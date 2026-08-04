A telefon túlmelegedése az autóban komoly kockázat a kánikulában

Bárkivel előfordulhat, hogy egy hosszú autóút végén, amikor kiveszi a telefont a tartóból, azt veszi észre, hogy szinte felgyullad a készülék, és kellemetlen megfogni. A telefon túlmelegedése az autóban komoly probléma lehet. Károsíthatja a készülék belső alkatrészeit, vagy akár a kijelzőt és a hátlapot összetartó ragasztó réteg elválásához is vezethet. A legrosszabb esetben a túlmelegedett akkumulátor már nem képes biztonságosan elvezetni a hőt, ami akár robbanáshoz is vezethet. Az autók utastere zárt tér, útközben ki van téve a környezeti hőnek, de szerencsére azért van megoldás a túlmelegedés kockázatának csökkentése érdekében. Kétféle módszer van: kívülről hűthetjük le a telefont vagy a telefon által termelt hőmennyiséget csökkenthetjük. Van olyan, amelyikre bárki azt mondaná, hogy persze, ez természetes és a józan ész is ezt diktálná, de akadhat olyan is, amire nem is gondolnánk.
A telefon túlmelegedése az autóban - mi a megoldás?
A leggyakoribb hiba, amit a legtöbb ember elkövet, az, hogy a telefont közvetlen napfénynek teszi ki. Ezt olyan kiegészítők is ösztönzik, mint a műszerfalra szerelhető tartók. Kevés rosszabb hely van egy okostelefonnak, mint közvetlenül a műszerfalon, ahol a szélvédőn keresztül teljes mértékben ki van téve a napfénynek. A műszerfalról származó hő – különösen, ha közben a telefont is tölti – könnyen túlmelegedéshez vezet.
Ha feltétlenül rögzíteni kell a telefont, hogy könnyen láthassuk a navigációs utasításokat vagy fogadhassuk a hívásokat, akkor a legjobb, ha nem töltjük közben. Elhelyezhetjük egy szellőzőnyílás elé is. Ha a légkondicionálót közvetlenül a telefon hátuljára irányítjuk, az szinte már olyan, mintha egy aktív hűtőt csatlakoztatnánk hozzá, amely a hőt nagyjából ugyanúgy vezeti el, mint a laptopok vagy PC-k ventilátorai. Ne vigyük azonban túlzásba! A telefon túl gyors lehűtése, különösen párás környezetben, belső páralecsapódást okozhat a készülékben, amitől tönkremehet az eszköz. Csak annyi levegőt használjunk, amennyi a túlmelegedés megakadályozásához szükséges. Összességében jobb megoldás, ha a telefonját napfénytől védett helyen tároljuk.
A legtöbb ember védőtokban tartja a telefonját. A tokok általában műanyagból vagy szilikonból készülnek, gyakran több rétegben, és előfordulhat, hogy olyan mértékben szigetelik a telefont, ami megakadályozza a hőelvezetést. Ha az autóban levesszük a tokot, csökkenthetjük a túlmelegedés valószínűségét.
A józan ész tanácsa pedig a következő: ne hagyjuk a telefont olyan sokáig az autóban, amennyi ideig a gyermekünket vagy a kutyánkat, macskánkat sem hagynánk. Ezt betartva pedig akár egy feltörés/lopás kockázatát is csökkenthetjük.
A telefon nem csupán a környezeti hőmérséklet miatt melegszik fel. Önmagában is rengeteg hőt termel, és a túlmelegedés akkor következik be, amikor nem tudja hatékonyan elvezetni azt a belső alkatrészeiből. Manapság a legtöbb telefonban vannak passzív hűtőrendszerek, de ezek nem mindig elegendőek. Vannak olyan dolgok, amelyekkel csökkenthetjük a telefon által termelt hőt, ezáltal csökkentve a túlmelegedés esélyét, összegez az Endgadget.
- A legjobb, amit tehetünk, ha a készülék már felmelegedett, az, hogy nem töltjük a telefont az autóban. Pláne vezeték nélkül. A vezeték nélküli töltés több hőt termel, mint a kábeles töltés, mivel kevésbé hatékony, és több energiát veszít hő formájában. A vezeték nélküli töltésből származó hő a műszerfal hőjével kombinálva biztosan túlmelegedéshez vezet.
- A túl intenzív használatot is érdemes kerülni. A legjobb középút az, hogy ismerős útvonalakon, vezetés közben kerüljük a képernyős navigáció használatát, és ha mégis szükségünk van rá, a képernyő fényerejét a lehető legalacsonyabb szinten tartsuk.
- Kapcsoljuk ki a nem használt funkciókat, például a Wi-Fi-t, és ne használjuk a telefont olyan nagy energiát igénylő feladatokra, mint a videószerkesztés vagy a játék.
- Ha pedig úgy érezzük, hogy vészesen forró a telefon, azonnal kapcsoljuk ki, és várjuk meg, amíg teljesen vissza nem hűl szobahőmérsékletre.