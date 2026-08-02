Ha nem tudsz belépni a Samsung-telefonodba, mindened törlődni fog

Mindannyian voltunk már olyan helyzetben, hogy hibásan adtuk meg az Android-telefonunk zárolási képernyőjének PIN-kódját. Az Android-platform korábban meglehetősen engedékeny volt a zárolási képernyőn megengedett hibás PIN-kód-megadási kísérletek számát illetően. Ahogyan nemrég megírtuk, a Google kicsit szigorította a szabályokat az Android 17-ben. Ezek a változások várhatóan átkerülnek a One UI 9-be is, bár a Samsung ennél is agresszívabb megközelítést alkalmaz.
A Samsung szigorít: 13 hibás kísérlet után hard reset, gyári visszaállítás
A One UI 9 „szigorúbb zárképernyő-biztonsági intézkedéseket” vezet be a zárképernyő-minta, a PIN-kód vagy a jelszó egymást követő hibás megadására vonatkozóan, szúrta ki az Android Authority. Míg az Android 17 az öt éves időszakra vonatkozó kísérletek számát 1 800-ról mindössze 20-ra csökkentette, a One UI 9 ezt 13-ra korlátozza, és a felhasználóknak 24 órát kell várniuk, ha 12-szer tévednek.
Elrontott kísérletek száma
Kötelező várakozási idő
5
1 perc
6
5 perc
7
15 perc
8
30 perc
9
90 perc
10
4 óra
11
12 óra
12
24 óra
A fenti táblázatot a Samsung tette közzé, és azt mutatja, hány sikertelen zárképernyő-minta, PIN-kód vagy jelszó-megadásra van lehetőségük a Galaxy-készülékek tulajdonosainak, mielőtt kénytelenek lennének gyári alaphelyzetbe állítani a készüléket. A Samsung azt is tisztázza, hogy intelligens számlálási módszert alkalmaz, amelynek keretében
az ugyanazzal a hibás jelszóval vagy PIN-kóddal végzett egymást követő kísérleteket nem számolja bele a sikertelen kísérletek számába.
A One UI 9 rendszert futtató Galaxy-készülékek tulajdonosai a rendelkezésre álló kísérletek számáról pontos részleteket is láthatnak, valamint – ahogy a vállalat nevezi – útmutató szöveget is kapnak, ha a felhasználó többször is hibásan próbálkozik. Végül az Android-készülékeken található gyári beállítások visszaállításának védelme (Factory Reset Protection) miatt a felhasználóknak a gyári beállítások visszaállítása után újra kell hitelesíteniük Samsung- és Google-fiókjaikat.
Fontos emlékezni a PIN-kódra, jelszóra vagy mintára
Érdemes szem előtt tartani, hogy még akkor is, ha kizárólag biometrikus hitelesítést használunk, az Android biztonsági protokolljai előírják, hogy a felhasználóknak 72 óránként be kell írniuk a PIN-kódjukat, jelszavukat vagy mintájukat. Ezt figyelembe véve a Samsung azt javasolja a felhasználóknak, hogy mindig jegyezzék meg a zárképernyőn használt hitelesítő adataikat, különösen a One UI 9-ben bevezetett új intézkedések miatt.
A nemrég bemutatott
- Galaxy Z Fold8,
- Z Fold8 Ultra
- és Z Flip8 lesznek az első készülékek, amelyek gyárilag az Android 17-alapú szoftvert futtatják.
A Google az Android 17-tel, ami a One UI 9-nak is az alapja, sokkal szigorúbb alapértelmezett kísérletkorlátozást vezet be a PIN-kód és a jelszó megadására vonatkozóan a támogatott eszközökön. Ahelyett, hogy idővel több száz kísérletet engedélyezne, a rendszer jelentősen csökkenti a hibás kísérletek számát, mielőtt hosszabb ideig tartó zárolás lépne életbe. A nagy különbség az, hogy gyári visszaállítás itt nem merül fel.