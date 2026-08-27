40 napot bír egy feltöltéssel és powerbank is egyben a Nokia új telefonja

A HMD az új Nokia 300 Charge modellel új utat mutat az úgynevezett "butatelefonoknak": egy ilyen készülék akár az okostelefonunk hasznos kiegészítője is lehet: szükség esetén hordozható powerbankként is használható. Akár tölthetné azt a Nokia 3210-et is, amelyet nemrég 2026-os környezetben helyeztünk el, a modern kor elvárásai szerinti hardverrel. Na, de vissza a valóságba!

Nokia 300 Charge - forrás: HMD

Nokia 300 Charge - lemeríthetetlen

Első pillantásra a 300 Charge egy tipikus, régimódi Nokia nyomógombos telefonnak tűnik, de a megszokottnál vaskosabb. Ennek oka a 3700 mAh-s akkumulátor, amely a gyártó szerint akár 37 óra beszélgetési időt és 40 nap készenléti időt biztosíthat. A telep a HMD állítása szerint a valaha volt legnagyobb kapacitású akkumulátor, amit Nokia nyomógombos telefonba szereltek. A készenléti időt a HMD Dual SIM használata mellett, valós hálózati körülmények között végzett külső teszteléssel mérte. A tényleges üzemidő természetesen függ a beállításoktól és a hálózattól.

Az igazán érdekes funkció azonban a „powerbank mód”. Ezt bekapcsolva a telefon vezetékes, fordított töltéssel akár 10 wattos teljesítménnyel tölthet más eszközöket.

Ehhez egy 4 az 1-ben kábel is jár, Micro USB-, USB-C- és USB-A-adapterekkel.

A powerbank funkció nemcsak telefonokhoz használható. A HMD külön kiemeli, hogy fülhallgatók és más audioeszközök, valamint USB-s kiegészítők, például ventilátorok és lámpák is tölthetők róla.

A 3700 mAh-s kapacitás miatt a 300 Charge valószínűleg nem helyettesít egy komolyabb powerbankot, különösen akkor, ha utazás közben több eszközt is tölteni kell. Vészhelyzeti tartalék energiaforrásként azonban kifejezetten hasznos lehet. Ahogy a nagy fényerejű beépített LED-es zseblámpa is.

Egyébként a 300 Charge meglehetősen egyszerű mobiltelefon. Unisoc SC6531E lapkakészletet használ, és a leírás szerint 4 GB RAM-mal, valamint 4 GB belső tárhellyel rendelkezik. A QVGA kamera nem ígér különösebben jó fényképeket, a 2,4 hüvelykes kijelző pedig természetesen erősen korlátozza, mire használható a készülék.