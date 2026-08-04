A telefon túlmelegedése az autóban komoly kockázat a kánikulában

Bárkivel előfordulhat, hogy egy hosszú autóút végén, amikor kiveszi a telefont a tartóból, azt veszi észre, hogy szinte felgyullad a készülék, és kellemetlen megfogni. A telefon túlmelegedése az autóban komoly probléma lehet. Károsíthatja a készülék belső alkatrészeit, vagy akár a kijelzőt és a hátlapot összetartó ragasztó réteg elválásához is vezethet. A legrosszabb esetben a túlmelegedett akkumulátor már nem képes biztonságosan elvezetni a hőt, ami akár robbanáshoz is vezethet. Az autók utastere zárt tér, útközben ki van téve a környezeti hőnek, de szerencsére azért van megoldás a túlmelegedés kockázatának csökkentése érdekében. Kétféle módszer van: kívülről hűthetjük le a telefont vagy a telefon által termelt hőmennyiséget csökkenthetjük. Van olyan, amelyikre bárki azt mondaná, hogy persze, ez természetes és a józan ész is ezt diktálná, de akadhat olyan is, amire nem is gondolnánk.

A telefon túlmelegedése az autóban elkerülhető: ha lehet, ne tegyük ki közvetlen napfénynek (illusztráció) - Fotó: Priscilla Du Preez / Unsplash

A telefon túlmelegedése az autóban - mi a megoldás?

A leggyakoribb hiba, amit a legtöbb ember elkövet, az, hogy a telefont közvetlen napfénynek teszi ki. Ezt olyan kiegészítők is ösztönzik, mint a műszerfalra szerelhető tartók. Kevés rosszabb hely van egy okostelefonnak, mint közvetlenül a műszerfalon, ahol a szélvédőn keresztül teljes mértékben ki van téve a napfénynek. A műszerfalról származó hő – különösen, ha közben a telefont is tölti – könnyen túlmelegedéshez vezet.

Ha feltétlenül rögzíteni kell a telefont, hogy könnyen láthassuk a navigációs utasításokat vagy fogadhassuk a hívásokat, akkor a legjobb, ha nem töltjük közben. Elhelyezhetjük egy szellőzőnyílás elé is. Ha a légkondicionálót közvetlenül a telefon hátuljára irányítjuk, az szinte már olyan, mintha egy aktív hűtőt csatlakoztatnánk hozzá, amely a hőt nagyjából ugyanúgy vezeti el, mint a laptopok vagy PC-k ventilátorai. Ne vigyük azonban túlzásba! A telefon túl gyors lehűtése, különösen párás környezetben, belső páralecsapódást okozhat a készülékben, amitől tönkremehet az eszköz. Csak annyi levegőt használjunk, amennyi a túlmelegedés megakadályozásához szükséges. Összességében jobb megoldás, ha a telefonját napfénytől védett helyen tároljuk.