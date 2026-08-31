Kiderült, mi az igazi értelme az okosóráknak, és ez megmentheti az életünket

Annak kapcsán, hogy a Huawei és a Thryve új európai egészségügyi platformot jelentett be, amelynek akár magyarok is a részesei lehetnek, kerekasztal-beszélgetést tartottak az okosórák által begyűjtött egészségügyi információk hasznosságáról. Öt szakértő beszélgetett a müncheni eseményen, ahová Magyarországról egyedüli médiumként az Origo kapott meghívást. A Huawei és a Thryve szakembere mellett három neves professzor is részt vett a beszélgetésen, a közös üzenet pedig meglepően egyértelmű volt: az okosórák legnagyobb előnye nem feltétlenül az újabb és újabb mérőszámokban rejlik, hanem abban, hogy hosszú időn keresztül, természetes élethelyzetekben követhetik az ember állapotának változását.
Linda Soikkeli, a Huawei szakértője: a pontossághoz nem elég a jó szenzor
A Huawei helsinki Egészség- és Sportlaboratóriumának vezető klinikai kutatási szakértője szerint a csukló különösen nehéz mérési helyszín: a mozgás, a bőr sajátosságai, a hőmérséklet és más tényezők folyamatosan zavarják a jelet.
A megoldás szerinte nem egyetlen jobb szenzor, hanem több szenzor, algoritmus, mérnöki és klinikai szakértelem, valamint a felhasználói igények összekapcsolása.
Vérnyomásnál még az is számít, hogy a felhasználó fekszik, ül vagy áll, illetve hogy a kar és a csukló a szív magasságában van-e. Soikkeli arról is beszélt, hogy George Stergiou magasvérnyomás-specialista szakmai visszajelzése nyomán a Huawei egyik helsinki klinikai vizsgálatában elsősorban a szisztolés vérnyomásra összpontosítottak, mivel ezt tartották klinikai szempontból relevánsabb elsődleges vizsgálati mutatónak.
Érdekes közjáték volt a beszélgetés során, amikor Soikkeli vérnyomásmérős Huawei-órája a 24 órás vérnyomásmérés protokollja szerint jelzett, hogy ideje mérni, a szakember pedig nem zavartatta magát, és felvette az ilyenkor szokásos karpozíciót. Azt nem tudtam 100 százalékosan megállapítani, hogy a Huawei Watch D2-t vagy ennek az idén érkező utódját viselte-e, de ha tippelnem kellene, az utóbbit, a Huawei Watch D3-at, amelyről a vállalat YouTube-odalán már kint van egy rövid beharangozó.
George Stergiou magasvérnyomás-specialista: az ingadozás nem zaj, hanem információ
Az Athéni Egyetem Hipertónia Központjának igazgatója, a Nemzetközi Hipertónia Társaság elnöke különösen kritikusan beszélt a kizárólag rendelőben végzett vérnyomásmérésről. Saját kutatóközpontjának tapasztalataira hivatkozva azt mondta, hogy még erősen szabványosított körülmények között is jelentős lehet a félrevezető eredmények aránya, többek között a fehérköpeny-hatás miatt (vagyis amikor klinikai körülmények miatt érzett izgalom befolyásolja a vérnyomást). Az otthoni mérés fontos, de az is mesterséges körülmények között történik. A hagyományos eszközökkel végzett 72 órás vérnyomásmérést elavultnak érzi, amely nagyon kényelmetlen.
Stergiou professzor egyik legerősebb mondata az volt, hogy
a vérnyomás változékonyságát sokáig zajként kezelték, miközben valójában további információt hordozhat.
Szerinte a orvoslás hagyományosan pillanatfelvételekre épül: a vérnyomást vagy a vércukrot egy adott helyen és időben mérik, majd ebből próbáltak következtetni a beteg állapotára. A valódi lehetőség szerinte az lenne a vérnyomás kapcsán, ha látnánk, mi történik munka, stressz vagy alvás közben. A hipertóniaszakértő ezzel a viselhető okoseszközök jelentőségét emelte ki.
Bartłomiej Guzik kardiológus: a trend fontosabb lehet, mint az egyszeri érték
A Lengyel Kardiológiai Társaság elnöke több olyan paramétert sorolt fel, amelyek hosszú távú követése hasznos lehet: ilyen
- az edzés utáni pulzus normalizálódása,
- a szívverések közötti idő változékonysága (szívfrekvencia-variabilitás),
- a terhelés közben mért vérnyomás
- és a szervezet maximális oxigénfelvevő képességét jelző VO2 max.
Utóbbinál külön kiemelte, hogy nem feltétlenül maga az egyszeri érték a legérdekesebb, hanem annak trendje. Ha valaki rendszeresen edz, a VO2 max mégis tartósan csökken, azt Guzik olyan jelnek nevezte, amely miatt érdemes orvoshoz fordulni.
A jövőben szerinte egy viselhető eszköz több szakterület alapvető mutatóit is figyelheti egyszerre, és segíthet eldönteni, mikor van szükség további kivizsgálásra.
Ramin Khatami alvásszakértő: A pillanatfelvételtől a viselkedésorvoslásig
Az Európai Narkolepszia Hálózat társalapítója, a Zürichi Egyetemi Kórház Alvásgyógyászati Osztályának igazgatója szerint az alváslabor klasszikus problémája ugyanaz, mint a rendelői vérnyomásmérésé: egyetlen éjszakából próbál következtetni egy folyamatosan változó folyamatra. Az alvás azonban minden éjjel más. A viselhető eszközök ezért adhatnak hosszú távú, természetes környezetben gyűjtött adatsort. Khatami ezt úgy foglalta össze, hogy
a pillanatfelvétel-alapú orvoslástól a hosszú távú, majd a viselkedésre épülő orvoslás felé haladhatunk.
A technológiának asszisztensként és partnerként kellene működnie: megmutatni a saját szokásokat és azok következményeit, majd kis, teljesíthető változtatásokkal segíteni.
Friedrich Lämmel, a Thryve vezetője: Az okosórák által begyűjtött hosszú adatsor a kutatóknak is aranyat érhet
A Thryve berlini egészségügyi technológiai startup vezetője a kutatás oldaláról közelítette meg a kérdést. A viselhető eszközökből kinyert hosszabb időszakra vonatkozó és nem pillanatnyi adatok szerinte egészen új típusú vizsgálatokat tehetnek lehetővé.
Ha valakinél ma diagnosztizálnak egy betegséget, és korábban éveken át viselt okosórát, a kutatók megfelelő engedélyek mellett visszanézhetnék, látszott-e valamilyen korai változás a diagnózis előtt.
Hiszen a viselhető okoseszközök ebben a legjobbak jelenleg: észlelik a test szokásos működési mintáitól való eltéréseket. Lämmel szerint ehhez jogi, társadalmi és technológiai szempontból egyaránt most épülnek az alapok. A Terve Researchhez hasonló platformok ezt próbálják megvalósítani.
A korlátlan adatmennyiség önmagában nem segítség
A beszélgetés végén Stergiou egy gyakorlati problémára hívta fel a figyelmet:
az egészségügy nem bír el korlátlan mennyiségű új adatot.
Szerinte nem elég jó eszközöket készíteni, a rendszernek a háttérben fel is kell dolgoznia az információt, és rövid, egyértelmű, időtakarékos jelentést kell adnia az egészségügyi szakembernek. Ez talán a teljes kerekasztal legfontosabb közös tanulsága. A jövő okosórája nem attól lesz orvosilag hasznosabb, hogy még egy új mérőszám jelenik meg a menüjében, hanem attól, hogy hosszú időn át követi az embert, és a rengeteg adatból képes valóban fontos változásokat kiemelni.