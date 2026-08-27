Retró QWERTY-telefonok: emlékszel még rájuk? 5 legendás készülék

Teljes fizikai gombsor, nagyon gyors kommunikáció, vagány külső: a QWERTY-telefonok nagyon sokáig a mobilkommunikáció egyik ékkövét jelentették. Az iPhone-éra előtti mobilhasználat üzleti-professzionális ágában maradtak meg igazán az emlékeim szerint, pedig mai fejjel azt gondolnánk, hogy az állandóan üzenetező, a digitális világban folyamatosan elmerülő fiatalok használták őket elsősorban. De a QWERTY-telefonok még a közösségi oldalak elterjedése előtt élték fénykorukat, és kifejezetten drága készülékek voltak. Míg globálisan a Blackberryt azonosítják igazán a mobilozásnak ezzel az oldalágával, Magyarországon főleg a Nokia megoldásai terjedtek el. Most 5 legendás eszközre emlékezünk a retró QWERTY-telefonok közül, olyan is lesz köztük, amelyik Magyarországon volt sok, a kategóriáért rajongó felhasználók kezében, de olyat is említünk, amelyik inkább az Egyesült Államokban terjedt el, viszont történelmi jelentősége van. Zárójelben a megjelenés évét jelöljük retró-összeállításunkban.

Retró QWERTY-telefonok, legendás készülékek: Nokia 9210i, Nokia 9500, Nokia E90

Fotó: Wikimedia Commons / Wikimedia Commons

Legendás retró QWERTY-telefonok

Nokia E70 (2006)

Nehéz elfogultság nélkül emlékezni, Nokia E70 telefonom ugyanis nekem is volt, ráadásul magyar ékezetekkel. Bizony, akkoriban még a magyarországi gyárral is működő Nokiának megérte külön nekünk, magyaroknak gyártani egy helyi verziót (ez az összes Nokiára igaz ebben a cikkben). Roppant praktikus volt a konstrukció, hiszen első pillantásra egy hagyományos mobilnak tűnt, de a billentyűzete kihajtható volt. Kinyitva a kijelző automatikusan fekvő helyzetbe fordult, a két "szárny" pedig egy teljes QWERTY-billentyűzetté állt össze. Vagyis úgy kaptunk egy szövegbevitelre tökéletes eszközt, hogy a mindennapokban egy kis helyen is elférő mobilt kellett magunkkal vinni. Az E70 nem az első ilyen eszköze volt a finn vállalatnak, a Nokia 6800, 6810, 6820 és a 6822 törte az utat.Kár tagadnom: 6822-t én is használtam, akkor lettem a megoldás szerelmese, és ez a tapasztalat vitt az E70-hez.

Nokia E70

Bror Heinola / Wikimedia Commons, CC BY 2.5 – feljavított változat

Symbian OS 9.1-re épülő S60 3rd Edition rendszert futtatott, 2,1 hüvelykes, 352 × 416 pixeles kijelzővel, 2 megapixeles kamerával, Wi-Fi-vel és Bluetooth-szal. A 3G-t is támogató készüléket elsősorban üzleti felhasználóknak szánták: e-mailre, dokumentumkezelésre és webböngészésre is alkalmas volt. A különleges nyitómechanika tette érdekessé, de a korszak legfurcsább és egyben legemlékezetesebb QWERTY-telefonja valószínűleg kereskedelmileg volt elég sikeres, mert a Nokia történetében ez maradt az utolsó ilyen kialakítású készülék.

Nokia E90 Communicator (2007)

A Nokia E90 Communicator abban hasonlított az E70-re, hogy itt is megkülönböztették fizikailag a telefon két identitását. Kívül egy hagyományos, numerikus billentyűzetes mobil volt, oldalra felnyitva azonban egy 800 × 352 pixeles, 4 hüvelykes széles kijelző és egy nagyméretű QWERTY-billentyűzet tárult fel. Mint egy zseblaptop - ilyenek voltak a legendás Nokia Communicatorok.