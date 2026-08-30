Eltűnnek az olcsó androidos telefonok

Az igazán olcsó androidos telefonok korszaka a végéhez közeledhet. Mára egyre kevesebb az olcsó modell, a középkategóriás telefonok ára pedig közelít a prémium szegmenshez. Az IDC piackutató 2026 augusztusi előrejelzése szerint a globális okostelefon-szállítások rekordmértékben, 16,7 százalékkal eshetnek vissza idén. Ez még a májusban várt 13,9 százalékos csökkenésnél is rosszabb kilátásokat jelent.

Az olcsó androidos telefonok hattyúdala (illusztráció) Fotó: Amanz / Unsplash

Vége az olcsó androidos telefonok korszakának

A visszaesés egyik legfontosabb oka a súlyos memóriachip-hiány. A NAND és DRAM komponensek költsége több mint 300 százalékkal nőtt egy év alatt, miközben a chipgyártók egyre

több gyártókapacitást irányítanak a nagyobb hasznot hozó, mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok felé.

A telefongyártók ezeket a többletköltségeket már nem tudják teljes egészében magukra vállalni, ezért az okostelefonok átlagos eladási ára 27,6 százalékkal, rekordot jelentő 581 dollárra emelkedhet. Francisco Jeronimo, az IDC elemzője szerint a fogyasztók kezdik megfizetni az AI árát. Az AI-iparág hatalmas memóriaigénye ugyanis ugyanazért a gyártókapacitásért versenyez, amelyre az okostelefonokhoz is szükség van. Jeronimo szerint ennek egyik következménye, hogy

véget ért az olcsó okostelefonok korszaka.

illusztráció - Fotó: Nicolas Lobos / Unsplash

Az Androidot különösen súlyosan érinti a változás

Az IDC szerint az androidos telefonok globális szállítása 24,3 százalékkal csökkenhet 2026-ban.

A legsúlyosabb visszaesés a belépőszinten tapasztalható: a 100 dollárnál olcsóbb készülékek szállítása csak a második negyedévben közel 60 százalékkal zuhant.

Ez különösen nehéz helyzetbe hozza azokat a gyártókat, amelyek kis haszonkulccsal értékesítenek olcsó készülékeket. A megdrágult alkatrészek miatt egyre nehezebb gazdaságosan előállítani ezeket a telefonokat.

Felértékelődnek a csúcstelefonok

Ahogy a középkategóriás telefonok ára egyre közelebb kerül a korábban csúcskategóriásnak számító árszinthez, a prémium modellek relatíve jobb vételnek tűnhetnek. A vásárlók egy része ezért inkább többet költ, hogy

jobb anyaghasználatot,

erősebb processzort

és hosszabb szoftvertámogatást kapjon.

Erre jó példa az Android Authority szerint, hogy a Samsung Galaxy S26 Ultra a második negyedévben a világ legnagyobb darabszámban értékesített okostelefonja lett, ami állítólag első alkalommal sikerült androidos készüléknek.