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öngyógyító

Öngyógyító üveggel érkezhet a Samsung Galaxy S27 Ultra

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
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A kisebb karcolások maguktól eltűnhetnek. Az öngyógyító üveg nem lenne teljesen újdonság az iparágban, bár nem is nagyon terjedt el, az LG már 11 éve próbálkozott hasonlóval. Aztán inkább kivonultak.
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öngyógyítógorilla glasssamsungCorning

Egy új pletyka szerint a Samsung Galaxy S27 Ultra üvege öngyógyító bevonatot kaphat, amely képes lehet magától eltüntetni a kisebb karcolásokat. Az új üveget állítólag a Samsung és a Corning közösen fejleszti. Az öngyógyító üveghez hasonló megoldást utoljára 2015-ben villantott az azóta a mobil üzletágból teljesen kivonult LG, az LG G Flex 2 nevű telefon hátlapja volt képes valamennyire eltüntetni a karcokat.

A hajlítható kijelzők mután az öngyógyító üveg lehet a Samsung újabb nagy dobása?
A hajlítható kijelzők mután az öngyógyító üveg lehet a Samsung újabb nagy dobása? (illusztráció, a képeken a hajlítható Samsung Galaxy Fold8) - Fotó: Mediaworks

Öngyógyító üveg az új Samsungokon?

A napokban a Schrödinger néven ismert iparági megfigyelő az X-en arról számolt be, hogy a Corning és a Samsung egy „új, öngyógyító felületi bevonaton” dolgozik a Gorilla Armor üveg következő generációjához. A bevonat a hagyományos edzett üvegnél ugyan kevésbé lehet ellenálló a karcolásokkal szemben, ezt azonban ellensúlyozhatja, ha az egészen apró, hajszálvékony karcokat idővel valóban képes saját magától eltüntetni.

A fejlesztésről egyelőre kevés konkrétum ismert. 

  • Nem tudni, mióta dolgozik rajta a két vállalat, 
  • készült-e már működő változat, 
  • és azt sem, milyen néven kerülhet majd piacra. 
samsung galaxy s26 ultra
Samsung Galaxy S26 Ultra - az utód már öngyógyító üveget kap?
Fotó: Samsung

A bejegyzés arra is utal, hogy a Corning a jövőben általánosságbana Gorilla Glass egyik fontos tulajdonságává teheti az öngyógyító képességet, de ezt egyelőre túl korai biztosra venni. Az sem világos, hogy a Samsung a telefon melyik részén alkalmazná az új üveget. A forrás nem állítja egyértelműen, hogy az S27 Ultra kijelzőjét védené, így elképzelhető, hogy az öngyógyító bevonat csak a készülék hátlapjára kerülne. Ahogy ez már előfordult a múltban is.

LG G Flex 2
Fotó: pestoverde / Wikimedia Commons / CC BY-SA 2.0

Bár az önmagukat „megjavító” anyagok futurisztikusnak hangzanak, az ötlet egyáltalán nem új. Az LG G Flex 2 már 2015-ben öngyógyító hátlapot kapott, amely idővel képes volt eltüntetni a kisebb karcolásokat. A kisebb, vékonyabb karcolások, horzsolások kb. 10 másodperc alatt tűntek a hátlap rugalmas poli-gyanta anyaga miatt. A 2013-as előd LG G Flex hátlapja is képes volt erre, de lassabban. A felület erősen vonzotta az ujjlenyomatokat és a port, és nem is terjedt el, de abban lehet bízni az Android Authority szerint, hogy az azóta eltelt több mint tíz évben az ilyen technológiák sokat fejlődhettek.

Korabeli LG G Flex 2 reklám

 

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