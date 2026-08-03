Okosszemüveg-detektor került a legnépszerűbb alkalmazások közé

Az amerikai App Store fizetős alkalmazásainak toplistáján egészen a harmadik helyig tört előre egy alkalmazás, amely arra figyelmezteti a felhasználókat, ha a közelükben okosszemüveg lehet. Az AntiZuck Smart Glasses Scanner nevű app neve nem sok kétséget hagy afelől, hogy a fejlesztő mit gondol a Meta kamerával felszerelt okosszemüvegeiről. (Ha nem mindenkinek esne le rögtön, Mark Zuckerberg a Meta vezérigazgatója.)

Az okosszemüvegek kamerafunkciói miatt óriási a pánik - Fotó: Shutterstock

Az AntiZuck Smart Glasses Scanner ára 2,99 dollár (a magyar App Store-ban 1490 forint), és az okosszemüvegek Bluetooth-jeleit keresi. Felismeri a Meta Ray-Ban, a Snap Spectacles, az Amazon Echo Frames és a RayNeo szemüvegeket, majd riasztást küld, ha úgy véli, hogy valamelyik a közelben van. Tehát ha például Pócs János országgyűlési képviselő megint felvenné az okoszemüvegét a Parlamentben, jelezne az app a közelében, ha esetleg valamelyik kollégája letöltötte. A fejlesztő jó érzékkel töltötte fel az alkalmazást, ugyanis akkora cirkusz van Amerikában az okoszemüvegek miatt, hogy az Apple például inkább egy évvel később dobja piacra, hogy mindenki által megnyugtató megoldást találjon az adatvédelmi aggodalmakra. A Samsung nem vár addig, de a dél-koreai gyártó is jelezte, hogy komolyan veszi a kérdést.

Pócs János okosszemüvegét is érzékeli a AntiZuck Smart Glasses Scanner - vajon lesz olyan képviselő, aki letölti az appot? - Fotó: Ladóczki Balázs

Hogyan működik az okosszemüveg-detektor?

Az AntiZuck a felismert eszközöket egy radarhoz hasonló képernyőn jeleníti meg, a hozzávetőleges távolságbecsléssel és a megbízhatósági értékeléssel együtt.

Emlékszik az ismétlődő észlelésekre,

helyi értesítéseket küld,

és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ismerős eszközöket megjelöljék, hogy azok miatt ne kapjanak új riasztásokat.

Az alkalmazás nem tudja megkülönböztetni, hogy valaki felvételt vagy fényképet készít-e, csak a Bluetooth-jeleket észleli olyan műveletek során, mint a bekapcsolás, a párosítás vagy a töltőtok kinyitása.

Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója - Fotó: Maya Anwar/Bloomberg/Getty Images

Más Meta-hardverek, például a Quest-headsetek is kiválthatnak észlelést a Digital Trends beszámolója szerint. Az okosszemüvegek eltűnhetnek a szkennertől, amint abbahagyják az aktív Bluetooth-jelzés küldését, így egy riasztás nem bizonyíték arra, hogy valaki a közelben titokban filmez. Így kérdés, hogy mit ér el az alkalmazás azon kívül, hogy esetleg veszekedéseknek adhat alapot...