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számítógép

Tovább drágulnak a számítógépek, újabb PC-alkatrész ára emelkedik

1 órája
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A memóriachipek (RAM) és a háttértárak (SSD) ára jelentősen megemelkedett az utóbbi időszakban, és nincs vége. Egy friss ellátásilánc-jelentés szerint a következő dráguló PC-alkatrész az alaplap lehet, vagyis jelentősen nőni fog egy új számítógép ára.
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Az elmúlt időszakban egy teljesen új számítógép összerakása már így is jóval drágább lett, elsősorban a memóriachipek és a háttértárak árának meredek emelkedése miatt, amelyet a mesterségesintelligencia-adatközpontok egyre növekvő kereslete hajt. Egy friss jelentés szerint azonban hamarosan az alaplapok is tovább növelhetik a költségeket: az Asus, az MSI és a Gigabyte modelljei akár legalább 50 százalékkal is drágulhatnak.

számítógép
Egyre drágább lehet egy új PC-konfiguráció összerakása, drágább lesz egy új számítógép - Fotó: Mikhail Nilov / Pexels

Egy új számítógép már jóval többe kerülhet az alaplapok áremelkedése miatt

Egy tajvani ellátásilánc-jelentés szerint, amelyet a Digital Trends idézett, az alaplapokban használt nyomtatott áramköri lapok (PCB-k) ára 2026 végére legalább 50 százalékkal emelkedhet. A jelentés arra is kitér, hogy más kulcsfontosságú alkatrészek, köztük 

  • a felületszerelt kondenzátorok, 
  • a rézből készült hűtőelemek, 
  • a vezérlőchipek 
  • és a feszültségszabályzó áramkörök (VRM-ek)

szintén drágulnak, ami tovább növelheti az alaplapok gyártási költségeit.

A növekvő gyártási költségek ellensúlyozására az Asus, az MSI és a Gigabyte állítólag már 2026 harmadik negyedévében újabb áremelésre készül. Az időzítés nem is lehetne rosszabb: a memóriák ára hónapok óta folyamatosan emelkedik, mivel a gyártók egyre nagyobb kapacitást fordítanak az AI-szerverekben használt nagy sávszélességű memóriák (HBM) előállítására. Emiatt várhatóan a RAM-ok és az SSD-k ára az év hátralévő részében is magas marad, vagy még tovább. Ha pedig az alaplapok is valóban megdrágulnak, egy új PC építése a jelenleginél is jóval költségesebbé válhat, vagyis drágulni fognak a számítógépek. Nagyon.

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Kevés ok lesz a nagy mosolyokra az árak láttán (illsuztráció) - Fotó: Shutterstock

A kevesebb vevő sem hoz árcsökkenést

Az áremelésről szóló hírek annak ellenére érkeztek, hogy az előre összeszerelt és a saját építésű asztali PC-k iránti kereslet tovább csökken. 

A jelentések szerint az Asusnak gondot okoz teljesíteni a 2026-ra kitűzött – korábban már lefelé módosított – alaplap-szállítási célját, míg az MSI és a Gigabyte is kétszámjegyű visszaesésre számít a kiszállítások terén.

A helyzet ráadásul tovább romolhat, hiszen egyre több hardverrajongó számára már egyszerűen nem éri meg saját gamer PC-t építeni. Az Asus, az MSI és a Gigabyte egyelőre nem erősítette meg az áremelésekről szóló híreket, és az emlegetett, akár 50 százalékos drágulás mértéke is változhat, mire életbe lép. Ha azonban a jelentés helytálló, akkor egy új alaplap hamarosan jelentősen drágább lehet, ami 2026-ban kevésbé teszi indokolttá teszi egy új PC-konfiguráció összerakását.

 

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