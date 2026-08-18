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okostelefon

5 funkció, amelyet hiányolunk az okostelefonokból 2026-ban

59 perce
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Olyan technikai megoldások is eltűntek az elmúlt években, amelyekre szükség lenne. Az okostelefonok fejlődése megállíthatatlan, de ezekkel még értékesebbek lennének ezek az eszközök.
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okostelefonfejhallgatóujjlenyomat-olvasófülhallgatófunkcióakkumulátor

Az okostelefonok kétségtelenül rengeteget fejlődtek az elmúlt évtizedben: erősebb lapkakészleteket, hosszabb szoftveres támogatást és jobb üzemidőt kaptunk. Az általános fejlődés azonban nem jelenti azt, hogy közben ne tűnt volna el néhány értékes funkció. És itt nem pusztán a nosztalgiáról van szó: több olyan megoldás is kikopott az okostelefonokból, amelyeknek gyakorlati haszna volt a mindennapokban, és kifejezetten hiányoznak, vagyis még értékesebbé válnának a jelenben kapható készülékek velük.

okostelefonok
Az okostelefonok folyamatodan fejlősnek, de olykor hasznos funkciók is eltűnnek róluk, amelyeket érdemes lenne visszahozni - Fotó: Shutterstock

Öt funkció, amelyek eltűntek az okostelefonokból, és ideje lenne visszahozni őket

  • fejhallgató-csatlakozó 

2026-ban már szinte minden eszköz – még az autók is – rendelkeznek Bluetooth-kapcsolattal, de ez azonban nem jelenti azt, hogy teljesen feleslegessé vált volna a telefonok 3,5 milliméteres fejhallgató-csatlakozója (a jack csatlakozó). A régebbi hifirendszerek és autók továbbra is AUX-bemenetet használnak, és jól jöhet a lehetőség, hogy mindenféle probléma nélkül, vezetékkel is csatlakozhassunk hozzájuk. A fejhallgató-csatlakozó emellett lehetőséget adott a gyártóknak arra is, hogy kiváló minőségű digitális-analóg átalakítót, azaz DAC-ot építsenek a telefonokba. 

Headphone Jack Of A White Smartphone Gets Plugged In A White Headset Cable
Fotó: Shutterstock

De nem csak az analóg hangátvitel miatt lenne hasznos a fejhallgató-csatlakozó 2026-ban. Nem mindenki akar vezeték nélküli fejhallgatót vagy fülhallgatót magával hordani. Folyamatosan figyelni kell, melyik van eléggé feltöltve ahhoz, hogy magunkkal vigyük, ráadásul mindig fennáll a veszélye annak is, hogy elveszítjük őket. Ebből már trend lett, erről itt írtunk. Persze az adapterek is megoldást jelentenek, de azért ez mégiscsak egy plusz nyűg a mindennapokban.

  • cserélhető akkumulátor 

A levehető hátlapnak és a cserélhető akkumulátornak előnyei és hátrányai egyaránt vannak, hiszen péládul ezekért cserébe valamennyit fel kell áldozni a vízállóságból - bár utóbbi a mai napig érdekes kérdéseket vet fel. Ráadásul az akkumulátorok kapacitása is nőtt, a lapkakészletek pedig hatékonyabbá váltak, így ma már nem merülnek le a telefonok olyan nagyon gyorsan és váratlanul. Ha viszont valaki évekig használja ugyanazt a telefont, az akkumulátor rengeteg töltési cikluson megy keresztül, a kapacitása pedig csökken. Remek lenne ilyenkor egyszerűen új akkumulátorra cserélni a régit, és tovább használni a készüléket anélkül, hogy folyton a konnektor közelében kellene maradni, hisz még mindig nem mindenki akarja pikk-pakk lecserélni a meglévő telefonját. A listán szereplő néhány más funkcióval ellentétben erre van is némi esély. Az Európai Unió az utóbbi időben szigorúbb követelményeket vezetett be, amelyekhez még az Apple-nek is alkalmazkodnia kell. Lehet, hogy már nem térnek vissza azok az idők, amikor három tartalék akkumulátor lapult a zsebünkben, de a jelenleginél könnyebben cserélhető telepekkel szerelt telefonok ismét elterjedhetnek.

  • szélesebb / változatosabb képarányú kijelzők 

Manapság meglehetősen hasonló képarányt követnek a gyártók, akár a hagyományos, akár a hajlítható telefonokat nézzük. Az új Samsung Galaxy Z Fold8 most felkavarta az állóvizet ebben a témában, így egyre több gyártó kínálatában jelenhetnek majd meg például szélesebb kijelzős telefonok.

Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks
  • microSD-kártyahely 

Szerencsére 2026-ban még mindig találunk microSD-kártyahelyet néhány közép- és alsó kategóriás telefonban, a csúcskészülékekből azonban jórészt eltűnt ez a lehetőség. A nagyobb belső tárhelyért pedig komoly felárat kell fizetni. Jó hír, hogy a legtöbb drágább telefon már alapból 256 GB tárhellyel érkezik, de ha valaki évekig használja ugyanazt a készüléket, idővel ez is megtelhet. Az 512 GB-os és 1 TB-os változatok gyakran rendkívül drágák, így a microSD-kártya ideális megoldást jelenthetne. 

Indonesia - March 20, 2025: Storage Expansion Using a 64GB MicroSD Card in a Device
2026-ban még mindig találunk microSD-kártyahelyet néhány közép- és alsó kategóriás telefonban (illusztráció) Fotó: Shutterstock

Persze a felhőalapú tárhely alternatíva lehet, azonban nem mindenki akarja minden adatát a felhőben tárolni. Ráadásul nem feltétlenül áll mindig rendelkezésre megbízható mobilinternet vagy Wi-Fi, így előfordulhat, hogy éppen akkor nem férünk hozzá a szükséges adatainkhoz, amikor szükségünk lenne rájuk, hívja fel rá a figyelmet az Andoid Authority. A korlátozott mobiladat-keret is problémát jelenthet, a microSD-kártyával pedig az adatforgalmon is spórolhatunk.

  • hátlapi ujjlenyomat-olvasó

Amekkora durranásnak számított a z ujjlenyomatolvasós biometrikus azonosítás a megjelenésekor, annyira lett magától értetődő, sőt, sokszor elfeledett az arcfelismerős megoldások mellett. Mivel a gyártók folyamatosan szűkítik le az előlapi kávát annak érdekében, hogy szinte kizárólag csak egy kijelzőből álljon a telefon, az előlapról már rég el is tűnt ez a lehetőség. 

The hand is holding a black phone and the index finger is touching the fingerprint scanner to unlock the smartphone
Fotó: Shutterstock

Manapság az oldalsó szűk bekapcsológombokon igyekeznek elhelyezni a szenzort, de nekem személy szerint ez kevésbé kényelmes megoldás. Sokkal jobb alternatíva a hátlapon elhelyezett szenzor, ez viszont mostanra lényegében eltűnt. Különösen a Huawei és a Honor modelleken alkalmazták szívesen ezt a megoldást, főleg a 2016–2020 körüli időszakban. de persze több más gyártó is tervezett így telefont. Voltak, akik nem szeretnék, nekem viszont szinte mindig kézre állt. Jó lenne, ha újra elterjedne!

 

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