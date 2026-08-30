Eltűnnek az olcsó androidos telefonok

Az igazán olcsó androidos telefonok korszaka a végéhez közeledhet. Mára egyre kevesebb az olcsó modell, a középkategóriás telefonok ára pedig közelít a prémium szegmenshez. Az IDC piackutató 2026 augusztusi előrejelzése szerint a globális okostelefon-szállítások rekordmértékben, 16,7 százalékkal eshetnek vissza idén. Ez még a májusban várt 13,9 százalékos csökkenésnél is rosszabb kilátásokat jelent.
Vége az olcsó androidos telefonok korszakának
A visszaesés egyik legfontosabb oka a súlyos memóriachip-hiány. A NAND és DRAM komponensek költsége több mint 300 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a chipgyártók egyre
több gyártókapacitást irányítanak a nagyobb hasznot hozó, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok felé.
A telefongyártók ezeket a többletköltségeket már nem tudják teljes egészében magukra vállalni, ezért az okostelefonok átlagos eladási ára 27,6 százalékkal, rekordot jelentő 581 dollárra emelkedhet. Francisco Jeronimo, az IDC elemzője szerint a fogyasztók kezdik megfizetni az AI árát. Az AI-iparág hatalmas memóriaigénye ugyanis ugyanazért a gyártókapacitásért versenyez, amelyre az okostelefonokhoz is szükség van. Jeronimo szerint ennek egyik következménye, hogy
véget ért az olcsó okostelefonok korszaka.
Az Androidot különösen súlyosan érinti a változás
Az IDC szerint az androidos telefonok globális szállítása 24,3 százalékkal csökkenhet 2026-ban.
A legsúlyosabb visszaesés a belépőszinten tapasztalható: a 100 dollárnál olcsóbb készülékek szállítása csak a második negyedévben közel 60 százalékkal zuhant.
Ez különösen nehéz helyzetbe hozza azokat a gyártókat, amelyek kis haszonkulccsal értékesítenek olcsó készülékeket. A megdrágult alkatrészek miatt egyre nehezebb gazdaságosan előállítani ezeket a telefonokat.
Felértékelődnek a csúcstelefonok
Ahogy a középkategóriás telefonok ára egyre közelebb kerül a korábban csúcskategóriásnak számító árszinthez, a prémium modellek relatíve jobb vételnek tűnhetnek. A vásárlók egy része ezért inkább többet költ, hogy
- jobb anyaghasználatot,
- erősebb processzort
- és hosszabb szoftvertámogatást kapjon.
Erre jó példa az Android Authority szerint, hogy a Samsung Galaxy S26 Ultra a második negyedévben a világ legnagyobb darabszámban értékesített okostelefonja lett, ami állítólag első alkalommal sikerült androidos készüléknek.
Eljött a hajlítható okostelefonok (és az Apple) ideje
Az általános piaci visszaeséssel szemben a hajlítható okostelefonok (amelyek kizárólag a prémium árszegmensben léteznek a megjelenésük óta) továbbra is növekedést mutathatnak. Az IDC szerint 2026-ban 12,6 százalékkal, 22,9 millió darabra nőhet a foldable készülékek szállítása.
A szegmens további lendületet kaphat az Apple belépésével. A vállalat már kiküldte meghívóit a szeptember 9-i globális termékbemutatójára, amelyen a régóta pletykált hajlítható iPhone is minden bizonnyal elő fog kerülni immár hivatalosan is.
Az IDC arra számít, hogy az Apple megjelenése jelentősen felpörgeti a hajlítható kategóriát: 2027-ben már 18 százalékkal növekedhet a hajlítható telefonok piaca,
az Apple pedig a szegmens teljes értékének több mint felét szerezheti meg a piackutató szerint.