Profi filmesekkel működik együtt a Honor

A Honor legújabb technológiai demo eseményén, Kínában mutatta be részletesen az új, AiMAGE névre keresztelt képalkotó motorját, valamint bejelentette, hogy közös fejlesztőlaboratóriumot hoz létre a filmes iparágban legendásnak számító ARRI-vel. A kollaborációnak köszönhetően a HonorRobot Phone készülékeken is elérhetővé válnak az olyan professzionális filmes eszközök, mint az ARRI LogC3, az ARRI Wide Gamut 3 és az ARRI Looks.

A Honor fejlesztőlaboratóriumot hoz létre a filmes iparágban legendásnak számító ARRI-vel - Fotó: Honor

A Honor új képalkotó stratégiájának alapja a fizikai optika és a mesterséges intelligencia összehangolása, amelyet a chip-eszköz-felhő architektúrára épülő AiMAGE rendszer valósít meg.

A hardveres alapot egy saját fejlesztésű, Transformer-alapú mesterséges intelligencia képfeldolgozó processzor (ISP) és az újgenerációs EVS szenzortechnológia adja.

Ezt egészíti ki magában a készülékben egy titánötvözetből készült háromtengelyes gimbal, amely a valós idejű algoritmusokkal együtt kiemelkedő stabilitást és mozgásvezérlést tesz lehetővé.

A folyamatot a felhőalapú megoldások zárják, ahol a RAW-szintű képjavítás és a térbeli képalkotó technológiák segítségével a felhasználók átléphetnek a mobileszközök fizikai korlátain és soha nem látott minőségű mobilos videókat készíthetnek, ígéri a vállalat.

Az egyszerű digitális szűrők helyett a Honor és az ARRI stratégiai partnersége a professzionális mozis színvilágot és munkafolyamatokat integrál a mobilos alkotásba.

Az ARRI LogC3 formátum használatával a felvételek lényegesen több fényerő- és színinformációt őriznek meg a professzionális utómunkához,

míg az ARRI Wide Gamut 3 a kiterjesztett színtérért felel.

Ezt egészíti ki az ARRI Looks, amellyel az alkotók már a rögzítés során filmszerű, kontrollált vizuális stílusokat alkalmazhatnak. A két vállalat a bemutatón egy közös technológiai labor elindításáról is beszélt, amely elsősorban a szenzorszintű optika, a dinamikatartomány, a teljes filmes utómunka-folyamat, valamint a mesterséges intelligencia korának esztétikai szabványai terén folytat majd kutatásokat.

A napokban új márkaarculatot leplezett le az AI-eszközök ökoszisztémáját építő vállalat - forrás: Honor

A rendezvényen a technológia gyakorlati alkalmazását olyan elismert szakemberek demonstrálták, mint Claudio Miranda Oscar-díjas operatőr és Wang Boxue. Utóbbi egy extrém szűk térben, egysnittes technikával rögzített rövidfilmen mutatta be, hogy a Honor Robot Phone kompakt mérete és fejlett színvisszaadása miként ad eddig ismeretlen mozgásszabadságot az alkotóknak a hagyományos kamerabeállításokkal szemben. A professzionális mobil-képalkotás ösztönzésére a Honor kihirdette a globális Honor Magic Stories Awards 2026 versenyének zsűrijét is, emellett pedig egy 48 órás extrém filmkészítő kihívást indított útjára a hengdieni stúdióban, ahol a résztvevők a legkeményebb akció- és parkour jelenetekben tehetik próbára az eszköz képességeit, zárul a Honor sajtóközleménye.