A Samsung olcsó okosórája több mint egy hétig bírja majd egy feltöltéssel

A Samsung nemrég bemutatta legújabb prémium okosóráit, köztük a Galaxy Watch9-et és a csúcsmodellnek számító Galaxy Watch Ultra2-t. Mindkettő óriási tudással érkezik, és ennek megfelelően meglehetősen borsos az árcédula, könnyen lehet azonban, hogy a vállalat már dolgozik egy jóval kedvezőbb árú alternatíván. A logika egyértelmű: akinek túl drágák az új csúcskategóriás okosórák, azok se másik gyártónál keressenek hordozható okoseszközt.

Samsung Galaxy Watch Ultra2 - a gyártó idei csúcskategóriás okosórája - jó eséllyel dolgoznak egy olcsóbb alternatíván is - Fotó: Mediaworks

Olcsó okosóra-alternatívát kínálhat a Samsung

A SamMobile a Galaxy Wearable alkalmazás kódjában egy új, Galaxy Aero kódnevű okosórára utaló nyomokat talált. Ennél is érdekesebb, hogy a kódban „galaxy_rtos_watch” néven szerepel az eszköz, ami arra utal, hogy a Google Wear OS rendszere helyett alternatív operációs rendszert, RTOS-t használhat a készülőben lévő okosóra.

Mi az az RTOS, és miért választhatja ezt a Samsung? A Real-Time Operating System, vagyis valós idejű operációs rendszer rövidítése. Egy kevés erőforrást igénylő, egyszerűbb rendszerről van szó, amelyet meghatározott feladatok gyors elvégzésére terveztek, miközben a Wear OS-nél lényegesen kevesebb teljesítményt és memóriát igényel. Egy okosórán ilyen feladat lehet többek között

az idő kijelzése,

a pulzusmérés,

a lépésszámlálás,

az alvás követése

vagy az alapvető értesítések kezelése.

Amire egyébként - lássuk be - a többség használja ezeket az eszközöket. Az RTOS alacsony fogyasztású, és jóval kevesebb memóriával is beéri, mint a Wear OS futtatásához szükséges, nagyobb teljesítményű processzorok. Vagyis összességében sokkal alacsonyabb lesz a készülék előállítása költsége, és így majd az ára is.

A hosszabb üzemidő és az olcsó ár kompromisszumokkal jár

A Wear OS lényegében egy miniatűr androidos eszközhöz hasonlóan működik. Lehet rá alkalmazásokat telepíteni, támogatja többek között a Google Térképet, a Walletet és a Geminit, valamint saját alkalmazáskínálattal rendelkezik a Google Play Áruházban. Egy RTOS-alapú Galaxy okosóra ezzel szemben várhatóan elsősorban a Samsung saját egészségügyi és fitneszfunkcióira, számlapjaira és beépített alkalmazásaira támaszkodna. A külső fejlesztők alkalmazásainak támogatása korlátozott, az értesítéseknél pedig kevesebb lehetőség állhat rendelkezésre a válaszadásra és az egyéb műveletekre.

Nem a Galaxy Aero lenne Samsung első RTOS-t futtató viselhető okoseszköze. A Galaxy Fit 3 például ilyen,

emlékeztet a Digital Trends, és mindössze 16 MB memóriával kínál aktivitás- és alváskövetést, médiavezérlést, valamint alapvető értesítési funkciókat. A mindössze 208 mAh kapacitású akkumulátorával pedig közel két hétig is működhet egyetlen feltöltéssel. A Samsung Galaxy Aero hasonló felhasználói élményt kínálhat, így lényegében egy okosóra formájú aktivitásmérő lehet. Persze az is elképzelhető, hogy a Samsung ennél fejlettebb rendszert fejleszt a hivatalosan még be sem jelentett készülékhez.