15 millió embert sodort veszélybe a TikTok, egy kamaszfiút öngyilkosságba kergettek

Súlyos és megrázó esetről ír a TikTokkal kapcsolatban a Bloomberg. Azt tárták fel, hogyan kezeli az alkalmazás a felhasználók biztonságát. Ez a történet még a TikTok legelkötelezettebb felhasználóit is arra késztetheti, hogy átgondolják, továbbra is használni akarják-e a platformot. Egy kiszivárgott belső jelentésből kiderül, hogy a TikTok 2022-ben mintegy 15 millió felhasználótól visszatartotta az algoritmus biztonsági funkcióit, hogy tesztelje, milyen hatással vannak a védelmi intézkedések a napi aktív felhasználók számára. Egy 16 éves fiú nem sokkal később öngyilkos lett.

Depresszióval, magánnyal és öngyilkossággal kapcsolatos videók árasztották el a TikTokon a 16 éves fiút, aki később önkezével vetett véget az életének Fotó: Shutterstock

A TikTok szándékosan lekapcsolta a biztonsági korlátozásokat 15 millió embernek

A Bloomberg birtokába került titkos belső jelentés szerint amikor a TikTok 2021-ben módosította algoritmusát annak érdekében, hogy a felhasználók ne találkozzanak túl nagy mennyiségben káros tartalmakkal, a vállalat több millió embernél szándékosan nem vezette be az új védelmi megoldást. A cég azt vizsgálta, hogyan befolyásolják a biztonsági funkciók az alkalmazás használati gyakoriságát és a napi aktív felhasználók számát. A kísérlet részeként az amerikai felhasználók 10 százalékát – mintegy 15 millió embert – egy kontrollcsoportba sorolták, amelynél továbbra is az algoritmus korábbi, az új biztonsági funkciók nélküli változata működött.

A kísérletbe véletlenszerűen bekerült a 16 éves Chase Nasca is. Mivel nála nem működtek az új biztonsági korlátozások, hírfolyamában több mint 7500

depresszióval,

magánnyal

és öngyilkossággal kapcsolatos videó jelent meg.

Chase Nasca 2022 februárjában öngyilkos lett.

A TikTok algoritmusokért és biztonságért felelős csapatai által később készített, 14 oldalas belső vizsgálat megállapította, hogy a fiú fiókja egy káros tartalmakat felerősítő, zárt ajánlási körbe került, mivel a megelőzésre szolgáló intézkedések a kísérlet felépítéséből adódóan, „szándékosan” nem léptek működésbe.

Hazudott a vezérigazgató és a vállalat

Mindössze néhány héttel a Chase halálával kapcsolatos belső vizsgálat lezárása után Shou Chew vezérigazgató az amerikai Kongresszus előtt tett vallomást. A Reuters akkori beszámolója szerint többször is arról biztosította a törvényhozókat, hogy a tinédzserek biztonsága és az átláthatóság a TikTok legfontosabb prioritásai közé tartozik. Amikor pedig a Kongresszus írásban arról kérdezte a vállalatot, hogy az algoritmusok tesztelése okozott-e valaha kárt a felhasználóknak, a TikTok azt állította, hogy irányelvei minden tartalomra egyformán vonatkoznak. Azt nem említették, hogy felhasználók milliói tudtukon kívül egy olyan kísérletben vettek részt, amelyben a vállalat azt vizsgálta, milyen hatással van a biztonsági intézkedések alkalmazása a felhasználói aktivitásra. A Bloomberg szerint, idézi az Android Authority, a TikTok idén már több, öngyilkossággal kapcsolatos ügyben is peren kívüli megállapodást kötött.