian azt mondanánk, hogy inkább az eredeti Nokia 3210-est használnánk mondjuk egy napig, mint a 2026-os változatát. Pláne, hogy az AI által elképzelt telefon egy alternatíva, nem pedig vérbeli zászlóshajó, mint amilyen a Nokia 3210 volt - még ha akkoriban ezt a kifejezést talán nem is használtuk a csúcskategóriára. Jó dolog eljátszadozni a mesterséges intelligenciával, de a tanulság az, hogy a Nokia 3210-et nem kell elképzelnünk 2026-ban, hiszen a DNS-e minden mai csúcstelefonban ott van, ahogy a későbbi csúcstelefonok nyomai is.
Fotógalériánk a Nokia legendás éveiről és termékeiről:
Végezetül egy kicsomagolós videó a Nokia 3210-esről, kellemes nosztalgiázást!