Új korszak a viselhető kütyüknél: az okosóra ehhez a gyűrűhöz képest csak egy játékszer

A piacon lévő viselhető eszközök többségével ellentétben ez az okosgyűrű nem csupán a pulzust, a mozgást vagy a bőr hőmérsékletét rögzíti. Az izzadság összetételének elemzése révén kulcsfontosságú információkat gyűjt a szervezetünkben zajló biokémiai folyamatokról is.
Egyszerre több biomarkert is mérhet az okosgyűrű
A prototípus jelenleg legfeljebb négy biomarker egyidejű nyomon követésére alkalmas.
Cserélhető érzékelői segítségével
- a glükóz,
- a ketonok (ketontestek),
- a C-vitamin,
- a húgysav,
- a laktát,
- sőt, még az alkohol jelenléte is kimutatható.
Míg a kereskedelmi forgalomban kapható okosgyűrűk többsége elsősorban biofizikai adatokat szolgáltat, addig az új eszköz molekuláris információkat is rögzít. Ennek köszönhetően sokkal átfogóbb és részletesebb képet adhat a viselő egészségi állapotáról.
A Nature Communications folyóiratban bemutatott rendszer a fejlesztők szerint az első olyan teljesen integrált okosgyűrű, amelyet kifejezetten mindennapos biokémiai monitorozásra terveztek.
Sportolás nélkül is begyűjti az izzadságot
A mérések elvégzéséhez a felhasználónak egyáltalán nem kell sportolnia vagy szándékosan megizzadnia, hiszen ujjaink nyugalmi állapotban is folyamatosan bocsátanak ki minimális mennyiségű nedvességet.
A gyűrű ezt a folyadékot ozmózis útján gyűjti össze.
Az így összegyűjtött izzadságmolekulákat a gyűrű belsejében lévő elektrokémiai érzékelők vizsgálják, majd a kapott elektronikus jeleket becsült koncentrációértékekké alakítják át.
Mivel az izzadság összetétele, illetve az izzadságból és a vérből kinyert értékek közötti összefüggés egyénenként eltérő lehet, a rendszert minden felhasználó esetében egyedileg kell kalibrálni.
Az anyagcsere változásait is nyomon követheti
Több biomarker egyidejű monitorozásával olyan finom élettani mintázatok is megfigyelhetővé válnak, amelyek egyetlen, elszigetelt mérésből nem derülnének ki. A glükóz és a ketonok szintje például eltérő, mégis szorosan összefüggő képet mutat arról, hogy miként jut energiához és hogyan használja fel azt a szervezetünk.
A folyamatos mérésnek köszönhetően nyomon követhető, hogyan változnak ezek az értékek étkezés után, koplalás idején, testmozgás közben vagy éppen különböző gyógyszerek hatására.
A kutatók úgy vélik, hogy a glükóz- és a ketonszint egyidejű, valós idejű követése akár a cukorbetegség kezelésében – például a megfelelő inzulinadag meghatározásában – is komoly segítséget nyújthat.
Az egészséges önkéntesek és 1-es típusú cukorbetegséggel élők bevonásával végzett vizsgálatok során a gyűrű glükózmérési eredményei szorosan korreláltak a kereskedelmi forgalomban kapható folyamatos glükózmonitorok (CGM) adataival. Ugyanígy, a ketonszint mért értékei is nagymértékben megegyeztek a hagyományos, vérből mérő eszközök eredményeivel.
A teljes rendszer elfér a gyűrűben
Lenyűgöző, hogy az eszköz működéséhez nincs szükség semmilyen külön tapaszra vagy külső leolvasóra; a teljes érzékelőrendszert magában foglalja.
- A gyűrű egyik felében kapott helyet maga az izzadsággyűjtő rendszer, a folyadékcsatorna és az érzékelők sokasága,
- míg a másik rész az akkumulátort és az apró áramköri lapot rejti.
A rögzített mérési eredményeket a rendszer vezeték nélkül továbbítja egy okostelefonos alkalmazásnak, ahol a felhasználók hosszabb időtávon is kényelmesen visszakövethetik a biomarkerek változásait.
A beépített, rugalmas és újratölthető cink-ezüst-oxid akkumulátor egyetlen feltöltéssel akár 12 órán keresztül képes működtetni a prototípust. Ami a méreteket illeti: az áramköri lap kisebb, mint egy amerikai negyeddolláros (25 centes) érme, a gyűrű külső burkolata pedig 3D-nyomtatással készült polimerből áll.
A benne található puha, úgynevezett ozmotikus hidrogél olyan nyomáskülönbséget hoz létre, amely a bőrön keresztül egy keskeny folyadékcsatornába irányítja az izzadságot – mindezt teljesen fájdalommentesen, hasonlóan ahhoz, ahogyan a víz a talajból a növények leveleibe jut.