Itt vannak a magyarországi számok a Samsung idei kihajtható okostelefonjairól

A Samsung július 22-én Budapesten is bemutatta legújabb kihajtható készülékeit a londoni premierrel egyidőben. A gyártó hazai képviselete most arról számolt be, hogy a Galaxy Z Fold8, a Galaxy Z Fold8 Ultra és a Galaxy Z Flip8 iránti érdeklődés a magyar piacon is felülmúlja a korábbi várakozásokat. Az első napok hazai értékesítési adatai és az online térben tapasztalható, a korábbi modelleket messze meghaladó aktivitás egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar felhasználókat érdeklik az új telefonok.

Samsung Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks

Mit mutatnak a magyarországi számok a nyári Samsung-telefonokról?

A kimagasló online érdeklődés megmutatkozik a Samsung hivatalos webáruházának látogatottsági és rendelési mutatóiban a vállalat tájékoztatása alapján.

A hivatalos hazai bemutatót követő első hat nap értékesítési adatai alapján a Samsung magyar webáruházában az új kihajtható Galaxy Z Fold8, a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 okostelefonokból 68 százalékkal több fogyott a tavalyi év azonos időszakához – azaz a hetedik széria bevezetéséhez – képest.

Az előrendelés első hat napjában az új modellek termékoldalaira érkező látogatók száma 10 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi generáció bevezetését.

Ezzel párhuzamosan a kifejezetten vásárlási céllal böngésző aktív látogatók tábora is 9 százalékkal emelkedett.

A leadott rendelések száma 81 százalékos növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Fotó: Mediaworks

Az eladások mellett az online térben is kiemelkedően teljesít az új termékcsalád a tavalyi generációhoz képest: a magyar piacon a bejelentést követően több mint hatszor annyi említést és interakciót generáltak az új okostelefonok, mint a tavalyi készülékek ugyanezen időszakban.

Ez a figyelem nemcsak a korábbi kihajtható modellek eredményeit, de a 2026 elején debütált Galaxy S26 széria iránti hazai online érdeklődést is jócskán felülmúlta.

Az elsöprő siker európai szinten is megmutatkozik, ahol a bevezetés időszakában négyszeresére nőtt a termékekhez köthető online aktivitás az előző évhez viszonyítva.

Óriási a verseny a hajlítható telefonok piacán, a Honor idei készüléke közel van a tökéleteshez ráadásul a Samsung telefonjaival szemben támogatja a digitális érintőtollat is, és ősszel várhatóan az Apple is beszáll, ami teljesen felkavarja majd a piacot. A Samsung így nem is bízta a véletlenre: az eddigi legtöbb funkcióval rendelkező és legfejlettebb hajlítható okostelefonjait rántotta elő a kalapból. Az új formával debütáló Fold8, valamint a nagyméretű, 8 colos kijelzővel érkező, a legdrágább konfigurációval akár egymillió forintba kerülő - nem mindenhol - Fold8 Ultra nagyon erős hardveres és kamerás képességekkel rendelkezik, amit a régóta erős szoftveres háttér is erősít.