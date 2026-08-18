5 funkció, amelyet hiányolunk az okostelefonokból 2026-ban

Az okostelefonok kétségtelenül rengeteget fejlődtek az elmúlt évtizedben: erősebb lapkakészleteket, hosszabb szoftveres támogatást és jobb üzemidőt kaptunk. Az általános fejlődés azonban nem jelenti azt, hogy közben ne tűnt volna el néhány értékes funkció. És itt nem pusztán a nosztalgiáról van szó: több olyan megoldás is kikopott az okostelefonokból, amelyeknek gyakorlati haszna volt a mindennapokban, és kifejezetten hiányoznak, vagyis még értékesebbé válnának a jelenben kapható készülékek velük.

Az okostelefonok folyamatodan fejlősnek, de olykor hasznos funkciók is eltűnnek róluk, amelyeket érdemes lenne visszahozni - Fotó: Shutterstock

Öt funkció, amelyek eltűntek az okostelefonokból, és ideje lenne visszahozni őket

fejhallgató-csatlakozó

2026-ban már szinte minden eszköz – még az autók is – rendelkeznek Bluetooth-kapcsolattal, de ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen feleslegessé vált volna a telefonok 3,5 milliméteres fejhallgató-csatlakozója (a jack csatlakozó). A régebbi hifirendszerek és autók továbbra is AUX-bemenetet használnak, és jól jöhet a lehetőség, hogy mindenféle probléma nélkül, vezetékkel is csatlakozhassunk hozzájuk. A fejhallgató-csatlakozó emellett lehetőséget adott a gyártóknak arra is, hogy kiváló minőségű digitális-analóg átalakítót, azaz DAC-ot építsenek a telefonokba.

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De nem csak az analóg hangátvitel miatt lenne hasznos a fejhallgató-csatlakozó 2026-ban. Nem mindenki akar vezeték nélküli fejhallgatót vagy fülhallgatót magával hordani. Folyamatosan figyelni kell, melyik van eléggé feltöltve ahhoz, hogy magunkkal vigyük, ráadásul mindig fennáll a veszélye annak is, hogy elveszítjük őket. Ebből már trend lett, erről itt írtunk. Persze az adapterek is megoldást jelentenek, de azért ez mégiscsak egy plusz nyűg a mindennapokban.

cserélhető akkumulátor

A levehető hátlapnak és a cserélhető akkumulátornak előnyei és hátrányai egyaránt vannak, hiszen péládul ezekért cserébe valamennyit fel kell áldozni a vízállóságból - bár utóbbi a mai napig érdekes kérdéseket vet fel. Ráadásul az akkumulátorok kapacitása is nőtt, a lapkakészletek pedig hatékonyabbá váltak, így ma már nem merülnek le a telefonok olyan nagyon gyorsan és váratlanul. Ha viszont valaki évekig használja ugyanazt a telefont, az akkumulátor rengeteg töltési cikluson megy keresztül, a kapacitása pedig csökken. Remek lenne ilyenkor egyszerűen új akkumulátorra cserélni a régit, és tovább használni a készüléket anélkül, hogy folyton a konnektor közelében kellene maradni, hisz még mindig nem mindenki akarja pikk-pakk lecserélni a meglévő telefonját. A listán szereplő néhány más funkcióval ellentétben erre van is némi esély. Az Európai Unió az utóbbi időben szigorúbb követelményeket vezetett be, amelyekhez még az Apple-nek is alkalmazkodnia kell. Lehet, hogy már nem térnek vissza azok az idők, amikor három tartalék akkumulátor lapult a zsebünkben, de a jelenleginél könnyebben cserélhető telepekkel szerelt telefonok ismét elterjedhetnek.

szélesebb / változatosabb képarányú kijelzők

Manapság meglehetősen hasonló képarányt követnek a gyártók, akár a hagyományos, akár a hajlítható telefonokat nézzük. Az új Samsung Galaxy Z Fold8 most felkavarta az állóvizet ebben a témában, így egyre több gyártó kínálatában jelenhetnek majd meg például szélesebb kijelzős telefonok.