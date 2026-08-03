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okosszemüveg

Okosszemüveg-detektor került a legnépszerűbb alkalmazások közé

28 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Óriási a cirkusz Amerikában a divatba kerülő, viselhető okoseszköz-típus miatt. Ezt használta ki egy fejlesztő, akinek az iPhone-os alkalmazása szól, ha a közelünkben okosszemüveg lehet.
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okosszemüvegApp Storemagánélethez való jogadatvédelem

Az amerikai App Store fizetős alkalmazásainak toplistáján egészen a harmadik helyig tört előre egy alkalmazás, amely arra figyelmezteti a felhasználókat, ha a közelükben okosszemüveg lehet. Az AntiZuck Smart Glasses Scanner nevű app neve nem sok kétséget hagy afelől, hogy a fejlesztő mit gondol a Meta kamerával felszerelt okosszemüvegeiről. (Ha nem mindenkinek esne le rögtön, Mark Zuckerberg a Meta vezérigazgatója.)

okosszemüveg
Az okosszemüvegek kamerafunkciói miatt óriási a pánik - Fotó: Shutterstock

Az AntiZuck Smart Glasses Scanner ára 2,99 dollár (a magyar App Store-ban 1490 forint), és az okosszemüvegek Bluetooth-jeleit keresi. Felismeri a Meta Ray-Ban, a Snap Spectacles, az Amazon Echo Frames és a RayNeo szemüvegeket, majd riasztást küld, ha úgy véli, hogy valamelyik a közelben van. Tehát ha például Pócs János országgyűlési képviselő megint felvenné az okoszemüvegét a Parlamentben, jelezne az app a közelében, ha esetleg valamelyik kollégája letöltötte. A fejlesztő jó érzékkel töltötte fel az alkalmazást, ugyanis akkora cirkusz van Amerikában az okoszemüvegek miatt, hogy az Apple például inkább egy évvel később dobja piacra, hogy mindenki által megnyugtató megoldást találjon az adatvédelmi aggodalmakra. A Samsung nem vár addig, de a dél-koreai gyártó is jelezte, hogy komolyan veszi a kérdést. 

Pócs János okosszemüvegét is érzékeli a AntiZuck Smart Glasses Scanner - vajon lesz olyan képviselő, aki letölti az appot?
Pócs János okosszemüvegét is érzékeli a AntiZuck Smart Glasses Scanner - vajon lesz olyan képviselő, aki letölti az appot? - Fotó: Ladóczki Balázs

Hogyan működik az okosszemüveg-detektor?

Az AntiZuck a felismert eszközöket egy radarhoz hasonló képernyőn jeleníti meg, a hozzávetőleges távolságbecsléssel és a megbízhatósági értékeléssel együtt. 

  • Emlékszik az ismétlődő észlelésekre, 
  • helyi értesítéseket küld, 
  • és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az ismerős eszközöket megjelöljék, hogy azok miatt ne kapjanak új riasztásokat.
    Az alkalmazás nem tudja megkülönböztetni, hogy valaki felvételt vagy fényképet készít-e, csak a Bluetooth-jeleket észleli olyan műveletek során, mint a bekapcsolás, a párosítás vagy a töltőtok kinyitása. 
Mark Zuckerberg, chief executive officer of Meta Platforms Inc., wears a pair of Meta Ray-Ban Display AI glasses during the Meta Connect event in Menlo Park, California, US, on Wednesday, Sept. 17, 2025. Meta Platforms, seeking to turn its burgeoning smart glasses into a must-have product unveiled its first version with a built-in screen. Photographer: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images
Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója - Fotó: Maya Anwar/Bloomberg/Getty Images

Más Meta-hardverek, például a Quest-headsetek is kiválthatnak észlelést a Digital Trends beszámolója szerint. Az okosszemüvegek eltűnhetnek a szkennertől, amint abbahagyják az aktív Bluetooth-jelzés küldését, így egy riasztás nem bizonyíték arra, hogy valaki a közelben titokban filmez. Így kérdés, hogy mit ér el az alkalmazás azon kívül, hogy esetleg veszekedéseknek adhat alapot...

Félnek a kameráktól

Egy friss BBC-riport szerint egyes fiatal felnőttek egyre óvatosabbak a kamerákkal szemben, amikor éjszaka szórakozni mennek. Az okosszemüvegek tovább nehezítik a helyzetet, mivel könnyen összetéveszthetők egy átlagos szemüveggel, így az érintett személyek tudnak róla, ha éppen filmezik őket, ami azért furcsa, mert 

egy led világít, ha videóznak a szemüvegekkel.

Egy YouGov-felmérés megállapította, hogy az amerikaiak 54%-a elfogadhatatlannak tartja, ha idegeneket a nyilvánosság előtt a beleegyezésük nélkül filmeznek és utána ezt megosztják. 

PRODUCTION - 24 June 2026, Baden-Württemberg, Stuttgart: Smart glasses from Oakley Meta and Ray-Ban Meta are sitting on a table in an eyewear store. Because these glasses allow users to take photos and videos, some outdoor and indoor swimming pools are considering banning them. Photo: Christoph Schmidt/dpa (Photo by Christoph Schmidt / dpa Picture-Alliance via AFP)
Okosszemüvegek - Fotó: CHRISTOPH SCHMIDT / DPA/AFP

Emiatt dönthetett az Apple amellett, hogy a várttal ellentétben idén nem dobják piacra a saját eszközüket. Állítólag fontolóra vették a kamera teljes elhagyását is, hogy még a gyanú árnyéka se vetüljön rájuk, hogy bűncselekményre használják az okoszemüvegüket, még egy ilyen prototípust is kifejlesztettek bennfentesek szerint. A kamera elhagyása egyébként azért nem valószínű, mert a gyártók ezt tartják az eszköz egyik fő funkciójának: családi, baráti összejövetelek, nyaralások, közös élmények megörökítését.

 

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