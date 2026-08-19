Star Citizen: minden idők legdrágább videojátéka 14 éve készül, és még mindig tele van hibákkal

A 2012 óta fejlesztés alatt álló, továbbra is alfa állapotú (vagyis még fejlesztés alatt áll - ez a készítési folyamat korai szakasza, a játék már játszható, de nincs kész) Star Citizen renoméján tovább ronthatott egy pár nappal ezelőtti fejlesztői stream. A Cloud Imperium Games csapata a Siege of Orison eventet szerette volna bemutatni ideális környezetben, egy fejlesztői builddel, privát szerveren - a fejlesztők azt akarták prezentálni, hogyan fest ideális esetben a játék. A közel kétórás közvetítés viszont tele volt hibákkal, írja az IGN Hungary, a problémák miatt a fejlesztők végül teljesíteni sem tudták az eventet.

Star Citizen: minden idők legdrágább videojátéka - forrás: Star Citizen / YouTube

Star Citizen: Minden idők legdrágább videojátéka megjelenési dátum nélkül

A kínos technikai bemutatót a résztvevők közötti feszültség is tetézte. A fejlesztők többször gúnyosan reagáltak az adást vezető, nemrég csatlakozott Oliver Hull tartalomért felelős menedzser megjegyzéseire, a közvetítés végén pedig Jared Huckaby tartalomért felelős rendező láthatóan ingerülten sürgette a stream befejezését.

A kellemetlenül sikerült stream elérhető, visszanézhető a YouTube-on:

A Star Citizen közösségi finanszírozása 2026 májusában átlépte az 1 milliárd dollárt, ami egészen példátlan; a Guinness már 2023-ban is a világ legtöbb pénzt összegyűjtő crowdfunded videojátékaként tartotta számon. Az 1 milliárd dollár 6 és fél millió játékos támogatásából gyűlt össze. A játék fejlesztése 2012-ben indult közösségi finanszírozási kampánnyal. Nem véletlenül emlegetik úgy, mint a történelem legdrágább videojátéka, amely lehet, hogy soha nem fog megjelenni.

A támogatás statisztikái szerint az elmúlt években több elképesztő pénzügyi szintlépés is történt, írt róla a korábban a Gamekapocs:

2022-ben és 2023-ban a játék éves szinten először lépte át a 100 millió dolláros bevételt

2025-ben több mint 230 millió dollár érkezett a projektre.

2025 novemberében egyetlen hétvége alatt közel 21 millió gyűlt össze, ehhez valószínűleg hozzájárult az is, hogy pár rész ingyenesen kipróbálható volt.

Bár a fejlesztők rendszeresen adnak ki nagyobb frissítéseket, a játék, ahogy írtuk is, még mindig alfa állapotban van, a projekt vezetője tavasszal azt mondta, hogy az 1.0 verzió, a legelső kész változat legkorábban 2027-re vagy 2028-re készülhet el. Kérdés, hogy a mostani bukásnak tűnő fejlesztői stream mennyire veti vissza ezt a tervet.