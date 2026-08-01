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galaxy z fold8

Itt vannak a magyarországi számok a Samsung idei kihajtható okostelefonjairól

36 perce
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A házi versenyt már biztosan megnyerték az idei hajlítható telefonok. A Samsung adatai szerint az év elején debütált Galaxy S26-szériájánál és a tavalyi hajlítható telefonoknál is sokkal nagyobb érdeklődést produkálnak a most bemutatott cscskészülékek.
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A Samsung július 22-én Budapesten is bemutatta legújabb kihajtható készülékeit a londoni premierrel egyidőben. A gyártó hazai képviselete most arról számolt be, hogy a Galaxy Z Fold8, a Galaxy Z Fold8 Ultra és a Galaxy Z Flip8 iránti érdeklődés a magyar piacon is felülmúlja a korábbi várakozásokat. Az első napok hazai értékesítési adatai és az online térben tapasztalható, a korábbi modelleket messze meghaladó aktivitás egyértelműen azt mutatják, hogy a magyar felhasználókat érdeklik az új telefonok.

Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Z Fold8 - Fotó: Mediaworks

Mit mutatnak a magyarországi számok a nyári Samsung-telefonokról?

A kimagasló online érdeklődés megmutatkozik a Samsung hivatalos webáruházának látogatottsági és rendelési mutatóiban a vállalat tájékoztatása alapján.

  • A hivatalos hazai bemutatót követő első hat nap értékesítési adatai alapján a Samsung magyar webáruházában az új kihajtható Galaxy Z Fold8, a Z Fold8 Ultra és a Z Flip8 okostelefonokból 68 százalékkal több fogyott a tavalyi év azonos időszakához – azaz a hetedik széria bevezetéséhez – képest.
  • Az előrendelés első hat napjában az új modellek termékoldalaira érkező látogatók száma 10 százalékkal szárnyalta túl a tavalyi generáció bevezetését. 
  • Ezzel párhuzamosan a kifejezetten vásárlási céllal böngésző aktív látogatók tábora is 9 százalékkal emelkedett. 
  • A leadott rendelések száma 81 százalékos növekedést mutat az előző év azonos időszakához képest. 
Samsung globális termékbemutató
Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra - Fotó: Mediaworks

Az eladások mellett az online térben is kiemelkedően teljesít az új termékcsalád a tavalyi generációhoz képest: a magyar piacon a bejelentést követően több mint hatszor annyi említést és interakciót generáltak az új okostelefonok, mint a tavalyi készülékek ugyanezen időszakban. 

Ez a figyelem nemcsak a korábbi kihajtható modellek eredményeit, de a 2026 elején debütált Galaxy S26 széria iránti hazai online érdeklődést is jócskán felülmúlta.

 Az elsöprő siker európai szinten is megmutatkozik, ahol a bevezetés időszakában négyszeresére nőtt a termékekhez köthető online aktivitás az előző évhez viszonyítva.

Óriási a verseny a hajlítható telefonok piacán, a Honor idei készüléke közel van a tökéleteshez ráadásul a Samsung telefonjaival szemben támogatja a digitális érintőtollat is, és ősszel várhatóan az Apple is beszáll, ami teljesen felkavarja majd a piacot. A Samsung így nem is bízta a véletlenre: az eddigi legtöbb funkcióval rendelkező és legfejlettebb hajlítható okostelefonjait rántotta elő a kalapból. Az új formával debütáló Fold8, valamint a nagyméretű, 8 colos kijelzővel érkező, a legdrágább konfigurációval akár egymillió forintba kerülő - nem mindenhol - Fold8 Ultra nagyon erős hardveres és kamerás képességekkel rendelkezik, amit a régóta erős szoftveres háttér is erősít. 

Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Samsung globális termékbemutató
Galéria: Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung
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Új hajlítható okostelefonokat és okosórákat mutatott be a Samsung

 

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