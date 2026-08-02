Ha nem tudsz belépni a Samsung-telefonodba, mindened törlődni fog

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy hibásan adtuk meg az Android-telefonunk zárolási képernyőjének PIN-kódját. Az Android-platform korábban meglehetősen engedékeny volt a zárolási képernyőn megengedett hibás PIN-kód-megadási kísérletek számát illetően. Ahogyan nemrég megírtuk, a Google kicsit szigorította a szabályokat az Android 17-ben. Ezek a változások várhatóan átkerülnek a One UI 9-be is, bár a Samsung ennél is agresszívabb megközelítést alkalmaz.

A Samsung Galaxy Z Flip8 már One UI 9-cel érkezik - Fotó: Mediaworks

A Samsung szigorít: 13 hibás kísérlet után hard reset, gyári visszaállítás

A One UI 9 „szigorúbb zárképernyő-biztonsági intézkedéseket” vezet be a zárképernyő-minta, a PIN-kód vagy a jelszó egymást követő hibás megadására vonatkozóan, szúrta ki az Android Authority. Míg az Android 17 az öt éves időszakra vonatkozó kísérletek számát 1 800-ról mindössze 20-ra csökkentette, a One UI 9 ezt 13-ra korlátozza, és a felhasználóknak 24 órát kell várniuk, ha 12-szer tévednek.

Elrontott kísérletek száma Kötelező várakozási idő 5 1 perc 6 5 perc 7 15 perc 8 30 perc 9 90 perc 10 4 óra 11 12 óra 12 24 óra

A fenti táblázatot a Samsung tette közzé, és azt mutatja, hány sikertelen zárképernyő-minta, PIN-kód vagy jelszó-megadásra van lehetőségük a Galaxy-készülékek tulajdonosainak, mielőtt kénytelenek lennének gyári alaphelyzetbe állítani a készüléket. A Samsung azt is tisztázza, hogy intelligens számlálási módszert alkalmaz, amelynek keretében

az ugyanazzal a hibás jelszóval vagy PIN-kóddal végzett egymást követő kísérleteket nem számolja bele a sikertelen kísérletek számába.

A One UI 9 rendszert futtató Galaxy-készülékek tulajdonosai a rendelkezésre álló kísérletek számáról pontos részleteket is láthatnak, valamint – ahogy a vállalat nevezi – útmutató szöveget is kapnak, ha a felhasználó többször is hibásan próbálkozik. Végül az Android-készülékeken található gyári beállítások visszaállításának védelme (Factory Reset Protection) miatt a felhasználóknak a gyári beállítások visszaállítása után újra kell hitelesíteniük Samsung- és Google-fiókjaikat.

Fontos emlékezni a PIN-kódra, jelszóra vagy mintára

Érdemes szem előtt tartani, hogy még akkor is, ha kizárólag biometrikus hitelesítést használunk, az Android biztonsági protokolljai előírják, hogy a felhasználóknak 72 óránként be kell írniuk a PIN-kódjukat, jelszavukat vagy mintájukat. Ezt figyelembe véve a Samsung azt javasolja a felhasználóknak, hogy mindig jegyezzék meg a zárképernyőn használt hitelesítő adataikat, különösen a One UI 9-ben bevezetett új intézkedések miatt.