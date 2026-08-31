Kiderült, mi az igazi értelme az okosóráknak, és ez megmentheti az életünket

Annak kapcsán, hogy a Huawei és a Thryve új európai egészségügyi platformot jelentett be, amelynek akár magyarok is a részesei lehetnek, kerekasztal-beszélgetést tartottak az okosórák által begyűjtött egészségügyi információk hasznosságáról. Öt szakértő beszélgetett a müncheni eseményen, ahová Magyarországról egyedüli médiumként az Origo kapott meghívást. A Huawei és a Thryve szakembere mellett három neves professzor is részt vett a beszélgetésen, a közös üzenet pedig meglepően egyértelmű volt: az okosórák legnagyobb előnye nem feltétlenül az újabb és újabb mérőszámokban rejlik, hanem abban, hogy hosszú időn keresztül, természetes élethelyzetekben követhetik az ember állapotának változását.

Mit érhetnek valójában az okosórák által összegyűjtött, hosszú távú egészségügyi adatok? Balról jobbra: James Warren, a Huawei nemzetközi médiaigazgatója, európai stratégiai kommunikációs vezetője, a beszélgetés moderátora, Bartłomiej Guzik, a Lengyel Kardiológia Társaság elnöke, George Stergiou, az Athéni Egyetem Hipertónia Központjának igazgatója, a Nemzetközi Hipertónia Társaság elnöke, Linda Soikkeli, a Huawei helsinki Egészség- és Sportlaboratóriumának vezető klinikai kutatási szakértője, Ramin Khatami, az Európai Narkolepszia Hálózat társalapítója, a Zürichi Egyetemi Kórház Alvásgyógyászati Osztályának igazgatója, Friedrich Lämmel, a Thryve vezérigazgatója - Fotó: Szász Tamás - Origo

Linda Soikkeli, a Huawei szakértője: a pontossághoz nem elég a jó szenzor

A Huawei helsinki Egészség- és Sportlaboratóriumának vezető klinikai kutatási szakértője szerint a csukló különösen nehéz mérési helyszín: a mozgás, a bőr sajátosságai, a hőmérséklet és más tényezők folyamatosan zavarják a jelet.

A megoldás szerinte nem egyetlen jobb szenzor, hanem több szenzor, algoritmus, mérnöki és klinikai szakértelem, valamint a felhasználói igények összekapcsolása.

Vérnyomásnál még az is számít, hogy a felhasználó fekszik, ül vagy áll, illetve hogy a kar és a csukló a szív magasságában van-e. Soikkeli arról is beszélt, hogy George Stergiou magasvérnyomás-specialista szakmai visszajelzése nyomán a Huawei egyik helsinki klinikai vizsgálatában elsősorban a szisztolés vérnyomásra összpontosítottak, mivel ezt tartották klinikai szempontból relevánsabb elsődleges vizsgálati mutatónak.

Érdekes közjáték volt a beszélgetés során, amikor Soikkeli vérnyomásmérős Huawei-órája a 24 órás vérnyomásmérés protokollja szerint jelzett, hogy ideje mérni, a szakember pedig nem zavartatta magát, és felvette az ilyenkor szokásos karpozíciót. Azt nem tudtam 100 százalékosan megállapítani, hogy a Huawei Watch D2-t vagy ennek az idén érkező utódját viselte-e, de ha tippelnem kellene, az utóbbit, a Huawei Watch D3-at, amelyről a vállalat YouTube-odalán már kint van egy rövid beharangozó.