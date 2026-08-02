Az okosórák észlelik a test szokásos működési mintáitól való eltéréseket

Manapság már rengeteg okosóra és egyéb viselhető okoseszköz létezik. Az egyik közös pontja ezeknek, hogy az adott gyártó mindig komplex egészségügyi funkciókat ígér, sőt, létezik már olyan okosóra, amelynek a beépített vérnyomásmérője klinikailag validált méréseket biztosít. Emellett viszont a hivatalosan nem orvosi eszközként forgalmazott okosórák is komoly segítséget nyújhatnak az egészségmegőrzésben, ha felelősségteljesen használjuk őket. A viselhető eszközök legnagyobb erőssége, hogy észlelik a test szokásos működési mintáitól való eltéréseket. Ezek a rendellenességek arra utalhatnak, hogy valamit érdemes orvosoddal alaposabban kivizsgálni. Utóbbi viszont nem hagyható el.

Az okosórák hasznos társak az egészségünk megőrzésében, de az orvost nem helyettesítik - Fotó: 123RF

Az okosórák nem orvosok, de ebben már bizonyítottak

Az egyik terület, ahol már bizonyítottak az okosórák, a pitvarfibrilláció (AFib) felismerése, amely egy szívritmuszavar, és a stroke fokozott kockázatával jár. Egy Apple Watch-ra vonatkozó tanulmányban, kiderült, hogy a készülék szabálytalan pulzusra vonatkozó riasztásai az esetek 84 százalékában valóban pitvarfibrillációt jeleztek. Ez egy olyan okosóra-funkció, amit sok orvos klinikailag hasznosnak tart.

A pitvarfibrillációnak egyértelmű fiziológiai jellemzője van, amelyet egy fogyasztói viselhető eszköz viszonylag egyszerűen felismerhet.

A mai eszközök elég jól észlelik a problémákat. Azonban nem túl jók abban, hogy pontosan megmondják, mik is azok, vagy mi okozta őket. Éppen ezért érdemes kevésbé az egyes mérési eredményekre, hanem inkább az általánosabb tendenciákra figyelni. Jóval azelőtt, hogy észrevennénk például az influenza vagy a COVID-19 tüneteit, a test már változásokon megy keresztül. Külön-külön véve a bőrhőmérséklet, a nyugalmi pulzusszám vagy a légzési minták változásai nem feltétlenül jelentenek sokat. De ha ezeket összevetjük és összehasonlítjuk az alapértékekkel, arra utalhatnak, hogy valami betegség kezd kialakulni. De ha az óránk teszi meg ezt helyettünk, és szól, hogy irány az orvos, az is egy megfelelő irány a viselhető eszközök fejlődésében.