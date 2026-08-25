Retró videojátékok: mennyit érnek a padláson porosodó darabok?

Ha nagyobb videojáték-gyűjteménye van az embernek otthon, felmerülhet a kérdés benne olykor, hogy vajon van-e benne olyan darab, ami kiemelkedően értékes. Arra persze olyan sok esély nincs, hogy rögtön lakást vagy autót vehet valaki egy-egy elfeledett, poros darab eladásának köszönhetően, de simán összejöhet egy szemmel látható összeg egy-egy kelendőbb videojáték eladása után. Persze, ha a Sega Mega Drive-ra készült Tetris eredeti, dobozos változatával rendelkezel, abból akár egy autó is összejöhet, mert tíznél is kevesebb példány lehet már csak belőle. A retró videojátékok kifejezetten sokat érhetnek, de mi befolyásolja az árukat?

Egyes retró videojátékok kifejezetten sokat érhetnek a gyüjtőknek (illusztráció)

Fotó: Mahmoud Yahyaoui / Pexels

Hogyan állapítható meg a retró videojátékok értéke?

Elsőként érdemes a ritkaságot megvizsgálni. Ehhez két fontos szempontot lehet figyelembe venni: milyen régi a játék, illetve hány példány került belőle forgalomba. Az olyan régebbi, de még nem igazán ősinek számító konzolokra készült játékok, mint az Xbox 360, kevesebbet érnek, mint például egy korai Atari 2600-as játék, hiszen utóbbi gyártását sokkal régebben befejezték. Ez persze nem kőbe vésett szabály, de általánosságban a régebbi játékok között nagyobb eséllyel találunk értékes példányokat.

Az is sokat számít, melyik konzolra jelent meg a játék. A GameCube-játékok például kifejezetten drágák lehetnek, és gyakran többet érnek, mint az ugyanabból a korszakból származó PlayStation 2-es címek. Ennek egyik oka, hogy a GameCube-ból lényegesen kevesebbet adtak el, mint a PlayStation 2-ből, így a játékokból is jellemzően kevesebb példány készült.

A különleges kiadások, regionális változatok és egyéb ritka verziók szintén értékesebbek lehetnek. Extrém példa a NES-re készült Nintendo World Championships Gold, amelyből a Nintendo Power magazin mindössze 26 példányt osztott ki nyereményként. Egy ilyen játék ma könnyedén 100 ezer dollár feletti áron kelhet el.

Mi az, ami számít?

Még a legritkább játékok értékét is jelentősen befolyásolja az állapotuk.

A gyűjtők körében CIB („complete in box”) néven emlegetett, vagyis eredeti dobozukkal, kézikönyvükkel és minden egyéb tartozékukkal együtt megőrzött játékok sokkal többet érnek, mint a csak önmagukban meglévő lemezek vagy kazetták.

Még értékesebbek lehetnek a bontatlan, eredeti csomagolású példányok.

Természetesen a sérülések lefelé viszik az árat: egy összekarcolt lemez vagy erősen megkopott, sérült címkéjű kazetta nyilván jóval kevesebbet ér.

A nosztalgia is felhajtja az árakat, a videojátékok piacán ez különösen fontos tényező.

Ha egy népszerű sorozat, például a Pokémon vagy a The Legend of Zelda valamelyik régi részével rendelkezel, már önmagában a franchise népszerűsége is növelheti az értékét. Ez még a hatalmas példányszámban értékesített játékokra is igaz. A Pokémon Red, Green és Blue változataiból például világszerte több mint 31 millió példány fogyott, bizonyos példányokért mégis komoly összeget hajlandók fizetni a gyűjtők Egy remake vagy újrakiadás ugyanakkor csökkentheti az eredeti játék értékét, hiszen a nosztalgiázni vágyók könnyebben hozzáférhetnek egy modernebb változathoz. A Zelda: Ocarina of Time eredeti kiadása például már most is gyakran az egykori megjelenési áránál olcsóbban cserél gazdát, és egy újabb remake tovább csökkentheti az értékét az Endgadget összefoglalója szerint. Ez azonban nem általános szabály. Az eredeti Silent Hill 2 például a remake megjelenése ellenére is jelentős összeget ér, ezért mindig érdemes ellenőrizni az aktuális piaci árakat, amerikai dollárban példáula PriceCharting adatbázisa adhat hasznos támpontot.