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Pókember

Kiborultak a Pókember-rajongók az új mozifilmen a Samsung miatt

40 perce
Olvasási idő: 7 perc
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Sok rajongó szerint túltolták a termékelhelyezést, az egész egy nagy reklám lett. A Samsung új okoseszözei kiemelt szerepet kapnak az új Pókember-filmben.
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PókemberSamsungtermékelhelyezés

A bemutató óta még csak néhány nap telt el, de a Spider-Man: Brand New Day, vagy ahogy a magyar közönség ismerheti, a Pókember: Vadonatúj nap máris hatalmas sikert aratott a mozipénztáraknál. A Sony és a Marvel Studios új filmje sorra dönti a rekordokat. A siker ellenére a Pókembee legújabb filmje kritikákat is kap, például a Samsunggal kötött marketingszerződés miatt. Spoilerezni nem fogunk.

A Samsung Galaxy Z Fold8 Pókember kezében
A Samsung Galaxy Z Fold8 Pókember kezében - Fotó: Samsung / Sony Pictures

Pókember és a Samsung 

A Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra és a Flip8 piacra dobását megelőzően a Samsung márkaegyüttműködési megállapodást kötött a Sony Pictures-szel A vállalat nem habozott kihozni a partnerségből a lehető legtöbbet: a mozifilmet és a szuperhőst minden létező módon a hajlítható okostelefonjainak előzetes bemutatására használta fel, de a Galaxy Watch Ultra2 okosóra is feltűnik a filmben. A korábbi, Tom Holland főszereplésével készült Pókember-filmekben a karakter Sony Xperia telefonokat használt. A Brand New Day-ben azonban elhagyja az Xperiáját egy hajlítható Galaxyért. Az Android Authority arról ír, hogy

 a nézők szerint a telefonok olyan gyakran és olyan nyíltan bukkannak fel a képernyőn, hogy nehéz figyelmen kívül hagyni a reklámelhelyezést.

 A Redditen az Xperia-rajongók sem túl lelkesek a Pókember új, mindennapi használatra szánt telefonját illetően. Az egyik kommentelő odáig megy, hogy a filmet „egy nagy Samsung-reklámnak” nevezi.  Persze, közhely, de a negatív reklám is reklám, ez az együttműködés minden bizonnyal nyereséges a Samsung számára. Ahogy a film egyre több nézőt ér el, úgy a vállalat Galaxy-készülékei is egyre ismertebbek lesznek, az előrendelési adatok pedig alátámasztják a sikert.

A Samsung Galaxy Z Fold8 Ulra és a Samsung Galaxy Watch Ultra2 is feltűnik Fotó: Samsung / Sony Pictures

Dél-Koreában megdőlt egy hétéves rekord

Dél-Koreában, ahol mindegyik Samsung-eszköz sokkal olcsóbb,  az előrendelési időszak során az idei készülékek túlszárnyaltak egy régóta fennálló rekordot hazai piacán. 1,44 millió készüléket rendeltek elő. Ez az értékesítési eredmény megdöntötte a Samsung eddigi hazai előrendelési rekordját, amely 

  • 1,38 millió darab volt, és amelyet a 2019-es Galaxy Note 10 sorozat állított fel. 
  • Ezzel szemben a Galaxy Z Flip7 sorozat és a Z Fold7 1,04 millió előrendelést ért el Koreában, 
  • míg a Galaxy S26 sorozat 1,35 millió darabot. 

A Galaxy Z Fold8 ezúttal az összes előrendelés mintegy 70%-át tette ki. Ez nem meglepő, mivel egy teljesen új formavilágot hozott vele a gyártó a hajlítható telefonok mezőnyében. A krém és a grafit színek a legnépszerűbbek, míg a ködös lila és a grafit tarolt a Galaxy Z Fold8 Ultránál. A Flip8-nál a rózsaszín és a krém vitt a prímet az előrendelőknél.

Fotó: Samsung / Sony Pictures

Magyarországon is megnyerte a háziversenyt az idei széria

A Samsung hazai képviselete a közelmúltban arról tájékozatta az Origót, hogy az első napok hazai értékesítési adatai és az online térben tapasztalható, a korábbi modelleket messze meghaladó aktivitás egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar felhasználókat érdeklik az új telefonok.  A hivatalos hazai bemutatót követő első hat nap értékesítési adatai alapján a Samsung magyar webáruházában az új kihajtható Galaxy Z Fold8, a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 okostelefonokból 68 százalékkal több fogyott a tavalyi év azonos időszakához – azaz a hetedik széria bevezetéséhez – képest. 

Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Galéria: Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung
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Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung

Az előrendelés első hat napjában az új modellek termékoldalaira érkező látogatók száma 10 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi generáció bevezetését. A magyar piacon a bejelentést követően több mint hatszor annyi említést és interakciót generáltak az új okostelefonok, mint a tavalyi készülékek ugyanezen időszakban. Ez a figyelem nemcsak a korábbi kihajtható modellek eredményeit, de a 2026 elején debütált Galaxy S26 széria iránti hazai online érdeklődést is jócskán felülmúlta.

 

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