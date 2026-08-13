Új korszak a viselhető kütyüknél: az okosóra ehhez a gyűrűhöz képest csak egy játékszer

A piacon lévő viselhető eszközök többségével ellentétben ez az okosgyűrű nem csupán a pulzust, a mozgást vagy a bőr hőmérsékletét rögzíti. Az izzadság összetételének elemzése révén kulcsfontosságú információkat gyűjt a szervezetünkben zajló biokémiai folyamatokról is.

A biomarkereket mérő okosgyűrű belsejében apró áramköri lap és a működéshez szükséges elektronikai alkatrészek kaptak helyet

Fotó: David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering

Egyszerre több biomarkert is mérhet az okosgyűrű

A prototípus jelenleg legfeljebb négy biomarker egyidejű nyomon követésére alkalmas.

Cserélhető érzékelői segítségével

a glükóz,

a ketonok (ketontestek),

a C-vitamin,

a húgysav,

a laktát,

sőt, még az alkohol jelenléte is kimutatható.

Míg a kereskedelmi forgalomban kapható okosgyűrűk többsége elsősorban biofizikai adatokat szolgáltat, addig az új eszköz molekuláris információkat is rögzít. Ennek köszönhetően sokkal átfogóbb és részletesebb képet adhat a viselő egészségi állapotáról.

A Nature Communications folyóiratban bemutatott rendszer a fejlesztők szerint az első olyan teljesen integrált okosgyűrű, amelyet kifejezetten mindennapos biokémiai monitorozásra terveztek.

Sportolás nélkül is begyűjti az izzadságot

A mérések elvégzéséhez a felhasználónak egyáltalán nem kell sportolnia vagy szándékosan megizzadnia, hiszen ujjaink nyugalmi állapotban is folyamatosan bocsátanak ki minimális mennyiségű nedvességet.

A gyűrű ezt a folyadékot ozmózis útján gyűjti össze.

Az így összegyűjtött izzadságmolekulákat a gyűrű belsejében lévő elektrokémiai érzékelők vizsgálják, majd a kapott elektronikus jeleket becsült koncentrációértékekké alakítják át.

Mivel az izzadság összetétele, illetve az izzadságból és a vérből kinyert értékek közötti összefüggés egyénenként eltérő lehet, a rendszert minden felhasználó esetében egyedileg kell kalibrálni.

A gyűrű egyik felében található az érzékelősor (a narancssárga csíkok), az izzadság kinyerésére szolgáló egység és a folyadékcsatorna

Fotó: David Baillot/UC San Diego Jacobs School of Engineering

Az anyagcsere változásait is nyomon követheti

Több biomarker egyidejű monitorozásával olyan finom élettani mintázatok is megfigyelhetővé válnak, amelyek egyetlen, elszigetelt mérésből nem derülnének ki. A glükóz és a ketonok szintje például eltérő, mégis szorosan összefüggő képet mutat arról, hogy miként jut energiához és hogyan használja fel azt a szervezetünk.