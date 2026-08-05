Kiborultak a Pókember-rajongók az új mozifilmen a Samsung miatt

A bemutató óta még csak néhány nap telt el, de a Spider-Man: Brand New Day, vagy ahogy a magyar közönség ismerheti, a Pókember: Vadonatúj nap máris hatalmas sikert aratott a mozipénztáraknál. A Sony és a Marvel Studios új filmje sorra dönti a rekordokat. A siker ellenére a Pókembee legújabb filmje kritikákat is kap, például a Samsunggal kötött marketingszerződés miatt. Spoilerezni nem fogunk.

A Samsung Galaxy Z Fold8 Pókember kezében - Fotó: Samsung / Sony Pictures

Pókember és a Samsung

A Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra és a Flip8 piacra dobását megelőzően a Samsung márkaegyüttműködési megállapodást kötött a Sony Pictures-szel A vállalat nem habozott kihozni a partnerségből a lehető legtöbbet: a mozifilmet és a szuperhőst minden létező módon a hajlítható okostelefonjainak előzetes bemutatására használta fel, de a Galaxy Watch Ultra2 okosóra is feltűnik a filmben. A korábbi, Tom Holland főszereplésével készült Pókember-filmekben a karakter Sony Xperia telefonokat használt. A Brand New Day-ben azonban elhagyja az Xperiáját egy hajlítható Galaxyért. Az Android Authority arról ír, hogy

a nézők szerint a telefonok olyan gyakran és olyan nyíltan bukkannak fel a képernyőn, hogy nehéz figyelmen kívül hagyni a reklámelhelyezést.

A Redditen az Xperia-rajongók sem túl lelkesek a Pókember új, mindennapi használatra szánt telefonját illetően. Az egyik kommentelő odáig megy, hogy a filmet „egy nagy Samsung-reklámnak” nevezi. Persze, közhely, de a negatív reklám is reklám, ez az együttműködés minden bizonnyal nyereséges a Samsung számára. Ahogy a film egyre több nézőt ér el, úgy a vállalat Galaxy-készülékei is egyre ismertebbek lesznek, az előrendelési adatok pedig alátámasztják a sikert.

A Samsung Galaxy Z Fold8 Ulra és a Samsung Galaxy Watch Ultra2 is feltűnik Fotó: Samsung / Sony Pictures

Dél-Koreában megdőlt egy hétéves rekord

Dél-Koreában, ahol mindegyik Samsung-eszköz sokkal olcsóbb, az előrendelési időszak során az idei készülékek túlszárnyaltak egy régóta fennálló rekordot hazai piacán. 1,44 millió készüléket rendeltek elő. Ez az értékesítési eredmény megdöntötte a Samsung eddigi hazai előrendelési rekordját, amely

1,38 millió darab volt, és amelyet a 2019-es Galaxy Note 10 sorozat állított fel.

Ezzel szemben a Galaxy Z Flip7 sorozat és a Z Fold7 1,04 millió előrendelést ért el Koreában,

míg a Galaxy S26 sorozat 1,35 millió darabot.

A Galaxy Z Fold8 ezúttal az összes előrendelés mintegy 70%-át tette ki. Ez nem meglepő, mivel egy teljesen új formavilágot hozott vele a gyártó a hajlítható telefonok mezőnyében. A krém és a grafit színek a legnépszerűbbek, míg a ködös lila és a grafit tarolt a Galaxy Z Fold8 Ultránál. A Flip8-nál a rózsaszín és a krém vitt a prímet az előrendelőknél.