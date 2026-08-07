A The Walt Disney Company és a TikTok megállapodást kötött, amely lehetővé teszi a tartalomkészítők, influenszerek számára, hogy a videóikban felhasználják a Disney-filmekből – beleértve leányvállalatok alkotásait is – származó részleteket. Ez azt jelenti, hogy olyan népszerű mozikból származó részletek, mint a Star Wars, a Toy Story és a Marvel-filmek, hamarosan megjelennek majd a videókban – amelyeket a Disney rövidformátumú videóplatformján, a Verts-en is megosztanak majd. „A rajongók ma már egészen új módokon fejezik ki a rajongásukat a történeteink iránt” – mondta Asad Ayaz, a Disney marketingért és márkáért felelős vezetője a TikTokkal kötött megállapodás bejelentését követően. A programot először az Egyesült Államokban indítják el, majd később más országokban is bevezetik.

Mickey egér és Minnie egér is kiléphet az illegalitásból, és már jogszerűen feltűnhetnek a TikTokon a streaming platform és a The Walt Disney Company megállapodása szerint

Fotó: Bo shou / Pexels

A The Walt Disney Company és a TikTok megállapodása

Egyik vállalat sem hozta nyilvánosságra a megállapodás pénzügyi részleteit, bár következtetni tudunk, ugyanis a megállapodást azt követően jelentették be, hogy meghiúsult a Disney és az OpenAI közötti 1 milliárd dollár értékű megállapodás, amely lehetővé tette volna a felhasználók számára, hogy a Disney karaktereit mesterséges intelligenciával generált videókban használják. Ezt a megállapodást márciusban visszamondták, amikor az OpenAI leállította Sora nevű, mesterséges intelligenciával videókat generáló eszközét, azzal az indokkal, hogy más üzleti területekre kívánnak összpontosítani.

A Disney a világ legnagyobb franchise-ai közül többet is birtokol, ám a közönség figyelme egyre inkább a tartalomkészítők felé fordul

– mondta Matt Navarra közösségimédia-szakértő a BBC Newsnak. „Hollywood korábban a rajongóknak reklámozott, most viszont már olyan alapanyagokat kell adnia a kezükbe, amelyekből ők maguk készíthetnek tartalmakat és népszerűsíthetik a produkciókat. Ez meglehetősen alapvető változást jelent.”

Influenszermarketing: a TikTok lett az egyik legfontosabb reklámfelület

A TikTok közlése szerint platformján tavaly naponta átlagosan 6,5 millió filmekkel és tévéműsorokkal kapcsolatos bejegyzés jelent meg.